В 2021 году фиксированные взносы не изменятся, а предельная база увеличится. Как это повлияет на пенсию ИП

На минувшей неделе вышел Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ, утверждающий на 2021-2023 годы ставки фиксированных взносов для ИП.

Взносы на 2021 год не увеличились, остались в том же размере, что и в 2020 году:

на ОПС — 32 448 руб.;

на ОМС — 8 426 руб.

Плюсы и минусы

Хорошо это или плохо? Однозначно на этот вопрос нельзя ответить.

На первый взгляд, чем меньше, тем лучше.

С другой стороны, многие ИП применяют УСН «доходы» и ПСН, а взносы уменьшают налог. Для таких ИП общая налоговая нагрузка не изменится: меньше взносы, больше налог.

Кроме того, есть еще один минус от неповышения фиксированных взносов. Взносы на ОПС напрямую влияют на размер будущей пенсии ИП. Чем больше взносов платит ИП, тем больше баллов к пенсии зарабатывает.

Раз взносы не повысили, то баллы больше прошлогодних не «накапают». Но это еще полбеды. Дело в том, что в формуле пенсионного балла кроме уплаченных предпринимателем взносов фигурирует еще и предельная база по взносам. Ее устанавливают каждый год и в 2021 году, в отличие от фиксированных взносов, она вырастет.

На днях Минфин озвучил размер предельной базы. По взносам на ОПС она составит 1 465 000 руб. В 2020 году этот показатель составляет 1 292 000 руб.

Получается, неизменность размера фиксированных взносов на фоне повышения предельной базы отрицательно сказывается на размере будущей пенсии ИП. Особенно обидно тем ИП, для которых размер фиксированных взносов вообще не имеет никакого значения, потому что они вычитаются из налога.

Таким ИП, наоборот, выгодно, чтобы взносы были как можно больше. В этом случае размер будущей пенсии будет больше, а налог, уплачиваемый в бюджет, меньше.

Вот такая вот арифметика...

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Но давайте посчитаем, сколько же баллов для пенсии заработает ИП в 2021 году. Для наглядности сделаем расчет за 3 года для разных ситуаций.

Напомним, о том, что будет с будущими пенсиями трудящихся из-за повышения предельной базы, мы писали ранее в статье «Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета».

В этой статье будет расчет для ИП.

Элементарные правила математики подсказывают нам, что при неизменном числителе меньше та дробь, в которой знаменатель больше. Именно такую картину применительно к пенсионным баллам ИП мы и будем наблюдать в следующем году.

Формула балла

ИПК = СВ / СВмакс * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу, учитываемая на ИЛС (уплаченные взносы/22 % * 16 %).

Отметим, что ставка 22 % для ИП применяется с 2019 года. До этого применялась ставка 26 %, что отрицательно сказывалось на количестве заработанных баллов.