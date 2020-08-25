Как банки открывают данные о клиентах и выигрывают

В ряде других cloud native-решений платформы для open banking начинают занимать видное место. Количество таких продуктов, запущенных крупнейшими финансовыми институтами, растет как снежный ком с каждым годом. И это не случайно, ведь банковское обслуживание в открытом формате уже затронуло более 50 стран, в некоторых из которых — например, в Евросоюзе, Гонконге и Австралии — оно продвигается непосредственно правительственными структурами.

Что такое Open banking и кому это нужно?

Open banking — это концепция работы с данными, в которой центральное место занимают открытые API, то есть интерфейсы, через которые происходит обмен информацией со сторонними разработчиками и партнерами. Считается, что развитие Open banking движется вперед из-за изменения потребительского поведения. Пользователи финансовых услуг уже не столь лояльны брендам.

Они с легкостью сменят финансовую организацию, если количество и качество сервисов перестанет их удовлетворять. Следовательно, банкам необходимо постоянно развивать и свою технологическую инфраструктуру, и сервисы, которые предлагаются на ее базе. И проще всего сделать этого, привлекая сторонних партнеров — финтех-компаний, облачных провайдеров, поставщиков SaaS-сервисов.

Open banking также стимулируется более интенсивным взаимодействием между самими финансовыми организациями. Делиться информацией с конкурентами побуждает стремление банков повысить качество собственных услуг. Так, благодаря импорту данных одобрение заявок по кредитам происходит намного быстрее за счет получения информации по счетам, аналитики данных, кредитной истории и цифровой подписи.

Это в 2-3 раза увеличивает конверсии и напрямую влияет на ключевые бизнес-метрики, такие как средний чек и LTV — совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. По мнению Accenture, в 2020 году мировой банковский сектор сможет на 55% увеличить доходность за счет внедрения сервисов на базе открытых API.