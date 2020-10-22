Филиал присоединяется к головной организации: порядок сдачи РСВ, 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ

Факт лишения обособленного подразделения статуса филиала с выделенной бухгалтерией, расчетным счетом и балансом не приводит к необходимости заполнения в данном случае поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Разбираемся в подробностях с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, кандидатом экономических наук Дмитрием Игнатьевым.

Организация имела филиал с выделенной бухгалтерией, расчетным счетом и балансом. С января 2020 филиал присоединяется к головной организации и становится обособленным подразделением без расчетного счета, баланса и бухгалтерии. Какие коды необходимо указать при сдаче отчетности РСВ, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ за 2019 год (реорганизация, ликвидация, слияние, присоединение, лишение полномочий и т.д.)?

Факт лишения обособленного подразделения статуса филиала с выделенной бухгалтерией, расчетным счетом и балансом не приводит к необходимости заполнения в данном случае поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год. При этом в расчете по страховым взносам, представляемом за 2019 год в отношении филиала, в одноименном поле следует указать код «9» в связи с лишением указанного обособленного подразделения с 2020 года расчетного счета и полномочий по начислению и выплате вознаграждений физическим лицам.

Как следует из описанной ситуации, ее участников интересует вопрос заполнения в данном случае поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» (далее — Поле) на титульном листе указанных форм налоговой отчетности, правила заполнения которых установлены:

порядком заполнения формы сведений о доходах физических лиц и суммах НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), утвержденным приказом ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@;

порядком заполнения и представления расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@;

порядком заполнения расчета по страховым взносам (далее РСВ), утвержденным приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.

Как следует из указанных документов, в Поле проставляются коды форм реорганизации и ликвидации организации (обособленного подразделения), определенные соответствующими приложениями к ним.

Из условий анализируемой ситуации не следует, что имела место реорганизация (ликвидация) организации или ликвидация ее обособленного подразделения (смотрите п. 2 ст. 11 НК РФ), которое в 2019 году имело статус филиала с выделенной бухгалтерией, расчетным счетом и балансом. Подходящих для данного случая кодов форм реорганизации и ликвидации организации (обособленного подразделения) в приложениях к порядкам заполнения 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ нет.

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Наряду с этим налоговое ведомство предлагает использовать при заполнении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ код «9» для случаев представления отчетности после закрытия обособленных подразделений, а при заполнении РСВ код «9» для случаев лишения полномочий по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц (закрытия) обособленных подразделений (письма ФНС России от 10.01.2020 N БС-4-11/61@, от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@, от 22.10.2019 N БС-4-11/21648@).

По нашему мнению, факт лишения обособленного подразделения статуса филиала с выделенной бухгалтерией, расчетным счетом и балансом не приводит к необходимости заполнения в данном случае Поля в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (при условии, что обособленное подразделение по месту нахождения филиала в 2020 году продолжает функционировать, смотрите также п. 2 ст. 230 НК РФ).

При этом учитывая, что с 2020 года организация уже не должна представлять РСВ по месту нахождения указанного обособленного подразделения в связи с лишением его расчетного счета и полномочий по начислению и выплате вознаграждений физическим лицам (п.п. 7, 11 ст. 431 НК РФ, смотрите также пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ), полагаем, что при представлении РСВ в отношении филиала за 2019 год в Поле следует указать код «9».

Официальных разъяснений по аналогичным ситуациям нами не обнаружено. Рекомендуем также обратиться за соответствующими разъяснениями в ФНС России и (или) в налоговый орган по месту постановки на учет.