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Отзыв заявления на увольнение: пошаговая инструкция

Подавший заявление об уходе работник в течение оставшегося времени отработки может передумать увольняться. Однако для отмены процесса расторжения трудовых отношений он должен сообщить нанимателю о своем намерении. На практике немногие сотрудники знают, как сделать отзыв заявления об увольнении и испытывают трудности с инициированием такой процедуры.

Какой срок отведён на отзыв заявления

В большинстве случаев действует стандартный срок предупреждения об увольнении — 14 дней. Но для некоторых категорий сотрудников он может быть как меньше (сезонные работы до 2-х месяцев), так и больше (руководители и их заместители). А иногда допустим уход без предупреждения или в более ранние сроки (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

Исходя из указанных периодов отработки в заявлении указывают дату увольнения.

Сотрудник имеет полное право аннулировать свое заявление на увольнение до окончания (24-00 ч) того для, который он указал в нем в качестве последнего рабочего (ч. 4 ст. 80 ТК РФ, определение Верховного Суда РФ от 10.08.2012 № 78-КГ12-10).

Если подано заявление на отпуск с последующим увольнением, то оно может быть отозвано до окончания дня, предшествующего началу отпуска (ч. 4 ст. 127 ТК РФ).

Пример

Работник подал заявление на увольнение по собственному желанию 08.09.2020, указав в нем в качестве последнего рабочего дня 22.09.2020. В течение какого срока он может передумать и отозвать уведомление о своем уходе?

Сотруднику дано право отозвать поданное ранее заявление в течение всего срока отработки — то есть 14 суток, начиная с 0-00 ч дня, следующего за датой передачи уведомления работодателю.

Таким образом, сотрудник имеет право письменно уведомить нанимателя о намерении остаться до 24-00ч 22.09.2020.

Единственная допустимая причина отказа в аннулировании заявления на увольнение — наличие письменного приглашения другого кандидата на место уходящего работника.

Ответ на вопрос, можно ли отозвать заявление об увольнении после окончания срока предупреждения, отрицательный. В этом случае время на раздумья упущено, и у нанимателя полное право не отменять приказ об увольнении.

Как происходит отзыв заявления на увольнение

В ч. 4 ст. 80 ТК РФ нет четкого указания на то, как следует уведомить нанимателя о своем желании остаться у него работать и отменить поданное ранее заявление. Исходя из буквального толкования законодательства, это может быть сделано и в устной форме, а также путем переговоров с нанимателем.

Однако в этом случае ни у сотрудника, ни у работодателя не будет доказательств подобных намерений трудящегося. В связи с этим, на практике работники пишут новое письменное заявление с просьбой отмены увольнения.

 

Типового бланка такого заявления нет. Его составляют в свободной форме с обязательным указанием следующих реквизитов:

  • просьбы не разрывать трудовой договор и оставить его в силе;
  • личной подписи трудящегося.

Также важно, чтобы дата написания заявления, указанная в нем, была в пределах отведенного для этого срока.

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Документ передают лично или заказным письмом с уведомлением по почте.

Есть прецеденты признания судом правомерности направления такого заявления по электронной почте (см., например, решение Саянского горсуда Иркутской области от 28 июня 2019 г. по делу № 2-465/2019).

После принятия работодателем решения о прекращении процедуры расторжения трудовых отношений с его стороны проводят следующие шаги:

  • если приказ об увольнении еще не создавали, он просто подшивает оба заявления в личное дело и не издает его. Таким образом трудовые отношения продолжаются. В этом случае рекомендуем (хотя формально, это необязательно) составлять двустороннее письменное соглашение о дальнейшем продолжении работы. Его типовой формы нет, однако в нем обязательно следует указать, что увольнение отменено на основании письменного и добровольно написанного заявления трудящегося;

«В связи с тем, что Работодатель не произвел 22 августа 2020 г. увольнение Работника по собственному желанию на основании заявления от 14 августа 2020 г., а Работник не настаивает на увольнении, трудовой договор от 16 апреля 2017 г. № 04-17/тд продолжает свое действие.»

  • если приказ уже оформлен, работодателю необходимо издать новый приказ, отменяющий подписанное ранее распоряжение об увольнении. Его оформляют в произвольной форме, но он обязательно должен содержать распоряжение об отмене предыдущего приказа, ссылку на его реквизиты и указание на поданное заявление об отмене.

Изданием отменяющего приказа действия работодателя не заканчиваются. Ему также нужно:

  • аннулировать запись в трудовой книжке и реестре сведений о трудовой деятельности работника, личной карточке сотрудника (в случае, если они уже были сделаны). Для этого в новой строке трудовой книжки под новым номером с указанием даты внесения делают запись «Запись за номером _ недействительна.» В качестве документа-основания приводят номер и дату приказа об отмене. В ситуации, когда была сдана форма СЗВ-ТД, необходимо продублировать ее и проставить знак «Х» в поле «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении». После чего — отправить в ПФР (п. 2.6 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД);
  • сделать перерасчет — если сотруднику были проведены начисления, сторнировав компенсацию за неиспользованный отпуск, зарплату до дня увольнения и иные выплаты. Вместо них нужно по итогам расчетного периода просто начислить сотруднику положенную зарплату.
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После завершения указанных процедур рабочие отношения между сторонами трудовых отношений продолжаются в обычном порядке в соответствии с трудовым договором.

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