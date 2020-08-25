Может ли график два через два быть выгоднее, чем обычный 5/2?
График работы — один из основных вопросов трудовых отношений. К рабочему времени чутко относятся и сотрудники, чтобы планировать и свое личное время, и работодатели — для оценки трудозатрат, эффективности и зарплаты. В офисных компаниях и административных сферах график почти всегда один и тот же — 5/2. Но иногда встречается и другой режим — 2/2, а некоторые — их комбиниируют. Давайте сравним их и оценим плюсы и минусы каждого варианта.
Конечно, выбор режима зависит прежде всего от задач, которую решает компания. А вот плюс обоих графиков заключается в том, что у работодателя появляется больше свободы в планировании рабочего времени сотрудников. Компания на свое усмотрение может составить графики, исходя из установленного времени, планировать занятость с учетом производственной необходимости и бизнес-процессов.