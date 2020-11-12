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#Бухистории: «Это мои деньги!» Как в очередной раз объяснить директору, что подотчет надо возвращать

«Клерк» становится еще ближе к бухгалтерам. Мы начинаем новую рубрику «Бухистории». В ней ваши коллеги — бухгалтеры, главбухи, аудиторы, налоговые консультанты — будут делиться историями из рабочей жизни. Присылайте свою прямо нашему главреду Марина Снеговской на snegovskaya@klerk.ru.

Хотите, опубликуем анонимно. Хотите, прославим ваше имя, название компании или, например, вашу страничку в соцсетях. 

В этот раз с нами поделилась знакомой многим ситуацией про обнаглевших директоров бухгалтер Алена. Вот ее страничка в ВК. Она не только все очень жизненно описала, но и еще советы классные дала.

«Это мои деньги!» Как в очередной раз объяснить директору, что подотчет надо возвращать

У меня было 2 непосредственных директора (пока что) за мою скромную, но все-таки карьеру. Зато была куча руководителей компаний, которые я вела на фрилансе. И все, абсолютно все они не понимали, что нужно разделять собственный карман и счет предприятия.

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«Мне нужно купить стиральную машину, что тебе надо, чтобы провести ее в учете?» Для начала поищу-ка я свою челюсть на полу. Нашла, подобрала. Ну и пошли «глупые вопросы от бухгалтера» — куда, для чего, ах, для дома, тогда как мы ее у нас проведем. Что отмывать будем — деньги, одежду сотрудников? Нет, серьезно!

И эти диалоги бесконечны и утомительны. Потому что каждый раз, как первый. Не уживается в голове директора-собственника простое понятие — деньги на счету организации, принадлежат именно организации, даже если у нее один-единственный и неповторимый учредитель и руководитель в одном лице. В руки директора эти средства могут перейти тремя путями:
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  • зарплата

  • дивиденды

  • подотчет

Зарплата — не вариант. Во-первых «где ты видела такую зарплату в нашем Мухоморске?!», во-вторых, это же дорого — взносы 30% (22% — пенсионные, 5,1% — ФОМС, 2,9% — ФСС, ну и еще чуть-чуть травматизма), в-третьих — НДФЛ 13%. Ведь если кто-то хочет получить на руки 100000 рублей, то начислить ему должны больше — почти 115 тысяч. И очень часто так получается, что в общем-то работодатель платит НДФЛ, а не сам работник (ну согласитесь и признайте, что это так).

Что касается дивидендов, то тут все еще веселее. Казалось бы — 13% налога и все эти деньги твои, но тут руководители впадают в две крайности — с одной стороны придерживаются принципа старой компьютерной игры «нужно больше золота», т.е. жадничают заплатить тот самый НДФЛ, с другой — слишком заботятся об уменьшении прибыли, в результате чего расходы вылезают такие, что дивидендами можно разве что милостыню подать.

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Остается что? Правильно — подотчет. А что, никаких налогов, никаких проблем — перевел себе любимому денег или вообще карточку корпоративную (упаси, господи) завел. Это же вообще настоящий безлимит на покупки.

Да, кстати, не будем забывать про зарплату в конверте. Добрые дяди-директора не только о себе думают, они еще и о работниках своих не забывают. Официальная зарплата — МРОТ, а все остальное вот вам прямо в руки, ну чтобы жена не знала сколько на самом деле получил, или от мужа заначку на черный день сделать, а то он тоже наверняка уже счет в офшорах любовницу завел. Ну и откуда возьмется та сама наличка?

Вот тут и начинается самый трэш для меня — бухгалтера. Как объяснить директору, что подотчет надо вернуть или принести подтверждающие расходы документы? И под расходами понимаются не покупки в Ашане или оплата путевки теще (бывали чеки и покруче), а именно затраты на нужды организации.

Я для себя нашла четыре варианта ответа на вопрос, в зависимости от вменяемости и адекватности руководителя:

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  1. Руководитель-невменяла.Тут без вариантов — никак. Т.е. сколько раз ты не пытаешься донести до человека суть проблемы и ее последствия, он только посмеивается и говорит «девочка, ты с мое поработай тогда и будешь учить, всю жизнь так делаем». Обычно я просто с таким человеком раскланиваюсь. Серьезно, если бы это была моя основная работа я несла бы ненамного меньшую ответственность за все происходящее, чем сам директор. Хорошо, что такие неадекваты попадались на фрилансе и мы очень быстро расставались.

  2. Директор-«сделай, чтоб налоги не платить». В принципе ,он согласен, что проблема есть и с ней нужно что-то делать, но не готов за это расплачиваться, т.е. платить налоги. Просит найти какие-то пути отхода и латания дыр. Здесь есть с чем работать — можно объяснить, что 13% с дивидендов это гораздо меньше, чем насчитает налоговая, если сочтет подотчетные средства доходом физлица. Что далеко ходить. Недавно «Клерк» писал о подобном деле. Вот, кстати, наглядные примеры с обрисовкой всех, так называемых крутых схем — лучшее подкрепление слов. И даже лучше приводить в пример не дела крупных компаний, потому что можно услышать, что все это происки злых конкурентов (именно они деньги в карман руководства пачками накладывают), а какую-нибудь местную арбитражную практику.
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  3. Директор-«обоснуй».Красная книга по нему не плачет, встречается довольно часто и с ним можно спокойно обсуждать деятельность организации и возникающие сложности. Он требовательный, поэтому стоит запастись железными аргументами в защиту своего мнения — ссылками и выдержками из законодательства, тем же арбитражем, расчетами с примерами различных вариантов действий и бездействия. Мне такие нравятся, заставляют постоянно быть в тонусе, следить за новыми тенденциями и изменениями законодательства, общаются на профессиональном уровне. Главное, чтобы не впадали в крайность, иначе на каждый чих будешь составлять презентацию со слайдами и диаграммами.

  4. Руководитель-«где подписать».С одной стороны с ним проще всего — он доверяет главбуху, как себе и не станет вести допрос с пристрастием, почему нужно сделать именно так, раз надо — значит надо. Проблема в том, что и другим он также верит, поэтому может влезть в малозаконные схемы по простоте душевной. В общем за ними глаз да глаз! И нужно стараться не косячить самой (что уж таиться, такое тоже бывает).

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Иногда наши дорогие руководители забывают, что не всегда нужно что-то придумывать, а можно совершенно правомерно принимать в расходы произведенные затраты:

Есть у вас еще варианты? Поделитесь, все-таки я говорила — продолжительность моей карьеры бухгалтера пока очень скромная :-)

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