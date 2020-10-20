Подотчетные деньги признали доходом физлица и доначислили 5,1 млн НДФЛ. Суды это подтвердили

Деньги в под отчет гендиректору и главбуху: суд признал законным доначисление 5,1 млн рублей НДФЛ.

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение Арбитражного суда Тверской области, который признал законным доначисление ООО «Монтажная строительная компания» (МСК) 5,1 млн рублей НДФЛ на 39,2 млн рублей, выданных компанией в под отчет гендиректору и главному бухгалтеру.

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Как указано в материалах дела, МИФНС № 3 по Тверской области после проведения выездной проверки уплаты налогов в 2015-2017 годах обязала МСК, среди прочего, удержать и перечислить в бюджет 5,1 млн рублей НДФЛ. Налоговики выявили, что ООО «Монтажная строительная компания» выдала в под отчет генеральному директору 30,4 млн рублей, а главному бухгалтеру — 8,8 млн рублей. Деньги выдавались наличными и перечислялись на личные счета без оформления приказов и заявлений на выдачу денежных средств. При этом НДФЛ с этих сумм перечислен не был.

В суде представитель налогоплательщика указывал, что эти деньги гендиректор и главный бухгалтер фактически расходовали на заработную плату работникам, а также на связанные с деятельностью общества цели.

МСК представила в суд авансовые отчеты. В ходе проверки предъявленных авансовых отчетов инспекция установила факт нарушения главным бухгалтером порядка их заполнения: на лицевой стороне, выданные и перечисленные суммы в графах «Получено из кассы» и «Перечислено на банковскую карту» не заполнялись. Остатки денежных средств в большинстве авансовых отчетах отсутствовали. При этом сумма расхода по авансовым отчетам была незначительна и несоразмерна в сравнении с поступлениями на счета гендиректора и главного бухгалтера. Также налогоплательщик не представил платежные документы, подтверждающие выплату зарплаты работникам.