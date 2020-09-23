Впервые о необходимости развития эмоционального интеллекта (ЭИ) заговорили в 90-е годы XX века. За последние десятилетия интерес к этой способности человека только усиливается: эксперты Всемирного экономического форума внесли его в топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году.

Несомненно, эмоциональный интеллект помогает добиться успеха на профессиональном поприще. К таким выводам пришли российские ученые, проведшие масштабное исследование в области эмоционального интеллекта под руководством профессора института психологии РАН Елены Сергиенко. Кроме того, специалистам удалось выяснить, что представители одной и той же профессии обладают схожим уровнем ЭИ.

Накладывает ли отпечаток работа на уровень эмоционального интеллекта человека? Или же способность управлять своими эмоциями определяет то, в какой сфере человек будет работать и насколько хорошую карьеру он построит? Вопрос дискуссионный, но сегодня точно ясно одно: чем выше уровень эмоционального интеллекта человека, тем он более успешен в различных сферах жизнедеятельности. Поэтому недаром крупные корпорации уделяют большое внимание работе с ЭИ сотрудников, а у международных компаний одним из главных запросов на топовые позиции является уровень эмоционального интеллекта кандидата.

В исследовании профессора ИП РАН, научного руководителя цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Е. Сергиенко приняли участие около трех тысяч человек из десяти профессиональных групп. В ходе исследования был изучен уровень эмоционального интеллекта следующих профессиональных групп: индивидуальные предприниматели, менеджеры, инженеры, летчики, преподаватели, медики, музыканты, спортсмены, менеджеры и специалисты.

Актуальность исследования обосновывается тем, что для повышения эффективности специалистам, независимо от рода профессии, кроме профессиональных знаний, навыков и опыта требуется и развитый эмоциональный интеллект.

По результатам тестирования наиболее развитый эмоциональный интеллект продемонстрировали две категории — руководители и владельцы бизнеса и летчики.

Очевидно, что для достижения профессиональных задач владельцам и руководителям бизнеса приходится коммуницировать с большим количеством людей. Эмоциональный интеллект помогает сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, стратегически мыслить во время конфликтов и проявлять эмпатию к сотрудникам.

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Это качество чрезвычайно важно для работодателя, независимо от количества подчиненных. Один из ключевых навыков эмоционального интеллекта — умение активно слушать. Это нужно для понимания состояния сотрудников. Постарайтесь представить себе чужой опыт, а затем поделитесь своим пониманием и поддержкой. Сотрудники поймут, что работодатель их слушает и понимает, а, значит, вовлечен в их рабочий процесс и их состояние на работе. Более того, возможно, сотрудники смогут указать на неэффективные процессы, изменяя которые можно увеличить производительность компании в целом.

Что касается летчиков гражданской авиации (а в исследовании приняло участие 40 пилотов, средний возраст которых составил 35 лет), то для них характерен высокий уровень идентификации эмоций и их использование для решения проблем. Это говорит о стрессоустойчивости представителей данной профессии.

А вот группа менеджеров по подбору профессионала, которая должна в силу специфики профессии отличаться высоким уровнем эмоционального интеллекта, не продемонстрировала особенных показателей. Для них было характерно только повышенное умение и понимание эмоций собеседника.

Не обладают эмоциональным интеллектом выше среднего уровня и музыканты. Можно считать это парадоксальным результатом: считается, что творческие профессии выбирают люди эмоциональные и эмоционально экспрессивные. Однако эмоциональная экспрессивность не гарантирует понимания, использования и осознания эмоций, способности управлять ими.

Также пониженным ЭИ, как показало исследование, обладают спортсмены (выборка 93 человека, средний возраст 18,5 лет). Ввиду возрастных особенностей группы можно говорить о некоторой эмоциональной задержке развития в силу акцента на развитие базовых способностей.

Медики и преподаватели в ходе исследования показали более низкие по сравнению со среднестатистическими результаты. Очевидно, что для этих профессий характерно «выгорание». Для педагогов это связано с ежедневными психо-эмоциональными нагрузками, регламентированным и часто вынужденным общением с большим количеством студентов. Кстати, при пониженном общем уровне эмоционального интеллекта врачей они, как показывает исследование, хорошо управляют собственными эмоциями.

А вот пониженный уровень эмоционального интеллекта у инженеров (выборка из 118 человек, средний возраст 37 лет) — ожидаемый результат. Возможно, что в эту профессиональную область попадают люди с определенным профилем ЭИ, связанного с развитием специфических когнитивных способностей. Инженеров традиционно считают менее эмоциональными людьми по сравнению с гуманитариями или представителями творческих профессий.