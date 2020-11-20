«Ночной бухгалтер». В 2021 году введут новый налоговый режим: без отчетности, а платежи автоматом

Нам покажут новый режим, который на основании онлайн-ККТ полностью берет исчисление налогов на борт ФНС.

Пристегните ремни

Ну просто улет, что готовят. Теперь понятно, почему перестал двигаться проект об отмене декларации по УСН. ФНС передумала и собирается ввести налоговый режим, который сам возьмет налог и не попросит отчетность. Уже объявили, для кого и как.

А еще ФНС внедрит технологию для автоматического получения налогового вычета при покупке квартиры. Короче, Илона Маска уделает не Рогозин, а Егоров.

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документах, которые надо отправлять в МВД (и как их правильно заполнять)

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Что это мы такие добрые?

Да просто в преддверии праздника. Один на всех все-таки: бухгалтеры и налоговики, с наступающим. Про теорию и практику в бухгалтерии.

Заранее

Не знаем, как вы, а мы сегодня очень пожалели, что сани еще на антресолях. А в вашем деле загодя особенно актуально.

Новые отчеты и КБК на 2021 год, отмена расчета по среднесписочной численности: разбираемся, что именно изменилось.

Ваша ускользающая редакция