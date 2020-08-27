Люди, счастье и банки. Что тут общего?

Счастливые лица. Семейные пары, подбрасывающие в небо красивых детей. Светящиеся здоровьем ухоженные пенсионеры. Девушки с безупречными чертами лица. Очень-очень модные молодые люди. Кто все они? Герои большинства рекламных кампаний большинства банков.

Если посмотреть на текущие маркетинговые материалы пяти крупнейших банков, счастливые люди будут присутствовать минимум у четырех из них. На обложках, плакатах, буклетах, в баннерах и других коммуникациях. У пятого тоже будет, но знаменитый. Это немного другое.

Счастливые люди — это, в целом, неплохо. Но уж очень они похожи друг на друга в кампаниях ближайших конкурентов. Вопрос: откуда такая невероятная любовь банков к изображениям таких довольных персонажей? Неужели не хочется отстроиться от других игроков?

На самом деле все довольно просто. Феномен подобной схожести большинства героев рекламы кроется в нереальной сложности визуального иллюстрирования финансовых продуктов. Привет всем креативным агентствам, которые в ежегодных тендерах бьются над очередным подходом. Поверьте, найти его практически невозможно. Банковский продукт почти «неизображаем». Конечно, карточку можно показать. Но разве это привлечет внимание?

Прекрасно, что в далеком прошлом остались эксперименты с изображением денег. Что только из них не делали в рекламе банков! И предметы складывали, и оригами, и шрифты. Наконец эпоха сменилась. Среди клиентов банков уже нередко встречаются люди, которые в принципе не держали в руках бумажные деньги.