Опыт работы с программой начисления коммунальных платежей «Домовладелец»

Как обещала, делюсь своими ощущениями от работы с программой начисления коммунальных платежей «Домовладелец».

Конечно, не все было гладко. Случались казусы с переносом данных из старой программы – приходилось обращаться в техподдержку «Домовладельца», где всегда шли навстречу и оказывали помощь, но за прошедшие пять месяцев работы я окончательно поняла, что сделала правильный выбор, остановившись именно на этой программе.

Для начала совет тем, кто сделает такой же выбор:

Во-первых, нужно проверить корректность переноса персональных данных собственников, а также долгов или авансов по каждой квартире. Но главное – по квартирам, в которых имеются льготные категории граждан. Именно здесь у меня появились первые проблемы. Потому что торопилась, потому что была новым человеком и не знала о персональных ситуациях. Не забывайте, раздел о льготных категориях граждан – важная составляющая вашей работы. Его недозаполнение или неточности в данных «аукнутся» при составлении отчета в отдел субсидий. Во-вторых, необходимо проверить корректность переноса данных по приборам учета (воды, электроэнергии), что также является одним из важнейших моментов благоприятной работы в дальнейшем. Марки, модели, заводские номера, даты ввода в эксплуатацию и поверок, текущие показания – все это будет необходимо для заполнения законодательно обязательных Интернет-сайтов.

Мне все это удалось в первый месяц работы с программой (и не так уж много времени ушло на первичный контроль). Зато теперь:

Шаблоны для государственного сайта ГИС ЖКХ формируются в том формате, который требует портал. И в них вся информация, которую в свою очередь требует от управляющих компаний жилищное законодательство. Причем на подготовку к размещению данных на ГИС ЖКХ уходит всего пара минут! Одна кнопка и несколько щелчков мышью! Приятная неожиданность! Волшебство да и только!

Выгрузка файла реестра задолженностей (то есть сумм к оплате за текущий месяц на дату отправки реестра в банк по каждому собственнику – с учетом долгов и переплат за прошлые периоды) для банка также формируются легко и успешно. Собственник, заходя в личный кабинет любого БанкаОнЛайн, видит сумму, которую ему необходимо оплатить. Передача файла в банк необходима еще и для списания кредитной организацией автоплатежей физических лиц – очень популярной услуги. А наличие на квитанциях QRкода закрывает вопрос удобства оплаты через интернет-банк, и прежде всего через СбербанкОнлайн.

С обязательной отчетностью в ГЦЖС (отдел субсидий) тоже не возникает проблем. Московские бухгалтеры ЖСК/ТСЖ ежемесячно подают в ГЦЖС три отчета. Два – по льготным категориям граждан, раздельно по ЖКУ и взносам на капитальный ремонт (так называемые выпадающие доходы получателей ЖКП). И третий отчет по субсидантам – существующим и предполагаемым (малоимущие граждане, которым районные службы соцобеспечения назначают адресную компенсацию по оплате коммунальных услуг) – начисления по субсидируемым услугам (отопление, вода, взносы на капремонт, текущий ремонт и содержание и др.).

Оказалось, что разработчики «Домовладельца» держат руку на нужном пульсе, не только своевременно внося в свой интеллектуальный продукт все изменения жилищного законодательства и ЖКХ в целом, но и претворяя в жизнь современные технологии стремительного технического прогресса.

«Домовладелец» предлагает своим клиентам готовый собственный сайт, в котором имеется личный кабинет (ЛК) для каждого собственника. Пользователь ЛК имеет возможность получать квитанции, передавать показания ИПУ и др.

Сам сайт полезен, как помощник в реализации донесения до собственников информации. ТСЖ/ЖСК через сайт могут ознакомить собственников с протоколами общих собраний, распоряжениями, приказами, положениями и регламентами. Разместить на сайте в специальном разделе срочное объявление не составляет труда. Кстати, обязательный к заполнению портал ГИС ЖКХ такими возможностями не обладает.

Как только я более-менее освоилась в программе, разработчики предложили еще одно новшество – мобильное приложение «Домовладельца». Оно также привязано к сайту. Думаю, что молодые собственники в доме по достоинству оценят приложение. Да и не только молодежь, ведь сегодня мы все не представляем своей жизни без гаджетов. Ими удобнее пользоваться в поездках или в отпуске, везде, где имеется Интернет.

Кстати, из программы можно делать рассылку квитанций по электронной почте, через СМС-сообщения. И тоже – по нажатию одной кнопки, и сразу всем желающим собственникам одновременно. Для этого достаточно внести в лицевой счет помимо основных сведений реквизиты электронной почты. А расширенная версия мобильного приложения вышеупомянутых личных кабинетов является своего рода мощной системой воздействия на собственников и жителей в целом.

Однако замечу: работа с собственниками не заканчивается выпиской квитанций или счетов для оплаты коммунальных и прочих услуг. От ТСЖ/ЖСК требуется вести учет собственников и размещать реестр на портале ГИС ЖКХ (ФЗ № 209 от 21.07.2014 г., приказ Минкомсвязи и Минстроя от 29.02.2016 г. № 74/114/пр). Нет ничего проще, чем вести реестр сразу в программе «Домовладелец». Выгрузка шаблона на сайт осуществима непосредственно из программы аналогично квитированию или передаче показаний ПУ.

Примечательно, что в программе «Домовладелец» можно вести как полный реестр собственников , так и краткий. В первую очередь это необходимо правлению жилищного объединения: для подготовки к общим собраниям, для всевозможных отчетов в контролирующие органы и просто для ответов множеству проверяющих деятельность управленцев, в том числе ваших собственников.

Для возможности выбора при оплате в квитанциях «Домовладельца» предусмотрено два QR кода . Хочешь – оплачивай весь накопившийся долг, хочешь – только текущий месяц. И не ленитесь давать разъяснения собственникам о QRкодах, что важно, например, при оформлении рассрочек платежей. Мы каждый месяц даем новую информацию в «подвале» квитанций. Программа позволяет делать это, а современная грамотность жителям не помешает. Мимо объявлений в подъезде многие пробегают, но в квитанциях-то волей-неволей прочитают.

Очень понравилось, что в «Домовладельце» все операции с приборами учета (воды и электроэнергии) расположены в одном окне в подразделе «Работа со счетчиками» – очень удобно. Щёлк мышкой – вот тебе кратко по всем ПУ, щёлк еще раз – и перед взором подробная картинка по каждому прибору.

«Домовладелец» позволяет производить любые расчеты и перерасчеты согласно постановлению № 354-ПП . Временное отсутствие проживающего, вышедший из строя ИПУ, забывчивость собственников об обязанности передачи показаний счетчиков и другое, что требует перерасчета, подвластно программе. А это, как не крути – подспорье в работе бухгалтера.

Непосредственно из «Домовладельца» формируется отчетность в статистическое управление – форма 22-ЖКХ . Ее следует дозаполнить всего лишь данными из общего бухучета. Когда в первый раз попробовала сформировать, аж задохнулась от восторга.

В программе вообще предусмотрена многовариантность всевозможной отчетности. Сначала смутили сокращения в названиях отчетов, но к ним быстро привыкаешь. Таким образом, решена задача с управленческим учетом. Причем отчеты можно составлять на любую дату. И это большой плюс «Домовладельца».

Сейчас особенно актуальна тема работы с задолженностью по платежам собственников. Пандемия способствовала большому приросту числа должников в сфере ЖКХ. «Домовладелец», как инструмент для эффективной долговой работы, поможет в судебных тяжбах, формируя всю картину начислений и оплат за любой период, а также рассчитает при необходимости и пени. Пять минут и вуаля! – вы можете приступать к составлению искового заявления. Для этих целей в программе существует совершенно потрясающая кнопочка – подраздел «Юрист» в разделе «Управление» главного меню.

Еще одна жирная галочка в пользу «Домовладельца» – с программой можно работать как в локальной версии, так и в облачной – современной, набирающей обороты во всех сферах деятельности. Мы пока предпочли локальную. Но выбор на то и существует, чтобы его можно было сделать.

В заключение повторюсь: несмотря на то, что мой личный опыт работы с программой «Домовладелец» совсем небольшой, я уже сейчас вижу, что она экономит время бухгалтера, неоправданно тратящееся на контроль и перепроверки, и позволяет превратить рутинную работу в удовольствие. Простота ежемесячных выгрузок обязательных файлов на портал ГИС ЖКХ, реестров задолженностей или начислений в банк-клиент, отчетов в отделы субсидий, составления всевозможных отчетов любых форм и наполнение их данными – является на мой взгляд приоритетным для жилищных объединений, стоящих перед выбором покупки программного продукта или его замены.

И еще раз подчеркну, и пусть это будет выводом: удобство и интегрированность «Домовладельца» – залог успешной работы. А многофункциональность программы – приятный бонус в виде минимализации рабочего времени.