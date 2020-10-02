Топ вопросов налогоплательщиков об отмене ЕНВД

Вопрос 1. С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД. Что делать плательщикам, которые сегодня применяют именно этот режим налогообложения?

В связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021 (п.8 ст.5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ) каждый плательщик, применяющий данный режим налогообложения должен определить, на какой альтернативный режим перейти.

Выбор режима — добровольный. Он зависит от самого налогоплательщика и от определенных критериев, позволяющих/не позволяющих ему применять тот или иной налоговый режим.

Вопрос 2. Какие режимы сможет применять налогоплательщик после отмены ЕНВД?

Законодательством предусмотрено несколько вариантов режимов налогообложения:

общий режим с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для юридических лиц или налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей;

специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Для юридических лиц возможно применение УСН, ЕСХН и общего режима. Для индивидуальных предпринимателей выбор шире: возможно применение УСН, ЕСХН, ПСН и общего режима, либо стать плательщиком НПД.

При выборе режима налогообложения необходимо учитывать особенности деятельности.

Вопрос 3. Какие критерии/показатели необходимо учитывать при выборе режима налогообложения?

При выборе режима налогообложения необходимо учитывать:

категорию налогоплательщика (организация или индивидуальный предприниматель);

вид деятельности;

размер годового дохода;

количество наемных работников у плательщика;

стоимость основных средств (при наличии).

Вопрос 4. Каковы условия применения УСН. Что важно учесть?

УСН могут применять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для налогоплательщиков, применяющих УСН, действуют определенные ограничения: с 1 января 2021 года общее количество работников не должно превышать 130 человек, а годовой доход должен составлять не более 200 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают объект налогообложения:

«доходы»;

«доходы минус расходы».

Необходимо вести учет операций в книге учета доходов и расходов, уплата налога (авансовых платежей) производится ежеквартально, декларация представляется 1 раз в год. Для начала применения УСН необходимо подать уведомление о переходе на УСН в срок не позднее 31.12.2020.

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Вопрос 5. Кому подходит патентная система налогообложения?

Патент могут применять только индивидуальные предприниматели. По ПСН имеются ограничения по размеру получаемой выручки — не более 60 млн рублей в год, по численности работников — не более 15 человек.

Виды деятельности при применении ПСН ограничены. Всего 67 видов деятельности, в том числе розничная торговля, сфера общественного питания, перевозка, парикмахерские услуги, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и.т.д.

Приобрести патент можно на срок от 1 до 12 месяцев, период определяет сам плательщик. Уплата зависит от срока, на который покупается патент: один платеж при сроке до 6 месяцев, два платежа (по 1/3 и 2/3) при сроке от 6 до 12 месяцев. Необходимо вести учет доходов, отчетность отсутствует.

Для начала применения необходимо подать заявление за 10 дней до начала работы на данной системе налогообложения.

Вопрос 6. Каковы условия для применения налога на профессиональный доход?

НПД могут применять физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. По НПД имеется ограничение по размеру выручки, которая не должна превышать 2,4 млн рублей в год. Кроме того, не должно быть наемных работников.

Данный налоговый режим не применяется при ведении некоторых видов деятельности. Например, при перепродаже товаров, при работе по договорам комиссии и др.

Отличительной особенностью является дистанционный формат общения с налоговыми органами — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и на сайте ФНС России в интернет-сервисе «Личный кабинет для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)».

Плательщикам необходимо зарегистрироваться в приложении, где будет отражаться вся профессиональная деятельность. Приложение заменяет кассу, отчетность в налоговый орган не представляется, расчет налога автоматизирован.

Вопрос 7. Что необходимо учесть при переходе на ЕСХН?

Сферы применения ЕСХН — производство и переработка сельхозпродукции.

Основным критерием для ЕСХН является получение не менее 70 % выручки от сельскохозяйственной деятельности. Уплата осуществляется 2 раза в год по полугодиям.

Отчетность по ЕСХН представляется 1 раз в год. Но необходимо помнить, что плательщики данного режима являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Для начала применения ЕСХН необходимо подать уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей не позднее 31.12.2020.

Вопрос 8. Что ждет плательщика ЕНВД в том случае, если он не подаст заявление/уведомление о переходе на иной режим налогообложения и не зарегистрируется в качестве плательщика НПД?

Все плательщики ЕНВД 31.12.2020 автоматически будут сняты с учета как «плательщики ЕНВД». Подавать заявление о снятии с учета в связи с отменой спецрежима не требуется.

Если налогоплательщик не представит уведомление о переходе на УСН, ЕСХН (до 31.12.2020) или заявление на ПСН (за 10 дней до начала работы на патенте), не зарегистрируется в приложении «Мой налог» по НПД (с 01.01.2021), то его переведут на общий режим налогообложения (с уплатой НДС и налога на прибыль для юридических лиц и налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей).

Для применения общего режима налогообложения ограничений по каким-либо критериям нет: его может применять любой налогоплательщик.

Необходимо будет вести полноценный налоговый учет, работать со счетами-фактурами, книгами покупок и продаж по налогу на добавленную стоимость, ежеквартально представлять отчетность и уплачивать налоги в установленные законодательством сроки.