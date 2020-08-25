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Может ли график два через два быть выгоднее, чем обычный 5/2?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

График работы — один из основных вопросов трудовых отношений. К рабочему времени чутко относятся и сотрудники, чтобы планировать и свое личное время, и работодатели — для оценки трудозатрат, эффективности и зарплаты. В офисных компаниях и административных сферах график почти всегда один и тот же — 5/2. Но иногда встречается и другой режим — 2/2, а некоторые — их комбиниируют. Давайте сравним их и оценим плюсы и минусы каждого варианта.

Конечно, выбор режима зависит прежде всего от задач, которую решает компания. А вот плюс обоих графиков заключается в том, что у работодателя появляется больше свободы в планировании рабочего времени сотрудников. Компания на свое усмотрение может составить графики, исходя из установленного времени, планировать занятость с учетом производственной необходимости и бизнес-процессов.

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Когда необходимо, чтобы люди чаще привлекались к работе, более удобным видится формат 5/2, чтобы сотрудники трудились пять дней в неделю. График «два через два» предполагает занятость 4 дня в неделю. Но с точки зрения документального оформления, два графика работ требуют дополнительных трудозатрат. И для этого есть несколько причин:

  • если компания учитывает рабочее время суммарно, при определении нормального количества рабочих часов надо учесть нюансы, которые описывает ст. 104 ТК РФ. В соответствии с ней, график надо планировать таким образом, чтобы обеспечивать людям выработку их нормы часов;
  • для некоторых категорий, например, льготников, у рабочего дня есть уменьшенный лимит;
  • нельзя забывать о том, что перед нерабочим праздничным днем продолжительность дня меньше на 1 час. Также меньше на один час время работы ночью — с 22.00 до 6.00, и этот час не нужно отрабатывать. При этом нельзя уменьшать оплату: если установлен оклад, человек и должен получить этот оклад. Не учитывается этот нюанс только для тех, кто принят специально для работы в ночное время;
  • надо соблюдать еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов.

Все эти аспекты нужно учесть при разработке двух графиков работ.

Если же проводить сравнительный анализ с точки зрения финансовых затрат компании, надо учесть следующее. Как правило, в таких ситуациях у сотрудников действует суммированный учет рабочего времени. Значит, нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя их установленной для людей продолжительности работы в неделю или, скажем, за месяц.

Поэтому и вывод очевиден. Если на двух графиках установлена одинаковая продолжительность труда, например, 40-часовая рабочая неделя, это и надо иметь ввиду. То есть компания обязана в обоих случаях обеспечить отработку «нормо-часов». Допустим, в июле при таком подходе норма составляет 184 часа.

Следовательно, и при режиме 5/2, и — 2/2 — графики надо составлять таким образом, чтобы работники трудились положенные 184 часа.

Если этого не сделать, появится недоработка из-за неправильно составленного режима. В таком случае вам придется доплачивать до нормы часов в размере не ниже средней заработной платы, исходя из фактически отработанного времени.

С финансовой точки зрения, оплата по графику 2/2 может быть выгоднее только в том случае, если у сотрудников с разными графиками — отличаются часы работы: для режима 5/2 — 40 часовая рабочая неделя, а для 2/2 — 36 часовая неделя. В такой ситуации норма часов разная, следовательно, и оплата труда будет отличаться.

Если же продолжительность рабочего времени установлена одинаковая, то и отличий в оплате не будет. Значит, не будет и разницы.

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А вот организационных, технических и хозяйственных хлопот будет больше. Нельзя исключать и недовольство сотрудников изменениями в графике, а это дополнительные и вряд ли необходимые риски. Там, где формат 2/2 нужен и удобен с производственной точки зрения, его можно и нужно использовать. Но применять ли его повсеместно — большой вопрос.

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