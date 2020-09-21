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Почасовой МРОТ: предложения и мнения

В последнее время тема введения почасового МРОТ стала очень актуальной.

Что предлагает ЛДПР

В начале лета стало известно о предложении партии ЛДПР относительно почасового МРОТ. Был озвучен размер ставки — 150 рублей в час.

На днях это предложение было внесено в Госдуму (законопроект № 1021580-7).

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения крайне низка и не обеспечивает воспроизводства рабочей силы, а обеспечивает лишь уровень физиологического выживания человека, говорится в пояснительной записке к проекту.

Поэтому использование МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц для исчисления оплаты труда при привлечении работника на временную работу на условиях неполного рабочего времени не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца.

В России часовая ставка исходя из МРОТ крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 руб. в мае до 65, 92 руб. в июле.

В этой связи проектом предусматривается установить размер часовой ставки 150 руб. Речь идет о случаях заключения срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени.

Отметим, что на этот проект выдано отрицательное заключение Правительства.

Что предлагают власти

Практически в один день с внесением в Думу проекта ЛДПР появилась информация о том, что власти обсуждают введение в законодательство РФ понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Такая идея заложена в проект Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2021-2023 года.

В документе говорится, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Пока не известно, какой размер часовой минималки предполагается установить.

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Что думают профсоюзы

В Федерации профсоюзов заявили, что в общем случае заменять оплату труда за месяц на почасовую нецелесообразно.

Другое дело, если речь идет о работниках, которых нанимают на короткий срок.

Но сколько им платить? Даже если час работы будет стоить 200 рублей, а человек отработал 10 часов, он получит всего 2 000 рублей, что не является не только достойной заработной платой, но поставит под сомнение возможность его физического выживания.

Вместе с тем если установить более высокую часовую ставку по сравнению с месячным МРОТ, то может возникнет дискриминация в оплате труда. То есть, работник с почасовой оплатой труда, отработавший то же время, имеющий одинаковый уровень квалификации, что и работник с помесячной оплатой труда, может получить большую заработную плату.

В ФНПР заявили, что необходимо подробно обсудить это предложение, спрогнозировать все возможные негативные последствия от подобной меры и с осторожностью отнестись к изменениям в трудовое законодательство в связи с введением почасового МРОТ.
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Что думают политики

ЛДПР

В ЛДПР были удивлены, что Правительство негативно отозвалось о проекте партии по введению часового МРОТ и при этом тут же поддерживает практически аналогичную идею.

«В любом случае, уже то, что давняя, аргументированная и подкрепленная расчетами инициатива нашей фракции выходит на такой уровень обсуждения, оставляет надежду на положительный исход рассмотрения. Права и интересы граждан, которые работают по срочным договорам и неполный день, должны быть законодательно защищены, а труд справедливо оплачен», — прокомментировал депутат Ярослав Нилов.

Партия Роста

Введение почасовой ставки МРОТ может принести выгоду работникам, но все зависит от ее итогового значения, считает омбудсмен по правам предпринимателей, член Партии Роста Дмитрий Порочкин.

«Если почасовая ставка будет установлена выше уровня действующего МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то это однозначно будет считаться улучшением условий труда прежде всего тех работников, кто занят на полставки или неполный рабочий день, — заявил Дмитрий Порочкин.

Если же почасовая ставка останется на текущем уровне или будет меньше, то смысла в такой поправке нет, отметил политик.

СР

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что ничего хорошего от минимального размера оплаты труда мы не видим, поэтому пора переходить к почасовому режиму оплаты труда.

«Мы давно говорили, что реально отработанное время и реальный труд должны оплачиваться в почасовом режиме. Из 20-ки экономически развитых стран Россия — единственная, кто не имеет почасовой оплаты труда. Это несправедливо», — сказал Сергей Миронов, напомнив, что предположительно неквалифицированный труд может стоить около 100 руб. за час работы. При этом существуют три повышающих коэффициента: региональный, отраслевой и профессиональный.

Партия «Родина»

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев так прокомментировал идею о введении почасового МРОТ:

«Чиновники-либералы продолжают дробить нищету, делить бедность, умножать доходы граждан на ноль».

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