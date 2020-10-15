Приятный обзор: про шансы ЕНВД и сокращение отчетности.

Интрига

Минэкономразвития заигрывает с вмененщиками? Или прикалывается? Или не в теме? Или мы с вами наблюдаем спектакль?

ЕНВД отменяют с 2021 года, но зачем-то будут рассматривать по нему новый коэффициент-дефлятор.

Хочется верить, что с ЕНВД еще не все покончено, и в конце года нам торжественно объявят о внезапной милости. Пока же проектов о продлении режима в Госдуму поступает множество, но без перспектив. Может просто не время, и автор будет особенный?

Другие коэффициенты на 2021 год, в том числе по УСН >>

Новый указ

Москве повезло: Собянин разрешил не сдавать отчетность по удаленке каждую неделю. Если ничего не менялось, не шлите повторный отчет. Решили перевести на удаленку других? Отправить отчет нужно в тот же день.

Краснодару повезло: сегодня +26, через неделю — эксклюзивный вебинар о цифровизации с реальными кейсами. Представитель крупнейшего агрохолдинга страны раскроет секреты внутренней кухни: как перевести бухгалтерию в электронный вид, исключить невозвраты закрывающих документов по сделкам и согласовать счет за 15 минут. Информация интересна собственникам бизнеса и прогрессивным бухгалтерам. Успейте зарегистрироваться Если у вас -20 и выпал снег, тоже приходите. Расскажем про эффективную удаленку.

Опять штрафы

Проверьте документы на сотрудников. В декабре многие компании оштрафуют почти на миллион рублей.

Трудовые книжки тут ни при чем. Но оцените плюсы и минусы под другим ракурсом.

Кстати, про ракурс. Современный подход к чтению новостей: лента в Телеграме. Мы завели новый канал, там самые короткие и самые важные новости дня — ⚡БУХ! Молния.

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