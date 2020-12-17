Что такое дачная амнистия и как ей воспользоваться

Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности. Дачная амнистия, срок которой продлен до 2026 года, позволяет быстро зарегистрировать права на недвижимость.

Понятие дачной амнистии

Упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимости установлен законом «О внесении изменений...» от 30.06.2006 № 93-ФЗ. В народе он получил название «дачной амнистии». Действует амнистия уже 14 лет. Она позволила оформить право собственности более чем 14 миллионам граждан.

Суть дачной амнистии

Если у вас есть во владении:

земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства,

сад, огород;

земля для индивидуального жилищного или гаражного строительства;

здание капитального строительства, расположенное на таких землях,

вы вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости, обратившись в местную администрацию по месту жительства (ст. 12 Закона № 93).

Для чего нужно оформлять право собственности

Чтобы без проблем законно распоряжаться недвижимостью, следует узаконить постройку.

В силу ч. 1 и 2 ст. 209 ГК РФ собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Он вправе совершать любые не противоречащие закону действия, в том числе передавать в дар или продавать имущество третьим лицам.

Если право собственности в отношении его вещей не зарегистрировано, в соответствии с нормативными предписаниями он не сможет распоряжаться ими в полном объеме. Незарегистрированные земли или постройки капитального строительства нельзя подарить, продать, обменять.

Какое имущество можно оформить в собственность в упрощенном порядке

Упрощенный порядок приобретения в собственность распространяется на следующие объекты недвижимости:

Земельные участки, предоставленные до 30.10.2001 (т. е. до введения в действие Земельного кодекса РФ) по любому основанию: пожизненное наследуемое владение, личное подсобное хозяйство, огородничество. Дача, садовый домик или индивидуальное жилое здание — сам объект строительства и земли под ним. Гаражные строения и хозяйственные постройки вместе с землей, на которой они расположены.

Кроме того, если гражданин начал самовольно возводить жилой дом до 04.08.2018, не уведомив об этом администрацию в порядке ст. 51.1 Градостроительного кодекса, по правилам дачной амнистии его можно узаконить без суда вплоть до 2026 года.

Порядок оформления дома по дачной амнистии

Регистрация в упрощенном порядке права собственности на индивидуальное жилищное строительство проходит в соответствии с п. 1.2 ст. 19 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ:

Нужно согласовать строительство с администрацией до его начала. Для этого потребуется направить уведомление о планируемом строительстве с приложением правоустанавливающих документов на землю. В течение недели администрация рассмотрит уведомление и сообщит о допустимости или недопустимости размещения объекта на участке. Согласие администрации оформляется в форме уведомления, которое позволит вам строить в течение десяти лет (даже если вы продали участок, право строительства переходит новому собственнику). После завершения строительства нужно подготовить технический план, обратившись к кадастровым инженерам. По сведениям, указанным в техплане, необходимо заполнить уведомление об окончании работ по возведению жилого объекта, и оба документа направить в отдел архитектуры администрации населенного пункта или области по месту проживания. Уведомление заполняется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр. Его можно подать в том числе через МФЦ. Администрация рассмотрит поданные бумаги и не позднее семи дней направит заявителю ответ о соответствии возведенного дома требованиям закона, а в регистрационный орган — заявление и необходимые документы: техплан, уведомление об окончании постройки или реконструкции, для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности на жилой объект.

Если у земли, на которой возведен или реконструирован жилищный объект, будут двое и более правообладателей, общая долевая собственность или многосторонняя аренда, а также при наличии оформленного между собственниками земельного надела соглашения об установлении их долей в построенном жилом доме, эти сведения также нужно передать в орган местного самоуправления для последующей отправки в Росреестр.

При ненаправлении сотрудниками администрации перечисленных бумаг в Росреестр вам придется отсылать заявление самостоятельно. Однако регистрационный орган не вправе требовать дополнительных документов, так как он запрашивает их в органе местного самоуправления, куда застройщик подавал уведомление.

Государственная пошлина за регистрацию составляет 350 рублей (подп. 24 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

А что с земельным участком?

В случаях, когда право застройщика на земельный участок, где находится вновь созданная недвижимость, не оформлено, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация собственности на такую землю производятся вместе с фиксацией на кадастровом учете и осуществлением государственной регистрации права на объект ИЖС.

С какими проблемами можно столкнуться при оформлении

Пожалуй, основная проблема при оформлении собственности на дом в упрощенном порядке — правильно заполнить уведомление о завершении строительных работ.

Форму вы можете скачать в разделе «Документы и бланки» в начале статьи.

Процедура простая, поэтому серьезных проблем при оформлении не возникает — вам даже не нужно обращаться в Росреестр. Администрация сама направит все документы на регистрацию.

Чтобы понять, какие проблемы могут возникнуть, изучим основания для отказа в предоставлении услуги администрацией. В регистрации откажут, если:

Вы не представите документ о согласии на обработку персональных данных. Этот документ достаточно подписать в администрации или в МФЦ. Вы допустили ошибки и помарки в уведомлении, из-за которых невозможно понять, что именно вы хотите, или разобрать данные. Однако такая ситуация в принципе невозможна, если вы подаете уведомление через МФЦ или администрацию. Вы не оформили доверенность на представителя, который проводит регистрацию за вас. Достаточно оформить доверенность правильно.

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Однако основания для отказа могут быть связаны и непосредственно с объектом недвижимости:

Параметры дома не соответствуют заявленным. В этом случае нужно приводить дом в соответствие с параметрами либо обращаться в суд. Вид разрешенного использования объекта недвижимости не соответствует виду разрешенного использования, указанного в уведомлении. Рецепт избавления от проблем такой — стройте объект недвижимости в строгом соответствии с уведомлением о согласовании строительства.