Всегда ли прав нотариус?

Мы обращаемся к нотариусу, чтобы быть уверенными в законности сделки. Однако практика показывает, что нотариусы тоже люди и могут ошибаться. Например, нотариус может незаконно отказать в выдаче свидетельства о наследстве или, наоборот, заверить сделку с недееспособным лицом. Мы рассмотрим изменения в работе нотариусов, которые произойдут в ближайшее время, а также приведем самую интересную судебную практику по спорам с нотариусами.

Нотариусы будут оказывать услуги по-новому

Авиакомпания «Победа» после прекращения международных перевозок уволила сотрудника, который занимался их обслуживанием, со ссылкой на п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Норма предусматривает наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений.

Сотрудник обжаловал увольнение.

Законом от 27.12.2019 № 480-ФЗ были внесены многочисленные корректировки в законодательство о нотариате. Основные нововведения начнут действовать с конца 2020 года.

Принятый закон ввел возможность проверки данных о нотариальном документе. Получить соответствующие сведения допускается через инфосистему нотариата с помощью специальной маркировки на документе. При этом определена процедура взаимодействия ЕИС нотариата с иными инфосистемами.

В числе нововведений наличествует возможность обратиться за услугами нотариуса без паспорта. В случае отсутствия указанного документа у обратившего лица нотариусам разрешили устанавливать личность через инфосистему персональных данных. Регламентирован список действий, которые нотариус может совершить удаленно:

освидетельствование правильности перевода;

направление документов физическим и юридическим лицам;

принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг;

депонирование движимых вещей, безналичных денег или бездокументарных ценных бумаг;

взыскание денег и имущества должника;

исполнительная надпись в части хранения электронных документов;

предоставление выписки из реестра уведомлений о залоге движимости.

Также по новым правилам сделку смогут удостоверять несколько нотариусов, если ее заключают больше двух лиц, находящихся в разных местах. Информацию об открытии наследственного дела тоже можно будет получить удаленно.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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Имеет ли право нотариус навязывать плату за услуги правового характера

Жительница Екатеринбурга обратилась к нотариусу для заверения уже готового брачного договора. Но нотариус согласился заверять договор, только если ему дополнительно оплатят услуги по составлению брачного договора. Так как клиентка не пожелала платить, нотариус отказал в нотариальном действии.

Женщина обратилась в суд, однако там ей тоже отказали. Тогда она подала жалобу в Конституционный Суд на нормы ст. 22 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», согласно которым «в связи с совершением нотариального действия нотариусу, занимающемуся частной практикой, оплачиваются услуги правового и технического характера».

КС РФ отказал в рассмотрении жалобы. Как отметил Конституционный Суд, установление перечня услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусом, законодательству не противоречит. Тем не менее КС РФ назвал следующие обязанности нотариуса в такой ситуации:

нотариус должен пояснить особенности нотариального действия, которые потребуют дополнительных затрат;

объявить размер платы за данное действие, в том числе сумму нотариального тарифа и стоимость услуг правового и технического характера;

предоставить информацию о существующих льготах при обращении за нотариальными действиями.

Заинтересованное лицо, в свою очередь, вправе не согласиться с необходимостью оплаты нотариусу стоимости услуг правового и технического характера, исходя из существа конкретного нотариального действия. Отказ нотариуса в совершении нотариального действия в таких случаях может быть обжалован в суде. Судебные органы должны проверить, реально ли требовалось в конкретной ситуации оказание дополнительных услуг правового и технического характере или нотариус их просто навязал.

Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 № 815-О

Минфин отказался переименовывать нотариальную госпошлину

Финансовое ведомство рассмотрело предложение одного из депутатов о переименовании «государственной пошлины», взимаемой нотариусами, в «нотариальную плату». По мнению депутата, главной аргументацией в переименовании является то, что денежные средства, поступающие частному нотариусу под видом государственной пошлины, идут не в бюджет государства, а являются личным доходом нотариуса.

Как указано в статье 22 «Основ о нотариате» за совершение действий нотариус, занимающийся частной практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем величине государственной пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных действий в государственной нотариальной конторе. Эта формулировка означает, что нотариальный тариф частного нотариуса госпошлиной не является.

Госпошлина от государственных нотариусов зачисляется по нормативу 100 процентов в бюджеты субъектов РФ и в бюджеты поселений.

Более того, согласно статье 37 «Основ о нотариате» в случае, если в поселении нет нотариуса, то уполномоченное должностное лицо местного самоуправления имеет право совершать нотариальные действия. На основании этого чиновники пришли к выводу, что никакой проблемы здесь нет и переименовывать «государственную пошлину» в «нотариальную плату» они не будут.

Письмо Минфина РФ от 19.02.2020 № 03-05-04-03/11833

В каком суде оспаривать отказ нотариуса в удостоверении долей ООО

Гражданин обратился в арбитражный суд Ростовской области с иском к нотариусу Донецкого нотариального округа Ростовской области о признании незаконным отказа в совершении нотариального действия – удостоверении договора дарения доли в размере 100 процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и обязании нотариуса удостоверить данный договор. Однако судья посчитал, что истец обратился «не по адресу».

По мнению суда, предметом заявленного иска является требование о признании незаконным отказа в совершении нотариального действия – удостоверении договора дарения доли в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Действительный юридический советник», а не требование о признании права на долю в уставном капитале. Требования истца, по сути, сводятся к несогласию с отказом нотариуса совершить определенные нотариальные действия в связи с его обращением.

Как указано в статье 49 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариусом действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы.

Установив, что спор не относится к категории экономических или возникающих в сфере предпринимательской деятельности споров, арбитражный суд применил положения ст. 49 «Основ законодательства о нотариате» и отказал в принятии искового заявления к производству в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.