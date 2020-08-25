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Как банки открывают данные о клиентах и выигрывают

В ряде других cloud native-решений платформы для open banking начинают занимать видное место. Количество таких продуктов, запущенных крупнейшими финансовыми институтами, растет как снежный ком с каждым годом. И это не случайно, ведь банковское обслуживание в открытом формате уже затронуло более 50 стран, в некоторых из которых — например, в Евросоюзе, Гонконге и Австралии — оно продвигается непосредственно правительственными структурами.

Что такое Open banking и кому это нужно?

Open banking — это концепция работы с данными, в которой центральное место занимают открытые API, то есть интерфейсы, через которые происходит обмен информацией со сторонними разработчиками и партнерами. Считается, что развитие Open banking движется вперед из-за изменения потребительского поведения. Пользователи финансовых услуг уже не столь лояльны брендам.

Они с легкостью сменят финансовую организацию, если количество и качество сервисов перестанет их удовлетворять. Следовательно, банкам необходимо постоянно развивать и свою технологическую инфраструктуру, и сервисы, которые предлагаются на ее базе. И проще всего сделать этого, привлекая сторонних партнеров — финтех-компаний, облачных провайдеров, поставщиков SaaS-сервисов.

Open banking также стимулируется более интенсивным взаимодействием между самими финансовыми организациями. Делиться информацией с конкурентами побуждает стремление банков повысить качество собственных услуг. Так, благодаря импорту данных одобрение заявок по кредитам происходит намного быстрее за счет получения информации по счетам, аналитики данных, кредитной истории и цифровой подписи.

Это в 2-3 раза увеличивает конверсии и напрямую влияет на ключевые бизнес-метрики, такие как средний чек и LTV — совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. По мнению Accenture, в 2020 году мировой банковский сектор сможет на 55% увеличить доходность за счет внедрения сервисов на базе открытых API.

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Некоторые банки уже применяют инновационные технологии и партнерские модули в своих мобильных приложениях. Среди них те функции, которые исторически не развивались внутри банков: аналитика по счетам, управление финансами или робот-советник. Легкий доступ к данным в таких сервисах, как правило, реализуется за счет гибкого внедрения API.

Примером подобного партнерского модуля может стать платформа Cashoff, которая работает сразу в нескольких направлениях. API-шлюз позволяет агрегировать данные из различных транзакционных источников. Сервис также помогает формировать персонифицированные предложения для клиентов. Например, импорт данных для «Модульбанка» позволяет получать данные по клиентам из 10 банков, анализировать риски финмониторинга и принимать взвешенные решения по выдаче онлайн-кредитов. Клиенты могут видеть на одном экране информацию о своих счетах в разных банках.

Технологию Cashoff использует также «Открытие», где в онлайне банк получает данные об оборотах клиентов по счетам в других банках и может кредитовать их полностью дистанционно.

Также банки с подключенной системой Open Banking могут предлагать свои услуги через предоставление лицензий. Например, через мобильные приложения с PFM-сервисами (Personal Finance Management) или управленческим учетом или через крупных интеграторов, внедряющих сложные ERP-системы, которым требуется интеграция с банками. Таким образом можно привлекать новых клиентов с максимально понятной задачей.

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Open banking в России и в мире

Глобально концепцию применяют более 10 тысяч банков. В топ-стран по внедрению Open Banking входят упомянутый Евросоюз, Австралия, Гонконг, а таже Великобритания, Бахрейн, Япония, Южная Корея, Бразилия, Мексика, Сингапур, Малайзия. В первых трех странах руководствуются законодательными требованиями (например, платежной директивой PSD2), которые пока что сфокусированы на платежных транзакциях и в меньшей степени — на банковских сервисах.

Однако очевидно, что Open Banking влияет на глобальный финансовый рынок даже до принятия необходимых законов. В ряде стран, включая Индию, Японию, Сингапур и Южную Корею, пока нет обязательного режима внедрения Open Banking, но представители правительственных структур в этих государствах уже внедряют перечень мер для продвижения и ускорения внедрения структуры по обмену информацией между банками.

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В России развитие Open banking регулируется пока только рынком, однако есть планы о формализации внедрения Open API. Предполагается, что законы, регулирующие это явление, будут подписаны в течение ближайших 2-3 лет. В России на данный момент нет единого стандарта, аналогичного PSD2, поэтому единое платежное пространство стараются создать частные платформы.

То, что Open banking перестает носить только лишь рекомендательный характер и становится одним из регуляторных правил для участников банковского рынка, говорит о массовом применении концепции. Финансовые игроки используют ее для повышения маржинальности бизнеса и повышении клиентской лояльности. Правительства же, в свою очередь, задумываются о том, чтобы на фоне такой «открытости» появились обеспечить защиту прав потребителей и предоставить возможности для небанковских организаций осуществлять платежи.

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