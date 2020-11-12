Бухистории: «Это мои деньги!» Как в очередной раз объяснить директору, что подотчет надо возвращать

«Клерк» становится еще ближе к бухгалтерам. Мы начинаем новую рубрику «Бухистории». В ней ваши коллеги — бухгалтеры, главбухи, аудиторы, налоговые консультанты — будут делиться историями из рабочей жизни. Присылайте свою прямо нашему главреду Марина Снеговской на snegovskaya@klerk.ru.

Хотите, опубликуем анонимно. Хотите, прославим ваше имя, название компании или, например, вашу страничку в соцсетях.

В этот раз с нами поделилась знакомой многим ситуацией про обнаглевших директоров бухгалтер Алена. Вот ее страничка в ВК. Она не только все очень жизненно описала, но и еще советы классные дала.

«Это мои деньги!» Как в очередной раз объяснить директору, что подотчет надо возвращать

У меня было 2 непосредственных директора (пока что) за мою скромную, но все-таки карьеру. Зато была куча руководителей компаний, которые я вела на фрилансе. И все, абсолютно все они не понимали, что нужно разделять собственный карман и счет предприятия.

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«Мне нужно купить стиральную машину, что тебе надо, чтобы провести ее в учете?» Для начала поищу-ка я свою челюсть на полу. Нашла, подобрала. Ну и пошли «глупые вопросы от бухгалтера» — куда, для чего, ах, для дома, тогда как мы ее у нас проведем. Что отмывать будем — деньги, одежду сотрудников? Нет, серьезно!

И эти диалоги бесконечны и утомительны. Потому что каждый раз, как первый. Не уживается в голове директора-собственника простое понятие — деньги на счету организации, принадлежат именно организации, даже если у нее один-единственный и неповторимый учредитель и руководитель в одном лице. В руки директора эти средства могут перейти тремя путями: