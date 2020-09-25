Как экосистемы «Сбера» и «Яндекс+Тинькофф» повлияют на экосистему российского предпринимательства? Это катастрофа

Вторник этой недели был очень странным. Сначала появился слов про новый логотип Сбербанка, который ожидаемо потерял «банк» в фонеме и графеме, а вот приобретения, в виде модненького кислотного градиента и аллюзии на часы вызвали у меня эмоции, которые идеально передаёт вот такой вот смайл:
Конечно же, большая половина воплей пришлась на стоимость ребрендинга —$300M. Для большинства людей, которые воспринимают под словом «ребрендинг» исключительно творческо-изобразительную часть этого сложного и комплексного процесса, иначе, как красной тряпкой, эту новость назвать нельзя. Отсюда последовали вполне логичные предложения населения навсегда избавиться от приставки «ру» в названии национальной валюты. Ну или, по крайней мере, только для родительного падежа.
Этот знаменательный слив круглой картинки с поразительно круглой цифрой, был приурочен, наверное, к долгожданной официальной презентации нового Сбера (https://www.sber.ru/conf), которая прошла утром 24-го сентября, подогрев к ней интерес. Но, какие бы цели этот PR-акт ни преследовал, сегодня можно с уверенностью признать, что данные цели превратились в тыкву задолго до полуночи.
Что это было — полное фиаско PR службы или службы безопасности переоблицуемой экосистемы — мы скорее всего не узнаем, но люди с хорошим воображением должны суметь представить праздничный выход Германа Оскаровича из себя.
И, конечно же, добавляет в это блюдо остроты, следующая новость знаменательного вторника, который, может войти в историю как желто-зеленый (с небольшими красно-черными вркаплениями). А именно — кто-то где-то не сдержался и Яндекс подтвердил «принципиальное согласие по сделке» о покупке Яндексом банка Тинькофф. В этом случае соль нашла раны адресата очень вовремя, если мы помним как долго и тщательно нагнетался саспенс перед презентацией зеленоватого гиганта.
На этом нехитром примере двух PR-актов становится более понятным недавний развод Яндекса со Сбербанком. При всех неоспоримых достоинствах и достижениях Германа Оскаровича, Сбербанк остается крайне громоздкой, инертной и забюрократизированной, (а судя по новому стилю, еще и колхозной) субстанцией, способной лишь «оперативно» купить (в ответ на «Тинькова», наверное) аудиостриминговый сервис «Звук». С каким звуком у меня УЖЕ ассоциируется неумолимо приближающийся «СберЗвук», вам лучше не спрашивать. (И это при живых то Spotify, AppleMusic и ЯндексМузыки.)
Но, шутки в сторону. Ребрендиг Сбербанка уже все обсудили, поэтому я бы заострил ваше внимание на второй новости.
Лично для меня, как миноритария Яндекса, это слияние (по версии Олега Тинькова) в краткосрочной перспективе очень даже неплохое дело — акции Яндекса подпрыгнули и, я надеюсь, будут расти еще какое-то время. Для конечного потребителя тоже вряд ли что сильно изменится, но вот в макрэкономическом масштабе — это реальная беда. Да, безусловно — глобальные экосистемы это всемирный тренд. И да — любой бизнес в своей конкурентной борьбе стремится к монополии. Но для нашей многострадальной родины с её неокрепшей сырьевой экономикой этот тренд, в итоге, бьет по карману, входит в сердце, а выходит боком.
Если несколько лет назад у нас было с пару десятков потенциальных покупателей или стратегических инвесторов для всякого рода стартапов в области ритейла, логистики, IT, финтеха и так далее, то сейчас, на всю нашу необъятную родину, остаются всего лишь два бегемота, уже начинающих покусывать друг друга за мягкие места.С одной стороны, это удобно раскинувшиеся под Cбером ноги Mail.ru (http://mail.ru/), а с другой стороны Аркадий с Олегом. Причём во втором случае, кто сверху значения не имеет.
Важно лишь то, как эти экосистемы влияют на экосистему российского предпринимательства. Например Сбер скупает всё в старом добром патриархальном стиле — полный контроль, а основатели идут в рабство как приданое. Яндекс же неоднократно был замечен в умении очень быстро самоудовлетворяться прямо во время дьюдилижанса. Легко может поматросить и бросить, предложив купить команду за зарплату чуть выше рынка и классный офис со смузи. Отсюда вопрос — на какой экзит может расчитывать стартап делающий продукт для российского рынка, с двумя потенциальными покупателями с описанными подходами? Оставим его риторическим, отметив только, что количество социальных лифтов для предпринимателей катострофически уменьшается и я боюсь что два — это не предел.