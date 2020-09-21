Как оформить срочный трудовой договор правильно?

Казалось бы, со срочным трудовым договором все просто — у него почти всего известна дата его расторжения в отличие от бессрочного. Но трудовое законодательство и практика говорят об обратном. У них есть свои правила и требования.

Ст. 59 Трудового кодекса РФ перечисляет все обязательные варианты для такого договора. В их числе:

выполнение обязанностей отсутствующего сотрудника;

временные или сезонные работы, направление на работу за границу;

прием в штат в компанию, которая создана на определенное время;

выполнение конкретной работы, когда ее завершение нельзя зафиксировать точной датой.

Еще одно основание — выполнение работ, связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным образованием.

Сам договор можно заключать на срок не более 5 лет, естественно, при наличии основании для его оформления. Они, в свою очередь, могут быть обязательными или по соглашению сторон.

Эта же статья ТК РФ определяет и основания для соглашения сторон. Среди них:

прием в штат пенсионера по возрасту или сотрудника, которому можно работать временно по медицинским показаниям;

работа в районах Крайнего Севера, когда для этого нужен переезд;

проведение неотложных работ по предотвращению и устранению катастроф, аварий, эпидемий;

прием на работу руководителей, заместителей, главных бухгалтеров;

для сотрудников, получающих очное образование; для экипажей морских судов;

оформление по совместительству.

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Однако только лишь основания для договора недостаточно. Компания должна правильно подготовить и оформить документы. Прежде всего необходим приказ о старте проекта. В нем указываются основные параметры: название, задачи, дата начала, конкретные действия сотрудников, результат. В договоре надо также прописать причины для его заключения и срок.

Нельзя забыть еще один документ, который станет приложением к договору. В нем описывается конкретная работа, которую поручают сотруднику. Хотя есть и другие варианты. Вместо Приложения можно ознакомить работника с приказом, если же функции учтены уже в договоре, то дополнения не потребуется вообще. Но все это зависит от конкретной ситуации и задачи.

Отдельного внимание требует завершение договора и увольнения. Нельзя просто предупредить о расторжении и в последний день провести процедуру. Для начала нужна служебная записка о завершении проекта, а затем и соответствующий приказ по компании. С ним вы знакомите работника и не менее чем за 3 дня сообщаете ему о прекращении действия договора.

Более того, в ситуации со срочным договором пригодится еще акт выполненных работ. Именно он является подтверждением того, что данные задачи поручались сотруднику и они успешно закончены. То есть по сути дополнительным основанием для расторжения договора.

В завершении напомню самое распространенное основание для срочного соглашения. В случае с отсутствующим сотрудником речь, как правило, идет о декретной ставке. В таком договоре указывается, что он действует пока отсутствует основной специалист. А когда он вернется, вы расторгнете срочный договор. К счастью, уведомлять человека за 3 дня не нужно, но есть другая сложность для HR. Когда увольнять работника: когда вернется основной сотрудник или накануне?

Практика показывает, что этот день они могут работать вдвоем. Да, придется переплатить за этот день. Но иначе сотрудник запросто может оспорить, ведь накануне основание для прекращения договора не наступило.