Как экосистемы «Сбера» и «Яндекс+Тинькофф» повлияют на экосистему российского предпринимательства? Это катастрофа

Вторник этой недели был очень странным. Сначала появился слов про новый логотип Сбербанка, который ожидаемо потерял «банк» в фонеме и графеме, а вот приобретения, в виде модненького кислотного градиента и аллюзии на часы вызвали у меня эмоции, которые идеально передаёт вот такой вот смайл:

Конечно же, большая половина воплей пришлась на стоимость ребрендинга —$300M. Для большинства людей, которые воспринимают под словом «ребрендинг» исключительно творческо-изобразительную часть этого сложного и комплексного процесса, иначе, как красной тряпкой, эту новость назвать нельзя. Отсюда последовали вполне логичные предложения населения навсегда избавиться от приставки «ру» в названии национальной валюты. Ну или, по крайней мере, только для родительного падежа.

Этот знаменательный слив круглой картинки с поразительно круглой цифрой, был приурочен, наверное, к долгожданной официальной презентации нового Сбера (https://www.sber.ru/conf), которая прошла утром 24-го сентября, подогрев к ней интерес. Но, какие бы цели этот PR-акт ни преследовал, сегодня можно с уверенностью признать, что данные цели превратились в тыкву задолго до полуночи.

Что это было — полное фиаско PR службы или службы безопасности переоблицуемой экосистемы — мы скорее всего не узнаем, но люди с хорошим воображением должны суметь представить праздничный выход Германа Оскаровича из себя.

И, конечно же, добавляет в это блюдо остроты, следующая новость знаменательного вторника, который, может войти в историю как желто-зеленый (с небольшими красно-черными вркаплениями). А именно — кто-то где-то не сдержался и Яндекс подтвердил «принципиальное согласие по сделке» о покупке Яндексом банка Тинькофф. В этом случае соль нашла раны адресата очень вовремя, если мы помним как долго и тщательно нагнетался саспенс перед презентацией зеленоватого гиганта.

На этом нехитром примере двух PR-актов становится более понятным недавний развод Яндекса со Сбербанком. При всех неоспоримых достоинствах и достижениях Германа Оскаровича, Сбербанк остается крайне громоздкой, инертной и забюрократизированной, (а судя по новому стилю, еще и колхозной) субстанцией, способной лишь «оперативно» купить (в ответ на «Тинькова», наверное) аудиостриминговый сервис «Звук». С каким звуком у меня УЖЕ ассоциируется неумолимо приближающийся «СберЗвук», вам лучше не спрашивать. (И это при живых то Spotify, AppleMusic и ЯндексМузыки.)

Но, шутки в сторону. Ребрендиг Сбербанка уже все обсудили, поэтому я бы заострил ваше внимание на второй новости.