Можно ли наказать сотрудника за негативный отзыв в соцсетях?

Работник в одной из социальных сетей оскорбительно отозвался о своей компании. Сделано это было «по ходу дела» в переписке с другом, с примерно таким текстом: замечательная организация, если бы не директор. Более того, был добавлен хэштег и имя руководителя. Эту переписку случайно увидели сотрудники HR-службы. Они инициировали расследование, и в итоге компания вынесла сотруднику замечание. Он, конечно, не согласился.

Подобные кейсы в последние годы встречаются в практике регулярно. Абсолютное количество работников понимают и соблюдают корпоративную этику, но хотя бы один такой инцидент был, пожалуй, в каждой организации. Логично, что работодатель считает это нарушением, пытаясь привлечь человека к дисциплинарной ответственности. Но дальше «желания» дело не заходит, и тем более — не доходит до судов. И по простым причинам.

Во-первых, сам Трудовой кодекс РФ до сих пор не регулирует эту сферу общения. Отсюда возникает и основная проблема — практически невозможно доказать, что сообщение или отзыв в интернете опубликовал конкретный работник. Во-вторых, в локальных актах и документах компании нет ни слова о регулировании интернет-общения (отзывов и сообщений о компании) во внешней среде. А значит, и основания для взыскания просто нет.

Безусловно, компания может сделать снимок с экрана, но он не позволит документально подтвердить, что это дело определенного человека, который является сотрудником организации. Еще сложнее будет доказать, какие именно сведения опубликованы, авторство слов и их правдивость. В итоге мы получаем, что воздействовать на работника в рамах ТК не получается, да и других возможностей почти нет.

Конечно, вы можете попросить у сотрудника дать объяснение: публиковал ли он в конкретное время на определенном сайте комментарии и сообщения, касающиеся его работы и компании. Со 100%-уверенностью можно сказать: объяснений он не даст, в лучшем случае — скажет, что ничего не писал.

Но и в этом случае привлечь к ответственности нельзя. Именно потому, что в правилах трудового распорядка и должностных обязанностях сотрудника никто не фиксирует правило — не писать негативную, непроверенную и т.д. информацию о компании. А если оно есть в негласном формате, юридически сотрудники об этом не знали, так как нигде не подписывали ознакомление с этим. Следовательно, и привлекать людей не за что. А по сути лишь одна маленькая фраза «не писать порочащую информацию» могла бы предостеречь от последующих публикаций.

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Между тем напомню, что в соответствии со ст. 152 и ст. 1100 Гражданского Кодекса РФ, гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если лицо, опубликовавшее такую информацию, не докажет, что они соответствуют действительности. Также он имеет право потребовать возместить и моральный вред. Логично, что и любая организация вправе обратиться в суд с иском о защите своей деловой репутации.

При этом, согласно недавней позиции Президиума Верховного Суда РФ, ущерб деловой репутации может быть причинен из-за распространения порочащих сведений о компании или о ее сотрудниках — как руководящего состава, так и рядовых специалистов. Об этом говорится в «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации», утвержденном Президиумом ВС РФ 16.03.2016).

Другими словами, компания или руководитель сотрудника, который опубликовал негативную запись, при наличии основания могут защитить репутацию в рамках гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Что же касается ТК РФ, вариант один — прописывать правила в документах и знакомить работников с требованиями. Тогда хотя бы появится возможность привлечь к ответственности в рамках трудового права. Если компания сможет это доказать.