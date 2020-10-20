Как удержать НДФЛ и страховые взносы с аванса физлицу – подрядчику, если организация на УСН?

Организация обязана оплатить подрядчику стоимость работ после окончательной сдачи ее результатов при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Подрядчик может требовать выплату ему аванса либо задатка только тогда, когда это предусмотрено договором.

НДФЛ при выплате аванса физлицу — подрядчику

Организация, которая выплачивает физлицу доход, должна исчислить и удержать при этом НДФЛ.

Это также касается и организаций, применяющих УСН, поскольку они не перестают быть налоговыми агентами (п. 1, 2 ст. 226, п. 5 ст. 346.11 Налогового кодекса).

Исчисление сумм НДФЛ производится по ставке 13% на дату фактического получения дохода, которой является день выплаты дохода (п. 3 ст. 226 Налогового кодекса).

НДФЛ следует удержать из доходов физлица при его фактической выплате (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса).

В случае, если физлицу выплачивается аванс по договору подряда, организация также должна удерживать НДФЛ (письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-04-05/54027).

При этом сумму аванса, по мнению Минфина, следует включить в доход подрядчика в том периоде, когда она была выплачена независимо от того, в каком налоговом периоде будет произведен окончательный расчет после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) (письмо Минфина от 21.07.2017 № 03-04-06/46733).

В таком случае у организации может возникнуть риск: если подрядчик не сможет выполнить работы по договору, аванс он должен вернуть.

Однако, он вернет его в размере, перечисленном организацией, то есть за вычетом удержанного НДФЛ. Это приведет к появлению у организации переплаты по налогу, которую Минфин рекомендует возвращать в общеустановленном порядке (письмо Минфина России от 28.08.2014 № 03-04-06/43135).

Обратим внимание, что физлицо, выполняющее работы по договору подряда, имеет право на профессиональный налоговый вычет.

Вычет предоставляется в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ.

Например, в размере стоимости оплаты проезда подрядчика к месту выполнения работ (письмо Минфина России от 28.09.2020 № 03-04-06/84695).

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Страховые взносы при выплате аванса физлицу — подрядчику

Датой осуществления выплат и иных вознаграждений является день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные вознаграждения).

Если организация выплачивает физлицу вознаграждение по договору подряда, то его нужно включить в базу для исчисления страховых взносов на дату подписания акта приемки выполненных работ после окончательной сдачи результатов работ или их отдельных этапов.

В таком порядке, по мнению Минфина, следует поступать независимо от даты фактической выплаты этих сумм подрядчику (письма Минфина России от 21.02.2020 № 03-15-06/12725, от 21.07.2017 № 03-04-06/46733).

Поэтому, независимо от даты выплаты аванса страховые взносы следует исчислить со всей установленной договором суммы вознаграждения в том месяце, когда стороны подпишут акт приемки-сдачи выполненных работ.