Почасовой МРОТ: предложения и мнения

В последнее время тема введения почасового МРОТ стала очень актуальной.

Что предлагает ЛДПР

В начале лета стало известно о предложении партии ЛДПР относительно почасового МРОТ. Был озвучен размер ставки — 150 рублей в час.

На днях это предложение было внесено в Госдуму (законопроект № 1021580-7).

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения крайне низка и не обеспечивает воспроизводства рабочей силы, а обеспечивает лишь уровень физиологического выживания человека, говорится в пояснительной записке к проекту.

Поэтому использование МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц для исчисления оплаты труда при привлечении работника на временную работу на условиях неполного рабочего времени не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца.

В России часовая ставка исходя из МРОТ крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 руб. в мае до 65, 92 руб. в июле.

В этой связи проектом предусматривается установить размер часовой ставки 150 руб. Речь идет о случаях заключения срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.

Отметим, что на этот проект выдано отрицательное заключение Правительства.

Что предлагают власти

Практически в один день с внесением в Думу проекта ЛДПР появилась информация о том, что власти обсуждают введение в законодательство РФ понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Такая идея заложена в проект Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 года.

В документе говорится, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Пока не известно, какой размер часовой минималки предполагается установить.

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Что думают профсоюзы

В Федерации профсоюзов заявили, что в общем случае заменять оплату труда за месяц на почасовую нецелесообразно.

Другое дело, если речь идет о работниках, которых нанимают на короткий срок.

Но сколько им платить? Даже если час работы будет стоить 200 рублей, а человек отработал 10 часов, он получит всего 2 000 рублей, что не является не только достойной заработной платой, но поставит под сомнение возможность его физического выживания.

Вместе с тем если установить более высокую часовую ставку по сравнению с месячным МРОТ, то может возникнет дискриминация в оплате труда. То есть, работник с почасовой оплатой труда, отработавший то же время, имеющий одинаковый уровень квалификации, что и работник с помесячной оплатой труда, может получить большую заработную плату.

В ФНПР заявили, что необходимо подробно обсудить это предложение, спрогнозировать все возможные негативные последствия от подобной меры и с осторожностью отнестись к изменениям в трудовое законодательство в связи с введением почасового МРОТ.