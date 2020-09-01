Подозрительные операции клиентов: как они выглядят с точки зрения банков

При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали закон и Банк России. Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков.

Подозрение в отмывании доходов = отказ в банковской операции

В статье 7 Закона о противодействии отмыванию доходов описаны права и обязанности банка в рамках исполнения данного закона.

В пункте 11 этой статьи сказано, что банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением зачисления средств на счет), по которой (либо-либо):

не представлены документы, необходимые для фиксирования сведений в соответствии с данным законом;

в результате реализации правил внутреннего контроля у сотрудников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Основной список признаков сомнительных операций

В Положении № 375-П описаны требования к правилам внутреннего контроля банка (ПВК).

Один из ключевых пунктов, который часто применяется на практике, — пункт 6.3.

В нем сказано, что факторами, по отдельности или по совокупности влияющими на принятие банком решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, могут являться:

систематическое и/или в значительных объемах совершение клиентом операций, имеющих признаки необычных сделок, указанные в приложении к данному Положению (см. выдержку в таблице ниже), или признаки, включенные банком в ПВК дополнительно к указанным в приложении:

неоднократное применение банком к клиенту мер по предотвращению операций, в отношении которых у банка возникали подозрения, что они производятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, при этом клиентом (его представителем) не представлялись документы и информация, подтверждающие очевидный экономический смысл и очевидную законную цель проводимых операций, либо на основании представленных документов и информации банк затруднился сделать однозначный вывод об экономическом смысле и законной цели операций;

действия или бездействие клиента, препятствующие банку завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

иные факторы, самостоятельно определяемые банком.

Таблица «Признаки, указывающие на необычный характер сделки (выдержка)»

Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или законной цели Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным ее уставом Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом № 115-ФЗ Отказ клиента (его представителя) от предоставления запрошенных банком документов и информации, которые необходимы банку для выполнения требований законодательства в сфере действия Закона № 115-ФЗ Излишняя озабоченность клиента (его представителя) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации госорганам Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (его представитель) Сложности, возникающие у банка при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление им сведений, которые невозможно проверить

«Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Утверждено Банком России 02.03.2012 № 375-П

Каких клиентов относят к категории повышенного риска

Центробанк РФ разработал для банков методические рекомендации о том, как выявлять и пресекать сомнительные операции, нацеленные на уклонение от уплаты налогов, вывод денежных средств из РФ, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противоправные действия.

В целях отнесения клиентов к категории повышенного риска ЦБ РФ рекомендует обращать внимание на следующие признаки, характеризующие их деятельность:

значение доли уплачиваемых налогов — 0,9 процента от дебетового оборота по счету клиента (данный фактор не может являться единственным для автоматического признания операций клиента сомнительными);

со счета не производятся выплата зарплаты, перечисление НДФЛ и страховых взносов либо производимые платежи не соответствуют численности сотрудников клиента или свидетельствуют о занижении реальных сумм зарплаты (то есть налогооблагаемой базы);

фонд зарплаты установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;

по счету производится уплата НДФЛ, но не платятся страховые взносы;

остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;

основания производимых по счету платежей не имеют отношения к затратам, относящимся к видам деятельности, заявленным клиентом при открытии счета;

отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;

происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии счета максимального оборота денежных средств;

со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (аренда, коммунальные платежи, закупки канцелярских товаров и другие);

денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов).

«Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Утверждены Банком России 21.07.2017 № 18-МР

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Банки усиливают контроль за снятием наличности с корпоративных карт

Центробанк рекомендует банкам контролировать операции клиентов по снятию наличных денег с корпоративных дебетовых карт. По мнению регулятора, систематическое проведение таких операций компаниями (ИП) может свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем.

В этой связи банкам предписано считать лимит 100 тыс. рублей максимальным размером наличности в рублях для снятия клиентами с корпоративных карт в течение одного дня.

Кроме того, признаками неблагонадежных клиентов являются следующие:

отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30 процентов и более;

с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств и их списанию, не создает у клиента обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка минимальна;

денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по счетам которых проводятся операции с признаками транзитных;

денежные средства поступают и снимаются, как правило, суммами менее 600 тыс. рублей;

наличные снимаются регулярно, как правило, ежедневно или в течение 3‒5 дней со дня их поступления;

наличные снимаются в конце операционного дня с последующим снятием их в начале следующего дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт, и операции по получению наличных денежных средств преимущественно осуществляются посредством использования данных карт.

«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт»

Утверждены Банком России 21.07.2017 № 19-МР

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Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет

Центробанк направил банкам согласованные с ФНС РФ признаки подозрительных операций с НДС.

По мнению чиновников, это схема транзакций, при которой преобладающая часть средств зачисляется на банковский счет клиента с выделением НДС, а списывается им в пользу контрагентов без данного налога. По мнению налоговиков, такие операции зачастую совершаются клиентами в целях либо полного ухода от уплаты НДС, либо его намеренного занижения путем получения вычета и возмещения по налогу.

Критичное соотношение зачисления и списания НДС

В связи с этим банкам рекомендовано еженедельно анализировать транзакции клиентов на предмет выявления подобных операций.

Введен числовой ориентир: доля НДС, подлежащая уплате в бюджет, в случае 100-процентного списания денег со счета без учета НДС (поступивших в аналогичном объеме на счет с учетом налога), должна составлять не менее 20 или 10 процентов дебетового оборота (в зависимости от ставки НДС, которая применяется к соответствующим операциям по реализации).

На начальном этапе применения данных рекомендаций предлагается уделять повышенное внимание операциям по счетам, когда зачисления с НДС составляют более 70 процентов, а доля списаний с НДС — менее 30 процентов в общем объеме.

В дальнейшем при анализе платежей банк может изменить это соотношение с учетом оценки риска клиента, масштаба и характера его деятельности.

Самые рискованные виды денежных переводов

Отмечено также, что видами переводов с превалирующим списанием со счета без НДС, предположительной целью которых может быть создание условий для неуплаты в дальнейшем налогов в бюджет, являются:

переводы на счета филиалов ФГУП «Почта России»;

переводы на счета платежных агентов и банковских платежных агентов;

переводы на счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт;

переводы на счета лиц, занимающихся туристической деятельностью.

Самые рискованные отрасли экономики

Выбраны следующие отрасли экономики, где описанная схема может применяться наиболее часто:

сельскохозяйственная сфера и сферы торговли лесоматериалами и стройматериалами;

переводы денежных средств в сфере оказания грузовых транспортных услуг автомобильным транспортом;

переводы в сфере строительства;

переводы в сфере оптовой торговли металлическим ломом, включая лом черных и цветных металлов;

переводы денежных средств в сфере предоставления персонала;

переводы в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий.

Последствия выявления подозрительных операций

При выявлении в операциях клиентов признаков отсутствия платежей по НДС в бюджет либо занижения сумм этих платежей банкам рекомендуется:

проводить анализ взаимосвязей таких клиентов с другими своими клиентами, в адрес которых производятся перечисления, используя подходы, предусмотренные п. 2 и 3 Методических рекомендаций, утвержденных Банком России от 21.07.2017 № 18-МР;

запрашивать у перечисленных клиентов документы (заверенные копии), подтверждающие уплату клиентом НДС либо отсутствие оснований для уплаты за период, в отношении которого запрошена информация.

В случае непредставления запрошенных документов либо сомнений в их достоверности, а также если у клиента в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений о нем, рекомендуется отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по счету (когда такое право предусмотрено в договоре банка с клиентом).

«Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Утверждены Банком России 16.02.2018 № 5-МР

Международные признаки подозрительных клиентов, операций и счетов

Россия с 2003 года является членом международной группы, разрабатывающей меры борьбы с отмыванием денег (FATF). С 2017 года началась глобальная оценка нашей системы борьбы с финансовыми преступлениями со стороны наших иностранных партнеров.

В связи с этим банкам приходится внимательно всматриваться в своих клиентов.

Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.

Пристального внимания достойны:

новые (неизвестные) клиенты;

случаи дискредитации анкетных данных или репутации;

использование подставной компании или юрлица с непрозрачной структурой;

запрос нестандартных условий договора;

просьба произвести платеж наличными, авансом или в пользу лица, которое не является стороной по сделке, или в другую страну;

требование досрочной выплаты комиссионного вознаграждения по договору;

действующее государственное должностное лицо или члены его семьи среди участников сделки;

отказ стороны по сделке или договору от проведения антикоррупционной проверки или включения в договор заверений или гарантий;

международные денежные переводы;

использование значительных объемов наличных денежных средств;

счета нерезидентов или временных резидентов без постоянного места жительства;

счета иностранных клиентов и транзитные счета;

аккредитивы и другие инструменты торгового финансирования;

доступ клиента к информации, составляющей коммерческую или гостайну, и возможность использования этих сведений в незаконных целях, например, для манипулирования рынком;

платежи, экономическая целесообразность которых не обоснованна;

непрозрачный или не подтвержденный соответствующими документами бухучет;

незначительное бизнес-присутствие стороны по сделке в стране, где будет совершаться операция;

корректировка требований в ходе исполнения договора.

Отдельно проанализируют контрагентов из государств с повышенным уровнем взяточничества и коррупции (черный список FATF), а также регионы, граничащие с санкционными странами, расположенные от них в непосредственной близости, а также те, у кого могут быть возможности для обхода штрафных режимов.

Чиновников (национальных и иностранных) и их представителей вообще относят к партнерам, представляющим повышенные коррупционные риски. Им обеспечен углубленный мониторинг.

С особой осторожностью банки должны предоставлять займы под проекты капстроительства, разработку природных месторождений, развитие объектов госинфраструктуры и другие подобные цели. Эти направления учитывают как потенциально коррупционные.

Безопасность услуг по открытию счета без личного присутствия клиента или привлечение третьей стороны также нуждается в дополнительной проверке.

Для контроля за соблюдением рекомендаций, ведением баз клиентов, проведением усиленных проверок, поиском подозрительных операций, обслуживанием соответствующих данных и для обучения персонала осторожности банки обязаны выделить независимого сотрудника или отдел.

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Всем сотрудникам должна быть предоставлена возможность сообщать о подозрительных фактах на условиях анонимности. Более того, в политике банка должна быть прописана личная ответственность каждого сотрудника за защиту своей финансовой организации от угроз, возникающих в связи с отмыванием денег. Для этого банки должны постоянно актуализировать методы контроля своих партнеров.

Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 № ИН-014-12/64

Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса

Центробанк ввел новый фактор для оценки риска клиента. Теперь подозрения банков будет вызывать совпадение IP-адреса устройства контрагента с устройством лица, которому уже присвоен статус подозрительного. Такая поправка внесена в Положение № 375-П.

Среди других поправок:

банки должны включить в свой внутренний регламент положения, в соответствии с которыми будут обрабатываться документы от несостоявшихся потребителей банковских услуг, оспаривающих действия банка или соответствующей межведомственной комиссии;

клиенты имеют право представить доказательства отсутствия оснований для отказа в открытии счета или проведении операции в любое подразделение банка. Ранее о возможности выбирать иное отделение банка, кроме воспротивившегося воле потребителя, известно не было.

Указание Банка России от 30.03.2018 № 4758-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П»

Как рассматривается жалоба на банк, отказавшийся проводить операцию

Центробанк утвердил правила о том, как он будет рассматривать жалобу клиента на банк, который отказал ему в проведении операции или в открытии счета. К данной процедуре можно будет прибегнуть после обращения в сам банк и получения от него отказа в отмене своего решения (то есть после соблюдения своего рода претензионного порядка ЦБ выступит в роли арбитра).

Полезная информация для организации состоит в следующем.

Что указать в заявлении:

дату решения банка об отказе в проведении операции или в заключении договора;

реквизиты банка: наименование, ОГРН, ИНН, БИК;

дату установления или прекращения договорных отношений с банком;

наименование операции, в проведении которой было отказано, или ее описание;

информацию о причинах отказа, полученную компанией от банка;

обстоятельства отказа в свободной форме (по усмотрению заявителя).

Что прикладывать к заявлению:

копию сообщения (решения) банка об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в банк в целях устранения оснований отказа;

копию сообщения банка о невозможности устранения данных оснований.

Способы отправки заявления:

по почте;

через интернет-приемную Банка России на его официальном сайте.

Общий срок для вынесения решения по заявлению — 20 рабочих дней со дня обращения.

Плюс еще 3 рабочих дня отведено на отправку решения заявителю.