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Подотчетные деньги признали доходом физлица и доначислили 5,1 млн НДФЛ. Суды это подтвердили

Деньги в под отчет гендиректору и главбуху: суд признал законным доначисление 5,1 млн рублей НДФЛ.

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение Арбитражного суда Тверской области, который признал законным доначисление ООО «Монтажная строительная компания» (МСК) 5,1 млн рублей НДФЛ на 39,2 млн рублей, выданных компанией в под отчет гендиректору и главному бухгалтеру.

Как указано в материалах дела, МИФНС № 3 по Тверской области после проведения выездной проверки уплаты налогов в 2015-2017 годах обязала МСК, среди прочего, удержать и перечислить в бюджет 5,1 млн рублей НДФЛ. Налоговики выявили, что ООО «Монтажная строительная компания» выдала в под отчет генеральному директору 30,4 млн рублей, а главному бухгалтеру — 8,8 млн рублей. Деньги выдавались наличными и перечислялись на личные счета без оформления приказов и заявлений на выдачу денежных средств. При этом НДФЛ с этих сумм перечислен не был.

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В суде представитель налогоплательщика указывал, что эти деньги гендиректор и главный бухгалтер фактически расходовали на заработную плату работникам, а также на связанные с деятельностью общества цели.

МСК представила в суд авансовые отчеты. В ходе проверки предъявленных авансовых отчетов инспекция установила факт нарушения главным бухгалтером порядка их заполнения: на лицевой стороне, выданные и перечисленные суммы в графах «Получено из кассы» и «Перечислено на банковскую карту» не заполнялись. Остатки денежных средств в большинстве авансовых отчетах отсутствовали. При этом сумма расхода по авансовым отчетам была незначительна и несоразмерна в сравнении с поступлениями на счета гендиректора и главного бухгалтера. Также налогоплательщик не представил платежные документы, подтверждающие выплату зарплаты работникам.
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В итоге суд пришел к выводу, что представленный МСК документы не могут служить первичными документами, подтверждающими факт хозяйственных операций по целевому расходованию денежных средств.

Также в суде налогоплательщик ссылался на уничтожение значительной части авансовых отчетов: кассовых и товарных чеков, квитанций об оплате товара, приобретаемого для общехозяйственных нужд общества (сожжена в топке водогрейного котла).

Однако суд отнесся к этой позиции критически, поскольку действия налогоплательщика по созданию комиссии для проведения служебного расследования по факту уничтожения документов производились после начала проведения налоговой проверки.

По мнению юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, оставляя в силе решение налогового органа, суды исходили из сложившейся судебной практики, согласно которой отсутствие доказательств, подтверждающих целевое расходование денежных средств, выданных под отчёт работнику юридического лица, является основанием для отнесения данных средств к доходам работника, а также доначисления юрлицу страховых взносов и предложения удержать и перечислить в бюджет не удержанный НДФЛ с предоставленных работнику денежных сумм.

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«Указанная позиция ранее была применена Высшим Арбитражным Судом в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 14376/12 по делу № А53-8405/2011 и от 05.03.2013 № 13510/12 по делу № А53-270/11. Актуальность данной позиции была подтверждена в Определении Верховного Суда РФ от 03.02.2020 № 310-ЭС19-28047 по делу № А35-12731/2017, в рамках которого Верховный суд признал законными судебные акты нижестоящих судов, указавших на отсутствие документов, подтверждающих расходование принятых под отчет гендиректором налогоплательщика денежных средств, в силу чего данные средства были признаны доходом физического лица, с которого общество обязано было исчислить и удержать НДФЛ», — отметил юрист.

Также, по словам Кирилла Снегирёва, нужно отметить письмо ФНС России от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 и информационное сообщение ФНС России от 18.02.2020 «Подотчетные средства могут быть признаны доходом физлица, если документы по их расходованию отсутствуют» на официальном сайте налогового органа, в рамках которых вышеуказанная позиция доводилась до подразделений налогового органа.

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«Принимая во внимание, что выдача денежных средств юридического лица под отчет директору либо иному работнику в различных целях является распространенной практикой, комментируемый судебный акт релевантен для широкого круга лиц. Кроме того, с 1 января 2020 года п. 9 ст. 226 НК РФ действует в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, в соответствии с которым, если налоговый орган при проверке обнаружит, что налоговый агент мог удержать НДФЛ с доходов физлица, но не сделал этого, то доначисленный налог придется уплатить в бюджет налоговому агенту за счет собственных средств», — подытожил юрист.

Дело: А66-6506/2019.

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