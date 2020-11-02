С «Домовладельцем» на «ты»

На сегодняшний день существует множество программ расчета квартплаты — у неискушенного пользователя (чаще всего в этой роли выступает бухгалтер ТСЖ/ ЖСК) глаза разбегаются от многообразия, а ведь требования к программе сейчас очень жесткие.

А искушенный начинает придирчиво изучать программы, чтобы выбрать самый оптимальный вариант, отвечающий современным требованиям и жилищного законодательства РФ, и пользователей продукта, и, конечно же, потребителей (собственников) — как конечное, замыкающее звено в цепочке хитросплетений самого запутанного и постоянно меняющегося мега-спрута — комплекса коммунальных услуг.

Как в таком случае не ошибиться с выбором программы? Чтобы избежать ошибок и сократить время на изучение очередного програмного продукта, имеет смысл обратиться к опыту коллег по цеху и почитать отзывы на профильных ресурсах. Предлагаем вашему внимание один из таких отзывов.

Освоив новую программу начисления коммунальных платежей, бухгалтер ЖСК "Береза" (Москва, Большая Переяславская ул.,9) делится своей оценкой программы "Домовладелец".

Плюсы и минусы бухгалтерских программ

За свою многолетнюю практику в жилищной сфере я успела поработать со многими программами начисления коммунальных платежей. В каждой из них были и есть свои плюсы и минусы. Те из них, которые разработаны на базе 1С, легко осваиваются бухгалтером, который знает работу 1С:Предприятие. Но минус у этих программ — отсутствие гибкости в смене релизов.

Как правило, в фирмах, реализующих подобные продукты, деятельность заточена в первую очередь на работоспособности основных программ 1С, а на побочных (расчет квартплаты) трудится всего 1-2 человека. Поэтому у пользователей ожидание внесения изменений в программу в связи с изданием новых нормативно-правовых актов (НПА) порой затягивается на месяцы. А время не ждет… А собственник требует правильных начислений… А ГИС ЖКХ уже готовит штрафы… А вносить вручную правки в каждый лицевой счет или платежный документ утомительно и неблагодарно.

Имеются также программы на базе таблиц Excel. И с такими знакомилась. Как раз они и вызвали больше всего негативных эмоций. На первый взгляд, вроде и простенько, даже примитивно, но… начинаешь формировать отчет, а он уже в другом окне, и пока не закроешь все открытые страницы программы, просмотреть отчет нет возможности.

При выгрузке отчетов, например, для отдела субсидий, программа не заморачивается с его проверкой — так и формирует, с ошибками.

А бухгалтеру потом мучения с внесением правок уже через внешние программы.

На новом месте с новой программой

Недавно меня пригласили в соседнее ЖСК. Работа новая, новые для меня люди — не только работодатель, но и собственники, с которыми предстоит работать плотно и часто.

Мой руководитель — председатель правления ЖСК меняла не только состав бухгалтерии, но и программу начисления коммунальных платежей. Так совпало, что остановились мы на «Домовладельце».

И теперь я делюсь с читателями первыми ощущениями о важном для жилищных объединений продукте.

Предварительно сотрудники фирмы «Домовладелец» провели анализ базы старой программы, перенесли данные, которые было возможно перенести, в свой продукт, сделали первичную настройку и дали ценные советы по работе с программой. Важный момент. Вся работа производилась бесконтактно (удаленно), что лично для меня было приоритетным на фоне гуляющего по миру коронавируса.

На протяжении двух недель я по несколько раз в день звонила в службу техподдержки «Домовладельца», меня терпеливо выслушивали, корректно задавали наводящие вопросы, и уже через 10-15 минут мне перезванивал сотрудник фирмы. Теперь, после этих двух недель, мне стыдно за досаду, которая иногда появлялась, когда я не понимала, куда нужно тыкнуть мышкой, чтобы получить нужный результат. Привыкшая к совсем другому расположению окон и таблиц, я терялась в программных дебрях, которые постепенно редели, превращаясь в светлую березовую рощицу.

Надо отдать должное сотрудникам фирмы «Домовладелец»: выдержка у них отменная. И абсолютно все они — профессионалы, свою работу выполняют на отлично. Ну а как еще может быть в фирме, специализирующейся исключительно на одном единственном продукте — программе по начислению квартплаты и коммунальных платежей для жилищно-коммунальной сферы услуг?.. Терпеливые, тактичные ребята и девушки, мужчины и женщины, спасибо вам за то, что не швыряли в меня виртуальную трубку, что были всегда внимательны и выдержанны.

Особая благодарность менеджеру фирмы Илье — именно он чаще всего помогал с выбором сотрудника и отряжал его для помощи и для «натаскивания» клиента, то есть меня.

Еще выражаю благодарность инженеру службы техподдержки Юлии. Больше всего за эти 14 дней пришлось поработать именно с ней. Она даже выходила со мной на связь в свои законные выходные. И мы (я и сотрудники «Домовладельца») все успели.

Через 5-6 дней нужно делать начисление коммунальных платежей, формировать отчеты в отдел субсидий и ГИС ЖКХ, подавать файлы для банка, рассылать платежные документы собственникам по электронной почте. Все практически готово и настроено. Остались лишь мелкие штрихи. Но время есть — и штрихи отработаем, теперь я в этом уверена.

Позже я еще поделюсь впечатлением от работы с программой «Домовладелец». Ну а пока могу сказать коротко. Корректность начисления платежей, а также льгот соответствует российскому законодательству. В этой программе меня устроило абсолютно все. Тот случай, когда предложение и спрос совпали по всем параметрам.

Дарья БЫКОВА, бухгалтер ЖСК «Береза», г. Москва