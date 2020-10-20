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В 2021 году фиксированные взносы не изменятся, а предельная база увеличится. Как это повлияет на пенсию ИП

На минувшей неделе вышел Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ, утверждающий на 2021-2023 годы ставки фиксированных взносов для ИП.

Взносы на 2021 год не увеличились, остались в том же размере, что и в 2020 году:

  • на ОПС — 32 448 руб.;
  • на ОМС — 8 426 руб.

Плюсы и минусы

Хорошо это или плохо? Однозначно на этот вопрос нельзя ответить.

На первый взгляд, чем меньше, тем лучше.

С другой стороны, многие ИП применяют УСН «доходы» и ПСН, а взносы уменьшают налог. Для таких ИП общая налоговая нагрузка не изменится: меньше взносы, больше налог.

Кроме того, есть еще один минус от неповышения фиксированных взносов. Взносы на ОПС напрямую влияют на размер будущей пенсии ИП. Чем больше взносов платит ИП, тем больше баллов к пенсии зарабатывает.

Раз взносы не повысили, то баллы больше прошлогодних не «накапают». Но это еще полбеды. Дело в том, что в формуле пенсионного балла кроме уплаченных предпринимателем взносов фигурирует еще и предельная база по взносам. Ее устанавливают каждый год и в 2021 году, в отличие от фиксированных взносов, она вырастет.

На днях Минфин озвучил размер предельной базы. По взносам на ОПС она составит 1 465 000 руб. В 2020 году этот показатель составляет 1 292 000 руб.

Получается, неизменность размера фиксированных взносов на фоне повышения предельной базы отрицательно сказывается на размере будущей пенсии ИП. Особенно обидно тем ИП, для которых размер фиксированных взносов вообще не имеет никакого значения, потому что они вычитаются из налога.

Таким ИП, наоборот, выгодно, чтобы взносы были как можно больше. В этом случае размер будущей пенсии будет больше, а налог, уплачиваемый в бюджет, меньше.

Вот такая вот арифметика...

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Но давайте посчитаем, сколько же баллов для пенсии заработает ИП в 2021 году. Для наглядности сделаем расчет за 3 года для разных ситуаций.

Напомним, о том, что будет с будущими пенсиями трудящихся из-за повышения предельной базы, мы писали ранее в статье «Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета».

В этой статье будет расчет для ИП.

Элементарные правила математики подсказывают нам, что при неизменном числителе меньше та дробь, в которой знаменатель больше. Именно такую картину применительно к пенсионным баллам ИП мы и будем наблюдать в следующем году.

Формула балла

ИПК = СВ / СВмакс * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу, учитываемая на ИЛС (уплаченные взносы/22 % * 16 %).

Отметим, что ставка 22 % для ИП применяется с 2019 года. До этого применялась ставка 26 %, что отрицательно сказывалось на количестве заработанных баллов.
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Пример № 1: только минимальные взносы

ИП Иванов на УСН «доходы» имеет скромный доход — 250 тыс. рублей в год и платит только минимальные фиксированные взносы.

 

2019

2020

2021

Фиксированные взносы на ОПС

29 354

32 448

32 448

Взносы, учитываемые на ИЛС

21 348,36

23 598,55

23 598,55

Предельная база

1 150 000

1 292 000

1 465 000

Количество баллов

1,160

1,142

1,007

Налог по УСН взносы на ОПС и ОМС

36 238

40 874

40 874

То есть из года в год ИП, уплачивая установленные властью фиксированные взносы, зарабатывает все меньше и меньше баллов для пенсии.

Тем не менее для этого ИП неповышение взносов все-таки будет полезно, так как из-за малого дохода у него взносы превышают налог и чем больше установленный размер взносов, тем больше ему придется отдать из своего кармана.

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Пример № 2: 1-процентные взносы

ИП Петров заработал за год 2 млн. рублей и кроме обычных фиксированных взносов уплатил еще и 1 % от дохода свыше 300 тыс. рублей

 

2019

2020

2021

Фиксированные взносы на ОПС

29 354

32 448

32 448

Взносы на ОПС в размере 1 % от дохода

17 000

17 000

17 000

Взносы, учитываемые на ИЛС

33 712

35 962,18

35 962,18

Предельная база

1 150 000

1 292 000

1 465 000

Количество баллов

1,832

1,740

1,449

Налог по УСН взносы на ОПС и ОМС

120 000

120 000

120 000

Как видим, тенденция аналогичная. С каждым годом баллов все меньше. Более того, данный ИП не испытает никакой радости от неизменности фиксированных взносов в 2021 году по сравнению с 2020. Скорее, у него будет повод для грусти. Налоговая нагрузка нисколько не снизится, а баллов для пенсии дадут меньше.

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Пример № 3: максимальные взносы

ИП Сидоров зарабатывает гораздо больше своих коллег по цеху из примеров выше. Его доход 30 млн. рублей. Не стоит забывать, что 1-процентные взносы имеют свой потолок. В НК установлена максимальная сумма взносов (фиксированные 1-процентные) — это 8-кратный размер фиксированных взносов на ОПС.

 

2019

2020

2021

Максимальные взносы на ОПС

234 832

259 584

259 584

Взносы, учитываемые на ИЛС

170 786,91

188 788,36

188 788,36

Предельная база

1 150 000

1 292 000

1 465 000

Количество баллов

9,13*

9,133

8,054

Налог по УСН взносы на ОПС и ОМС

1 800 000

1 800 000

1 800 000

*Поясним, количество баллов, которое начисляется в ИЛС за год, также имеет свой потолок. В 2019 году он составлял 9,13, в 2020 — 9,57, с 2021 — 10.

Как видно из таблицы, ИП Сидоров также за 2021 год получит меньше баллов, чем за 2020. Причина все та же — увеличение предельной базы, фигурирующей в знаменателе формулы и неизменность фиксированных взносов, фигурирующих в числителе.

Что касается общей налоговой нагрузки, то она не изменится. То есть данный ИП также от, казалось бы, доброго жеста властей по неповышению взносов не получит никакого добра. Уплачивая в бюджет все ту же сумму, он заработает к пенсии меньше, чем мог бы заработать, если бы взносы все-таки повысили.

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