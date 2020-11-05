Сын за отца отвечает? Отвечает, сказал суд

Мы уже почти привыкли к мысли о том, что каждого можно привлечь к субсидиарной ответственности. Но до недавнего времени к субсидиарке могли привлечь только определенное лицо, а точнее контролирующих должника лиц (КДЛ).

Но буквально на днях мы получили первый в России судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности детей. Арбитражный суд города Москвы дал ответ о возможности их привлечения к субсидиарной ответственности.

Документ: Определение АСГМ от 27.10.2020г. по делу No А40-131425/16-30-203Б

На «Клерке» уже коротко был рассмотрен этот случай, но окончательного решения еще на тот момент не было принято. Верховный суд посчитал законным привлечение к субсидиарной ответственности родителей, а по детям поручил дополнительно исследовать материалы Арбитражному суду г. Москвы который и принял решение.

Документ: Определение от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016 (305-ЭС19-13326)

История вопроса

В Арбитражный суд Москвы 18.05.2018 поступило заявление УФНС России по Москве о привлечении к субсидиарной ответственности Самыловских В.И., Самыловских Д.В., Самыловских Д.В. в рамках дела о банкротстве ООО «Альянс».

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2018 Самыловских В.И. привлечен к субсидиарной ответственности, в конкурсную массу должника взыскано 311 662 635,87 рублей. В остальной части о привлечении к субсидиарной ответственности Самыловских Даниила Вадимовича и Самыловских Дмитрия Вадимовича спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Высшая инстанция согласилась с тем, что дети на момент 2012-2014 гг. не контролировали деятельность Должника. Также исходя из своего возраста и специфики семейных отношений, они вряд ли знали о происхождении имущества. Однако вред кредиторам может быть причинен в том числе умышленными действиями по скрытию имущества родственниками. Дети не должны использоваться как инструменты сокрытия имущества.

Что указал Арбитражный суд при новом рассмотрении дела

Самыловских В.И. и Кириенко Н.А. передали в дар сыновьям Самыловских Даниилу Вадимовичу и Самыловских Дмитрию Вадимовичу принадлежащее им по праву собственности имущество. Всего по договорам дарения было передано имущество на сумму 93 111 606 руб.

В период, когда заключались договора дарения и произведена государственная регистрация договоров дарения, Самыловский Дмитрий Вадимович (25.08.1997 года рождения) являлся совершеннолетним, а Самыловский Даниил Вадимович (11.09.2002 года рождения) достиг пятнадцатилетнего возраста и его дееспособность определялась по правилам статьи 26 ГК РФ.

Согласно ст. 61.10 Закона о банкротстве, под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Однако, согласно п. 5 этой же статьи, Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям.

Действительно, автоматически дети в число КДЛ не попадают, дети являются фактическими выгодоприобретателями активов Должника. Положения о фактическом выгодоприобретателе раскрываются п.7 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. № 53, контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, (в том числе по цепочке последовательных сделок). К несовершеннолетним детям контролирующих лиц неприменима презумпция контролирующего выгодоприобретателя (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Вместе с тем изложенное не исключает возможность использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам.

Доказательств, подтверждающих доходы детей, позволяющих приобрести указанное имущество, не представлено, как и не представлено доказательств, подтверждающих доходы в размере, достаточном для покрытия бремени содержания имущества, а именно необходимости исполнять следующие обязанности:

поддерживать пригодность имущества для эксплуатации;

содержать имущество в безопасном состоянии;

нести расходы на содержание имущества; уплачивать налоги;

уплачивать иные обязательные платежи;

регистрировать имущество;

страховать риск ответственности за вред, который может быть причинен другим лицам при использовании имущества.

По общему правилу, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части: его родителями (усыновителями) или попечителем.

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Вместе с тем, обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается:

по достижении причинившим вред совершеннолетия;

до достижения совершеннолетия, если у причинителя появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда;

либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.

По совокупности условий суд определил: Привлечь Самыловских Даниила Вадимовича и Самыловских Дмитрия Вадимовича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «Альянс» в размере 93 111 576,40 руб.

Вывод

Самое главное то, что субсидиарная ответственность по нашему закону «несмываемая», то есть она не погашается личным банкротством. В данном конкретном случае все полученные детьми активы проданы, значит, скорее всего, ребёнок не сможет расплатиться с папиными кредиторами и начнёт свою взрослую жизнь с несмываемым долгом в десятки миллионов.

Как ни печально, но дети могут отвечать за «грехи» родителей, если те поступили в отношении своих потомков недобросовестно. Позиция ВС РФ дает понять, что родители в ответе за судьбу своих детей, и применяя «схематоз», необходимо понимать, что такое сокрытие имущества может висеть на семье многие поколения.