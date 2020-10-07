Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Пособия от ФСС будут зачислять на любую банковскую карту до 31 декабря

Фонд социального страхования сообщает, что пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020, а не только на карты «Мир».

Центробанк в письме от 30.09.2020 написал, что в отношении кредитных организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а, именно, в части обязанности зачисления получаемых клиентами — физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных инструментов.

Законом № 161-ФЗ предусмотрена обязанность банков по проверке наличия к счету эмитированной платежной карты «Мир» и зачислению выплат на банковский счет получателя, к которому она эмитирована, либо отражению суммы выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения при отсутствии эмитированной карты «Мир»

Кроме того, законодательством допускается получение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременного пособия при рождении ребенка на любой банковский счет, даже в случае, если по нему осуществляются операции c использованием банковских карт любой платежной системы (например, VISA, MasterCard и др.).

📌 Реклама

Та же возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной нетрудоспособности или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже.

Кроме того получить пособия можно также на банковские счета клиентов — физических лиц, не предусматривающие осуществления по ним операций с использованием платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе через организации почтовой связи).

Таким образом, для граждан существует несколько вариантов выбора способа получения причитающегося государственного пособия.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама