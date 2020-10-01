Сотрудник идет в отпуск в одном месяце, а отпускные получает в другом – как платить страховые взносы и НДФЛ?

Если отпускные начисляются в июле, то нужно ли учитывать отпускные в налоговых расходах в августе? Ответ подготовила Елена Савина, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Работник уходит в отпуск с 01.08.2020, а отпускные ему выдают в июле 2020 года. Отпуск работника приходится только на август. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков организация не формирует, а при расчете налога на прибыль применяет метод начисления. Когда необходимо перечислить страховые взносы и НДФЛ? Когда начисляются отпускные в июле или августе? Если отпускные начисляются в июле, то нужно ли учитывать отпускные в налоговых расходах в августе?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Отпускные начисляются в бухгалтерском учете и выплачиваются в июле 2020 года. Поэтому страховые взносы необходимо уплатить не позднее 17 августа 2020 года, а НДФЛ не позднее 31 июля 2020 года. При расчете налога на прибыль страховые взносы с отпускных учитываются в июле, а сами отпускные — в августе 2020 года.

Обоснование вывода:

Согласно ст. 114 ТК Р, на время ежегодного отпуска за работником сохраняется средний заработок. Сохраняемый за работником на время отпуска средний заработок (далее — отпускные) рассчитывается, начисляется и выплачивается работнику не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. Такой срок закреплен в ч. 9 ст. 136 ТК РФ.

При этом днем начисления является день отражения (начисления) выплаты в пользу работника, в том числе отпускных, в бухгалтерском учете (письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38515).

В рассматриваемой ситуации отпуск у работника начался 1 августа 2020 года. Поэтому отпускные должны быть рассчитаны, начислены и выплачены ему в июле 2020 года.

Срок уплаты страховых взносов с отпускных

В соответствии с п. 1 ст. 420, подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (далее — Закон N 125-ФЗ) выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, признаются объектом обложения страховыми взносами.

Согласно п. 1 ст. 424 НК РФ дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника.

В этой связи, как указано в упомянутом выше письме Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38515, в целях исчисления страховых взносов датой осуществления выплаты премии работнику является день начисления в бухгалтерском учете организации определенной суммы премии, подлежащей выплате в пользу конкретного работника, независимо от даты непосредственной выплаты данной суммы в пользу работника и даты издания приказа о премировании работников. Подобным образом рассуждали представители финансового ведомства и в отношении начисления страховых взносов на выплаты по гражданско-правовым договорам (письмо Минфина России от 21.02.2020 N 03-15-06/12725).

Этот подход в полной мере можно распространить и на выплату отпускных. Тогда в целях исчисления взносов датой осуществления выплаты в виде отпускных работнику будет день начисления в бухгалтерском учете организации суммы отпускных, подлежащей выплате в пользу работника.

В силу п. 1 ст. 431 НК РФ, п. 9 ст. 22.1 Закона N 125-ФЗ организации производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам по итогам каждого календарного месяца. Такие платежи исчисляются исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.

Таким образом, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС), обязательное социальное страхование (ОСС), на социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (травматизм) с суммы выплаченных отпускных должны быть исчислены на дату начисления выплаты в виде отпускных.

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Поскольку с учетом нормы ст. 136 ТК РФ начисление отпускных (отражение в бухгалтерском учете) произошло в июле 2020 года, то начисление страховых взносов также будет иметь место в июле 2020 года. При этом не имеет значения и факт выплаты отпускных работнику (поскольку обязанность начисления страховых взносов обусловлена именно фактом начисления выплаты в пользу работника, а не фактом ее получения), а также то, что сам отпуск придется на август месяц.

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, согласно п. 3 ст. 431 НК РФ и п. 4 ст. 22 Закона N 125-ФЗ, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. Следовательно, перечислить страховые взносы, начисленные с отпускных в июле 2020 года, следует не позднее 17 августа 2020 года (15, 16 августа 2020 года — выходные дни).

Срок уплаты НДФЛ с отпускных

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц — при получении доходов в денежной форме.

Следовательно, датой фактического получения дохода в виде отпускных признается дата их выплаты наличными либо перечисления на банковскую карточку работника (письма Минфина России от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 26.01.2015 N 03-04-06/2187, от 17.01.2017 N 03-04-06/1618, от 28.03.2018 N 03-04-06/19804).

Пунктом 1 ст. 226 НК РФ установлено, что работодатели, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ.

На основании п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Согласно абзацу 2 п. 6 ст. 226 НК РФ при выплате налогоплательщику доходов в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Следовательно, НДФЛ с отпускных сумм организация обязана исчислить и удержать при их фактической выплате, а перечислить в бюджет — не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. Поскольку в данном случае выплата отпускных имела место в июле, перечислить НДФЛ в бюджет следует не позднее 31 июля 2020 года (письма Минфина России от 28.03.2018 N 03-04-06/19804, от 17.01.2017 N 03-04-06/1618).

При этом даты признания расходов по налогу на прибыль организаций, установленные в главе 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, для целей налога на доходы физических лиц значения не имеют (письмо Минфина России от 28.08.2019 N 03-03-07/66078).