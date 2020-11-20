«Ночной бухгалтер». В 2021 году введут новый налоговый режим: без отчетности, а платежи автоматом

Нам покажут новый режим, который на основании онлайн-ККТ полностью берет исчисление налогов на борт ФНС.
Пристегните ремни
Ну просто улет, что готовят. Теперь понятно, почему перестал двигаться проект об отмене декларации по УСН. ФНС передумала и собирается ввести налоговый режим, который сам возьмет налог и не попросит отчетность. Уже объявили, для кого и как.
А еще ФНС внедрит технологию для автоматического получения налогового вычета при покупке квартиры. Короче, Илона Маска уделает не Рогозин, а Егоров.
Кстати про иностранцев. Интересует оформление иностранных граждан в штат?
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Что это мы такие добрые?
Да просто в преддверии праздника. Один на всех все-таки: бухгалтеры и налоговики, с наступающим. Про теорию и практику в бухгалтерии.
Заранее
Не знаем, как вы, а мы сегодня очень пожалели, что сани еще на антресолях. А в вашем деле загодя особенно актуально.
Новые отчеты и КБК на 2021 год, отмена расчета по среднесписочной численности: разбираемся, что именно изменилось.
Ваша ускользающая редакция