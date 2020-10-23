ТОП-5 изменений, в которых срочно должен разобраться бухгалтер

До конца 2020 года осталось чуть больше двух месяцев, но новшества в законах, как известно, не заканчиваются никогда. Собрали для вас несколько самых важных моментов, на которые стоит обратить внимание (на некоторые даже с 1 октября).

Пособия и карты «МИР»

Про это, конечно, писали миллион раз (да и где только не писали), но напомним, что теперь пособия работникам надо перечислять только на карту МИР. Например, пособия:

по беременности и родам;

при постановке на учет в ранние сроки беременности;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком до полутора лет — и т.д.

Впрочем, недавно на «Клерке» писали: пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020, а не только на карты «Мир».

Изменение порядка подсчета стажа для пособий

Еще немного о трудовой деятельности: с 6 октября 2020 года страховой стаж для пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам нужно подтверждать сведениями о трудовой деятельности, если трудовая книжка ведется в электронной форме (приказ Минтруда от 09.09.2020 N 585н).

Новые правила зачета

Вариантов распорядиться налоговой переплатой стало больше. С 1 октября (если вы не знали) излишки можно перекинуть на предстоящие платежи или погасить задолженность по любому налогу. Из Налогового кодекса исключают ограничение по зачету налогов в пределах одного уровня (подп. «а» п. 22 ст. 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). То же самое можно сказать о штрафах и пенях.

Не забудьте уведомить сотрудников о выборе способа ведения трудовых

Еще одна притча во языцех, но всё же напоминаем: срок уведомления работников о выборе формата трудовой книжки перенесли с 30 июня на 31 октября 2020 года включительно. В свою очередь, сам работник может определиться с выбором до 31 декабря 2020 года.

Новые льготы по НДС

С 1 октября 2020 года действуют новые льготы по НДС. Там несколько основных пунктов:

освобождение от НДС получили освобождены государственные и муниципальные соцуслуги в рамках госзаказа;

при реализации товаров резидентам Арктической зоны может применяться нулевая налоговая ставка;

НДС считается по налоговой ставке 0% при реализации услуг по ледокольной проводке морских судов.