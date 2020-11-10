Как учитывать доходы, если факт проведенных работ подтвержден судом, а не актом?

Заказчик не подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, а суд решил, что условия договора выполнены. Как определять НДС-базу и признавать доходы?

Минфин в письме от 08.10.2020 № 03-07-11/88016 разъяснил, как платить налоги подрядчику, который выполнил проектные работы для заказчика, а тот не подписал акт сдачи-приемки работ. Подрядчик обратился в суд, и арбитры встали на его сторону.

Доходы и НДС

По мнению представителей ведомства, доходы по такому договору необходимо учитывать в том налоговом периоде, в котором факт оказания услуг подтвержден документально. Ситуацию, когда одна из сторон отказывается подписывать акт, можно квалифицировать в соответствии с положениями пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса.

Согласно законодательству, при отказе одной из сторон визировать акт, в нем делается соответствующая отметка, фиксирующая ее позицию. Вторая сторона подписывает акт. Суд может посчитать акт, подписанный в одностороннем порядке, недействительным только в том случае, если мотивы отказа от подписи признаются обоснованными.

В отношении уплаты НДС следует руководствоваться п. 1 ст. 167 НК РФ. Там, в частности, говорится, что НДС придется заплатить в том случае, если работа не выполнена, но за нее получена предоплата, или работа выполнена. Если деньги от заказчика еще не пришли, это не имеет значения. Налог будет все равно начислен.

Если заказчик выплачивает аванс, базу по НДС определяют на дату поступления денег. Если предоплата не предусмотрена, это делается на дату подписания акта сдачи-приемки клиентом. В ситуации, когда заказчик отказывается подписывать акт сдачи-приемки работ, а суд решил, что подрядчик выполнил условия договора, НДС необходимо начислять на момент вступления в силу судебного вердикта. Именно такое мнение Минфин высказал в рассматриваемом письме. Ведомство неоднократно давало ответы на подобные вопросы в более ранних письмах от 27.09.2019 № 03-07-11/74445, от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28436, от 31.12.2014 № 03-03-06/1/68990. В этом отношении позиция ведомства уже устоялась.

Для компаний подобный подход достаточно выгоден. Но ИФНС не всегда одобряет его, считая, что ждать вынесения судебного решения не обязательно. С ними согласны и многие судьи. По их мнению, если у организации-подрядчика есть основания для того, чтобы подписать акт в одностороннем порядке, у него есть такая же юридическая сила, как и у двухстороннего, согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ. Они считают, что факт выполнения работ не зависит от судебного разбирательства. Поэтому подрядчик должен признать доходы на основании одностороннего акта, исчислить и уплатить НДС.

📌 Реклама

Налог на прибыль

В ситуации, когда заказчик отказывается визировать акт приемки-сдачи работ, суммы задолженности по этому договору, которые необходимо уплатить на основании вердикта суда, считаются внереализационными доходами.