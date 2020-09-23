Работа на удаленке: мифы и реальность

Понятно, что удаленка появилась не в 2020 г. Для ряда профессий и видов деятельности онлайн формат работы — давно апробированный и используемый вариант.

Новостью этого года стало лишь требование оставаться дома в связи с пандемией для сотрудников разных стран и разных видов бизнеса. Естественно, не все были к этому готовы. А потому не удивительно, что большинство руководителей и менеджеров компаний заявляют о падении производительности труда работников. И это — факт реальности.

Другой факт — замедление скорости многих бизнес-процессов, прежде всего, связанное с увеличением временных затрат на согласование самых разных деловых вопросов.

Третье, совершенно бесспорное утверждение, что управление удаленными сотрудниками требует от менеджеров подстраивания своих управленческих навыков к условиям работы сотрудников вне офиса.

📌 Реклама

Это факты, которые не вызывают сомнений.

Однако опубликованные недавно результаты исследования европейских консультантов, которые говорят о том, что на 49 минут в день увеличился рабочий день работающих на удаленке людей, представляются верными для нашей страны лишь отчасти.

Конечно, есть факты большой загруженности топов многих компаний, которым приходится решать большое количество вопросов одновременно. Кроме того, наверняка необходимость освоить новые технологии и выстроить новые бизнесы-процессы потребовала добавочного времени у многих людей. Тем не менее, контроль исполнения задач сотрудниками показывает, что по крайней мере половина из них недозагружена. У людей попросту нет работы даже на 40 часов в неделю. Причем мы не говорим о тех профессионалах, которые (как, например, продавцы магазинов или водители такси) вообще не могут работать в режиме онлайн.

Речь идет об офисных сотрудниках, которые по привычке своей и своих руководителей ходили на работу по 5 дней в неделю. Теперь же жизнь показала, что не всем этим людям менеджеры могут поставить задачи, а это значит, что и целесообразность их найма находится под большим сомнением. Для части работников решение найдено через совмещение ряда функций, чтобы хоть как-то оправдать их занятость. Для некоторых — через механизм частичного найма. Ну а с рядом сотрудников, как это не грустно, бизнесу просто придется расстаться.

А что же про будущее?

По-видимому, мы все больше будем двигаться в ту сторону, которую видели в Швеции еще в конце 90-х. Уже тогда там было очень сложно устроиться в штат бизнес-организаций. Бизнесмены предпочитали оформление отношений со всеми сотрудниками через механизм «предприниматель-предприниматель», потому что только в этом случае социальные обязательства не становились для них обузой. Сегодня и в нашей стране формат ИП или самозанятости позволяют снизить нагрузку на бизнес, чем все больше пользуются представители бизнеса и что все больше оправдано в условиях дистанционной работы.

Очень точно возникающее противоречие «между трудом и капиталом» описал Андрей Мовчан в своем выступлении на 30-летии ФБК. Его мысль состояла в том, что сегодня компаниями в РФ выгоднее избегать социальной нагрузки через оформление отношений с ИП или самозанятыми. Но в этом случае нет никакой социальной защиты у работника. И непонятно, каковы же при этом приоритеты государства: если есть получение налоговых выплат от штатного персонала, то почему система выстроена так, что выгоднее не иметь наемных сотрудников вообще?

В качестве резюме на сейчас стоит сказать, что изменившие мир обстоятельства требуют изменения и системы отношений «работник-работодатель». Прежние правила имеет смысл пересмотреть и в части организации условий труда, и в отношении дисциплинарных мир, и в отношении налоговой нагрузки.

А главное, хорошо бы подойти к решению этих вопросов, предварительно обозначив приоритет кадровой политики государства, которую еще только предстоит сформулировать.