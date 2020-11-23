Отпуск по беременности и родам: ответы на самые частые вопросы

Стоит ли бояться озвучивать начальству своё «интересное положение»? Каких неприятностей можно ожидать от работодателя?

Безусловно, работодатель не вправе каким-либо образом притеснять работницу по причине ее беременности, ведь это будет не что иное, как дискриминация (ст.3 ТК РФ). За ущемление прав беременной работницы работодатель может не только быть привлечен к административной ответственности по ч.1 ст 5.17 КоАП РФ (штраф на компанию от 30 000 до 50 000 рублей, на руководителя от 1 000 до 5 000 рублей), но и к уголовной ответственности. Если руководитель уволит работницу по мотивам ее беременности, он может быть наказан:

штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,

либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Однако на практике, несмотря на риск ответственности, работодатели нередко стараются вынудить женщину к увольнению, как только узнают о ее беременности. Вряд ли женщине стоит в этом случае опасаться. И инспекция труда, и суд будут на ее стороне, хотя, конечно, все эти разбирательства совсем не нужны будущей маме.

Если беременную действительно могут уволить только при ликвидации предприятия, то является ли это лазейкой для того, чтобы «халтурить» - постоянно быть на больничных, недобросовестно исполнять обязанности, опаздывать?

На практике такое встречается нередко. ТК РФ запрещает увольнять беременную женщину по инициативе работодателя, но делает исключение для пунктов: 1, 5-8, 10 или 11 ч.1 ст. 81 или п.2 ст. 336 ТК РФ (увольнения по дисциплинарным основаниям). То есть формально нарушительницу можно уволить и за неоднократное неисполнение обязанностей, и за прогул, и другие грубые нарушения.

На практике сделать это крайне проблематично, ведь здесь необходимо наличие вины работницы. Но при разбирательстве она, безусловно, будет апеллировать к своему особому состоянию, внезапно ухудшившемуся самочувствию, риска потерять ребенка и т.д. Поэтому компаниям лучше ориентироваться на то, что суды, как правило, на стороне беременной женщины, и не затевать разбирательства. Лучше дождаться выхода женщины в декрет, как бы ни хотелось наказать такую работницу.

Когда уходить в декрет? При одноплодной беременности на сроке в 30 недель, при многоплодной – 28, но есть ли какие-то другие варианты?

Законодательство не предусматривает иных сроков описка по беременности и родам. Но беременная вправе взять очередной отпуск перед отпуском по беременности и родам (ст.260 ТК РФ), при этом размер этого отпуска никак не ограничен.

Например, если до этого женщина на ходила в отпуск два года и у нее накопилось 56 дней (28+28), то она может взять все эти дни, и таким, образом, не работать до рождения ребенка намного больший период времени. Также беременная работница может длительно находиться на больничном, если с беременностью не все порядке.

Конечно, и в этой случае работодателю придется только терпеливо ожидать благополучного исхода. Н о при этом не следует забывать проверять листы нетрудоспособности, которые предъявляет беременная. Случаи подделки листов нетрудоспособности встречаются среди беременных так же часто, как и среди других работников.

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Какие существуют нормы для работающих беременных? Какие льготы и послабления?

- снизить нормы выработки, нормы обслуживания;

- либо перевести на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).

До предоставления такой работы компания обязана освободить беременную работницу от работы с сохранением среднего заработка (ст. 254 ТК РФ).

Согласно п. 13.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, компания обязана перевести работницу со времени установления беременности на работы, не связанные с использованием компьютера (если имеется неблагоприятный производственный фактор согласно отчета о спецоценке) или ограничить время работы на компьютере (не более 3 ч за рабочую смену).

Беременная работница имеет право требовать от Компании соблюдение норм, содержащихся в Гигиенических рекомендациях, утвержденных Госкомсанэпиднадзором России 21.12.1993 (например, подъем тяжести не более 2,5 кг; ходьба за смену не более 2 км; стул и стол определенных размеров и формы; отсутствие неблагоприятных факторов согласно приводимому в документе перечню).

Если беременная работница проходит необходимое медицинское обследование, то компания обязана сохранять за ней средний заработок на этот период (ст. 254 ТК РФ).

Что происходит, если беременная не хочет уходить в декрет и до последнего остаётся на рабочем месте? Получает ли она только обычную зарплату, или дополнительно сумму больничного по беременности и родам?

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам по их заявлению и на основании выданного им листка нетрудоспособности (ст. 255 Трудового кодекса РФ). Из этого следует, что женщина вправе самостоятельно решить, с какой даты она хочет уйти в отпуск по беременности и родам (в пределах срока, указанного в полученном ей листке нетрудоспособности).

При этом женщина вправе продолжать работать после даты начала отпуска, указанной в листке нетрудоспособности. При желании реализовать свое право на отпуск ей необходимо предоставить компании заявление и листок нетрудоспособности. За все дни работы компания обязана выплачивать ей заработную плату в соответствии с условиями трудового договора (абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ).

Если работница решит воспользоваться своим правом на отпуск по беременности и родам позднее даты, с которой она, согласно листку нетрудоспособности, освобождается от работы, то компания обязана будет его предоставить со дня, указанного в ее заявлении, и до дня закрытия больничного.