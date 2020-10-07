Пособия от ФСС будут зачислять на любую банковскую карту до 31 декабря

Фонд социального страхования сообщает, что пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020, а не только на карты «Мир».

Центробанк в письме от 30.09.2020 написал, что в отношении кредитных организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а, именно, в части обязанности зачисления получаемых клиентами — физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных инструментов.

Законом № 161-ФЗ предусмотрена обязанность банков по проверке наличия к счету эмитированной платежной карты «Мир» и зачислению выплат на банковский счет получателя, к которому она эмитирована, либо отражению суммы выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения при отсутствии эмитированной карты «Мир»

Кроме того, законодательством допускается получение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременного пособия при рождении ребенка на любой банковский счет, даже в случае, если по нему осуществляются операции c использованием банковских карт любой платежной системы (например, VISA, MasterCard и др.).

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Та же возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной нетрудоспособности или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже.

Кроме того получить пособия можно также на банковские счета клиентов — физических лиц, не предусматривающие осуществления по ним операций с использованием платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе через организации почтовой связи).

Таким образом, для граждан существует несколько вариантов выбора способа получения причитающегося государственного пособия.