Что решил Верховный Суд для граждан и бизнеса по применению закона 115-ФЗ

Не только предприятия, но и простые граждане несут финансовые потери в результате применения банками положений Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Здесь и необъяснимая блокировка счетов и конечно же штрафы налагаемые банками за проведение клиентами «сомнительных» операций. Основания и размер штрафов каждый банк выдумывает сам, они зависят только от полета фантазии сотрудников банка.

Отбиться от штрафов в судах достаточно сложно. Хотя в последнее время появляются решения в пользу предприятий и граждан, но банки достаточно быстро меняют основания для взыскания штрафов и все равно пытаются заработать на штрафах.

Надеюсь, что решение Верховного Суда сможет повлиять на сложившуюся практику при рассмотрении споров с банками, а при правильном применении не доводить дело до суда.

Рассмотрим Определение ВС РФ от 30.06.2020 г. № 5- КГ20-54-К2, 2-4461/2019.

История дела

Гражданин Косенков Е.В. и ПАО «Совкомбанк» 13 апреля 2018 г. заключили договор банковского счета, в соответствии с которым на имя Косенкова Е.В. был открыт текущий счет в российских рублях для осуществления расчетно-кассового обслуживания, не связанного с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 3.1.3 Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию за перевод денежных средств по поручению физического лица взимается комиссия в размере 1% от суммы, не менее 100 рублей и не более 1 500 рублей.

Но как обычно бывает, мелким шрифтомв Примечании N 1 к указанным Тарифам было предусмотрено, что при выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск (?) для банка, банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых операций (кроме платежей в бюджет) в размере 10% от суммы операции.

Вскоре на счет Косенкова Е.В. в ПАО «Совкомбанк» поступили денежные средства в сумме 5,0 млн. руб. по договору купли-продажи от 5 апреля 2016 г., а банк признал, что поступивший платеж несет для банка репутационный риск.

По причине репутационного риска банком отказано клиенту Косенкову Е.В. в совершении каких-либо операций по его счету за исключением возврата денежных средств в банк плательщика с одновременным повышением комиссии за операцию по переводу денежных средств по поручению физического лица с 1% от суммы до 10% от суммы проведения операции.

12 мая 2016 г. банком произведено списание комиссии в размере 500 327 рублей за операцию по возврату денежных средств по договору купли-продажи от 5 апреля 2016 г. в связи с закрытием счета.

Конечно же, списание комиссии в размере 10%, а не 1% Косенков Е.В. посчитал неправомерным. Что интересно, в данном деле Косенков Е.В. уступил право требования возврата излишне списанной ПАО «Совкомбанк» комиссии в размере 498 827 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами и потребительского штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от взысканной судом суммы гражданину Сенькину В.И.

25 апреля 2019 г. Сенькин В.И. известил банк об уступке ему права требования и предложил возвратить неправомерно списанную комиссию. Денежные средства в добровольном порядке истцу не выплачены.

Если перефразировать известную пословицу «не по Сеньке шапка», то в данном случае «шапка» оказалась по Сенькину В.И.

Гражданин оказался упорным и решил действовать через суд, но отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, исходил из того, что действия банка основаны на положениях статьи 848 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениях закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствуют условиям договора банковского счета, а также примечанию N 1 к Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию.

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Верховный Суд такими выводами не согласился и признал действия банка по установлению повышенной комиссии незаконными.

Основные выводы ВС, которые могут быть использованы не только гражданами, но и юридическими лицами и предпринимателями.

В силу требований закона N 115-ФЗ банк вправе с соблюдением правил внутреннего контроля относить сделки клиентов к сомнительным, что влечет определенные последствия, а именно приостановление соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом право банка взимать комиссию за совершение расчетно-кассовых операций в повышенном размере в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в случае отнесения сделки клиента к сомнительным данным федеральным законом не предусмотрено.

Осуществление банком функций контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а не на основании договора с клиентом.

Осуществление кредитной организацией указанной выше публичной функции не может использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций с денежными средствами, которые кредитной организацией признаны сомнительными, поскольку это противоречит существу правового регулирования данных отношений и не предусмотрено ни законом N 115-ФЗ, ни иными нормативными актами.

Закон N 115-ФЗ, устанавливая специальные правовые последствия выявления кредитными организациями сомнительных операций в случае непредставления клиентами документов в их обоснование, не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.

В соответствии с п. 3 и 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.