Как и в каком порядке уволить госслужащего

Хотя работник государственного аппарата относится к категории трудящихся и его взаимоотношения с работодателем в основном регулируют нормы ТК РФ, есть определенные моменты, которые определяют иные законодательные акты. Это касается в том числе оснований, процедуры и сроков увольнения таких сотрудников. В данной статье рассказываем про увольнение с государственной службы государственного служащего.

Основания прекращения трудовых отношений с госслужащим

В отличие от сотрудников коммерческих организаций госслужащие заключают не трудовой договор, а служебный контракт. Полный перечень оснований его расторжения приведен в ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

Контракт подлежит расторжению в связи с увольнением из-за допущенных при его заключении нарушений. Перечень оснований прекращения служебного контракта по решению руководства схож со списком для инициативы работодателя в ТК РФ (ст. 37 Закона о государственной гражданской службе). Это:

несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья или ввиду недостатка квалификации;

утрата доверия к служащему в связи непринятием мер по урегулированию конфликта интересов;

неоднократное неисполнение обязанностей;

однократное грубое нарушение должностных обязанностей;

представление подложных документов при заключении контракта;

прекращение допуска к гостайне;

в случае больничного длительностью свыше 4-х месяцев подряд (если законодательно не установлен иной срок сохранения рабочего места);

при сокращении должностей в соответствующем госучреждении или его упразднении.

При этом действуют ограничения для определенных категорий лиц в связи с увольнением по инициативе представителя нанимателя. Так, по этому основанию нельзя уволить:

во время отпуска или больничного;

запрещено расторгать контракт с беременными, одинокими матерями или единственными опекунами, воспитывающими детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, женщин с детьми до 3-х лет;

Запрет на увольнение установлен только в отношении больничного длительностью до 4-х месяцев (за исключением случаев, когда предусмотрено сохранение должности на более длительный срок).

Расторжение контракта по не зависящим от воли сторон причинам происходит на тех же основаниях, что применяют для коммерческих компаний. Например (ст. 39 Закона о государственной гражданской службе):

увольнение в связи с призывом в армию;

при ухудшении здоровья, делающего невозможным продолжение работы;

осуждение к отбыванию наказания;

признание лица полностью недееспособным.

Перечень документов-оснований для расторжения контракта

Несмотря на то, что процедуру прекращения служебного контракта регулирует Закон о государственной гражданской службе, перечень документов, которые инициируют ее начало, тот же, что и в коммерческих компаниях.

Например, если работник бюджетной сферы решил уволиться, он подает заявление на увольнение госслужащего в произвольной форме. Его так же подают за две недели до даты прекращения контракта.

Хотя каждое госучреждение самостоятельно разрабатывает внутренние бланки указанных выше документов, в остальном процедура расторжения трудовых отношений едина для всех.

Так, госслужащий, определяясь с тем, какую дату указывать в заявлении на увольнение, должен учитывать срок предупреждения об уходе. В течение этого периода работник может отозвать заявление, а по его окончании, прекратить работу.

При увольнении за виновные действия всегда проводят служебную проверку, которую оформляют отчетом. В нем:

указывают обстоятельства совершения проступка;

смягчающие события;

определяют степень вины сотрудника.

Обязательно истребование письменных пояснений от провинившегося. На вопрос, считается ли увольнение с работы административным взысканием, в подобном случае можно ответить скорее положительно. Только правильнее назвать его дисциплинарным взысканием.

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Порядок оформления увольнения госслужащего

После поступления документов-оснований начинают непосредственную процедуру расторжения служебного контракта. Она включает в себя:

1. Издание приказа об увольнении — на бланке собственной разработки или по форме № Т-8 (ч. 2 ст. 33 Закона о государственной гражданской службе).

В нём обязательно указывают основание прекращения сотрудничества согласно формулировкам указанного выше закона.

Например, «за однократное грубое нарушение гражданским служащим должностных обязанностей — прогул, подп. „а“ п. 3 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“; подп. „а“ п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации».

Также обязательно указание на дату расторжения контракта и реквизиты документов-оснований. С приказом работника нужно ознакомить под роспись. А при его отказе — сделать в нем соответствующую отметку.

При увольнении по инициативе служащего в период больничного по его письменному заявлению оно может быть перенесено на период после завершения нетрудоспособности ( ч. 8 ст. 36 Закона о государственной гражданской службе).

2. В последний рабочий день сотрудника финансовый отдел госструктуры проводит с ним полный расчет.

Для этого используют данные по учету рабочего времени, внутренних локальных актов и нормативных документов по оплате труда соответствующего ведомства.

Оформляют табель на уволенного сотрудника, образец которого представлен ниже. Составляют записку-расчет, в которой указывают все начисления, удержания и положенные к выплате суммы.

3. При увольнении работник должен получить:

денежное содержание за исполнение обязанностей;

суммы в рамках предоставленных ему госгарантий, федеральных законов;

компенсацию неиспользованных дней отпуска.

В случае увольнения в связи с сокращением/упразднением госучреждения или в связи с длительной болезнью ему положена дополнительная выплата денежного содержания за 4 месяца.

Может быть проведено удержание из зарплаты за отгулянный авансом отпуск, невозвращенных денежных авансов. В других случаях сумма изъятия не должна превышать 20%, а в отдельных — не более 50% (например, по исполнительным листам).

4. В последний день вносят запись в трудовую книжку, если она ведется в бумажном виде или в реестр электронных сведений о трудовой деятельности.

Нужно подать сведения по форме СЗВ-ТД — не позднее дня, следующего за датой издания приказа.

Формулировка об увольнении в трудовой книжке должна повторять аналогичную запись об основании увольнения в приказе.

Также в этот день делают запись в личной карточке служащего по форме № Т-2ГС (МС).