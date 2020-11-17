Интернет переполнен статьями и курсами про саморазвитие, тайм-менеджмент успешных людей и на другие подобные темы. Но по-настоящему занятый человек отлично знает, что большая часть из них довольно далека от реальных профессий — например, бухгалтера.

В сегодняшней статье разбираемся, как не допустить, чтобы усталость стала хронической, а желание уйти в отпуск — постоянным.

Не откладывайте ничего на потом

Первый пункт очевиден — и кажется, почти неисполним. На самом деле, принцип действия тут прост: то, что откладывается на «потом», «через час», «завтра» и «на следующую неделю» автоматически перестает быть приоритетным для мозга.

Возьмите себе за правило: появилась новая задача или проблема — делаем сегодня. Можно не сию минуту, если вы заняты другим делом, можно не всю целиком, но хотя бы начать нужно обязательно сегодня. Иначе задача будет выполнена в лучшем случае накануне сдачи — с нервами и кое как.

Контрагент попросил закрывающие документы? Отправьте прямо после его звонка. Не можете и заняты? Делегируйте задачу помощнику — или все-таки сделайте сегодня, но как только закончите горящую прямо сейчас задачу. Мы знаем, что бухгалтеров, которым некому делегировать, это слово бесит, но выход тогда один — делайте сами, не затягивая. Другой волшебной таблетки нет.

Отдыхайте и прерывайтесь

Помните старую как мир поговорку «поспешишь — людей насмешишь»? Это и про работу — только в нашем случае можно не только людей рассмешить, но и на штрафы налететь за неправильно заполненные документы или неверно посчитанный налог.

Чтобы не спешить и не напрягаться, нужно отдыхать. Поэтому вот вам два важных правила.

Никогда не работайте в напряжении. Близок крайний срок сдачи отчетности? Понятно, неприятно. Но согласитесь, бывает у всех. Не думайте о дедлайнах во время выполнения задачи, не торопитесь. Прикажите себе мысленно расслабиться и напрягайте только мозг и только для концентрации внимания на задаче. Не отвлекайтесь на лишние переживания и эмоции.

И делайте перерывы. На сон, если есть такая возможность, на дыхательную гимнастику, на обед, на чтение книги или прогулку по свежему воздуху. На худой конец, просто встать, открыть окно и пройтись по кабинету — уже отличный способ дать организму время для подзарядки.

Для нормального самочувствия в течение рабочего дня нужно делать не меньше 5-6 перерывов разной длительности, от 5 минут до часа. Какой перерыв сколько будет длиться, решать уже вам.

Выпейте стакан воды

Очень банальный совет, но очень и очень важный для работоспособности мозга и нормального самочувствия. Нормальное употребление воды — не меньше литра в день — согласуется с циркадным ритмом гидратации организма.

Давайте проще. К сожалению, многие люди не знают, что усталость во второй половине дня является верным признаком обезвоживания. Попробуйте выпить стакан воды — и ощутите поразительно мощный прилив энергии, не нагружая тело дополнительным количеством совершенно пустых калорий. Выработайте привычку регулярно пить воду, и вам больше никогда не захочется в три часа дня тянуться за пончиком.

Разбивайте задачи на части

И наконец, о самом важном — самих задачах, когда их много и они все одинаково срочные и важные (то есть та самая матрица «срочно/важно» не работает). Совет здесь простой: разбивайте то, что предстоит сделать, на части. Это не обязательно должны быть равные по объему подзадачи — главное, продвигаться хотя бы немного в выполнении каждый день.

То есть нужно вам, например, заполнить декларацию по НДС и сделать какие-то важные проводки в 1С. Сделайте проводки сегодня, а в декларации заполните хотя бы один раздел. Остальные отложите на завтра (конечно, если крайний срок сдачи — не завтра, в этом случае отложить придется часть проводок).

И ведите список дел на каждый рабочий день. Старайтесь реально оценивать время (с запасом) на каждую из задач и не позволяйте себе отвлекаться, пока хотя бы 90% пунктов из списка не будут выполнены.