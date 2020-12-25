Работа с самозанятыми через интернет-платформы: риски и преимущества

С июля 2020 года поправки в Закон № 422-ФЗ[1] позволили всем субъектам Российской Федерации ввести режим самозанятых в своем регионе. Республика Ингушетия, приняв Закон № 33-РЗ от 18.09.2020, стала последним из таких субъектов. Расширение географии действия режима самозанятых закономерно повлечет увеличение количества лиц, получивших такой статус и, как следствие, компаний-заказчиков, которые будут их привлекать.

Сегодня на рынке появились интернет-платформы, позволяющие оптимизировать поиск и привлечение лиц, получивших статус самозанятых. Стоит ожидать, что таких ресурсов станет появляться все больше. Для компаний подобные платформы могут не только облегчить взаимодействие с самозанятыми гражданами, но и помочь снизить риск предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Преимущества работы с самозанятыми через интернет-платформы

Наличие у лица, которое действует в качестве исполнителя, статуса самозанятого, является необходимым условием для применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход«[2]. Только заключение договоров с лицами, имеющих действующий статус самозанятого, позволяет компаниям не уплачивать налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Кроме того, организации при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у самозанятых при отсутствии чека[3]. Таким образом, наличие чека является обязательным условием для принятия в расходы по налогу на прибыль выплат в адрес самозанятых.

В этой связи заключение договора напрямую с самозанятым фактически возлагает на заказчика контроль за проверкой статуса привлекаемого лица и получением от него чеков для подтверждения своих расходов по налогу на прибыль, что в условиях большого количества привлеченных лиц может повлечь дополнительные операционные издержки.

В тоже время, использование интернет-платформы позволяет в автоматическом режиме проверять статус самозанятого перед заключением договора и фиксировать данное обстоятельство для возможности представления подтверждающего документа при налоговых проверках. Также интернет-платформа позволяет заказчику получать чеки от самозанятых в автоматическом режиме. Это исключает «человеческий фактор», в том числе умышленный уход самозанятых от уплаты налогов.

Налоговики исходят из того, что при установлении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованной налоговой выгоде, особое внимание должно уделяться разумному объяснению причин совершения тех или иных операций с позиции хозяйственной необходимости[4].

Удобство работы с интернет-платформой является разумным обоснованием выбора компанией такого метода взаимодействия с самозанятыми.

ФНС России также обращала внимание, что в актах и решениях по результатам налоговых проверок налоговые органы должны указывать обстоятельства, свидетельствующие о возможности влияния проверяемого налогоплательщика на условия и результат экономической деятельности и искусственного создания условий для использования налоговых преференций.

Таким образом, при проведении налоговых проверок заказчик должен обосновать, как, где и в какой форме осуществлялся поиск, как проходила оценка квалификации привлекаемого лица, чтобы исключить факторы каких-либо предварительных договоренностей.

Заключение договоров с самозанятыми с привлечением интернет-платформ создает благоприятные обстоятельства, свидетельствующие о независимости участников: заказчика и исполнителя. При этом, как заказчик, так и исполнитель по факту не ведут преддоговорных переговоров и не могут заранее договориться о каких-либо нелегальных схемах взаимодействия. Позиционирование интернет-платформы в качестве специального ресурса, предназначенного исключительно для работы с самозанятыми, свидетельствует о реальности воли, в первую очередь, исполнителя выступать в отношениях с компанией именно как самозанятый, а не наемный сотрудник.

Налоговые риски исключить не удастся

Следует понимать, что использование интернет-платформ не исключает риски налоговых претензий, особенно в тех случаях, когда подобные ресурсы будут целенаправленно использоваться в целях незаконной налоговой оптимизации.

На заседании Государственной Думы 23.10.2019 министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае, если самозанятые оказывают услуги только одному предприятию, то налоговые органы будут досчитывать этому предприятию страховые взносы и соответственно подоходный налог.

Следовательно, если исполнители выступают в качестве самозанятых только во взаимоотношениях с одним заказчиком и аффилированных с ним лицами, то данное обстоятельство будет свидетельствовать об искусственности взаимоотношений и сговоре с целью подмены трудовых отношений. В равной степени, как и получение самозанятым статуса непосредственно перед заключением договора с заказчиком, так и прекращение статуса сразу же после выполнения работ, также привлечет повышенное внимание контролирующих лиц.

Поскольку законодательство позволят регистрироваться в качестве самозанятых также гражданам государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)[5], то можно ожидать использование интернет-платформ в качестве инструмента по легализации взаимоотношений между работодателями и наемными работниками, которые ранее находились в тени. Учитывая, что при проведении мероприятий налогового контроля допросы являются одной из наиболее распространенных форм доказывания налоговых правонарушений, то перевод бывших нелегальных работников в самозанятые по указаниям работодателя с высокой долей вероятности будет раскрыто.

Важно понимать, что при установлении налоговыми органами определенных обстоятельств вероятность переквалификации отношений гражданско-правового характера в трудовые достаточно велика. Внимание налоговых органов наверняка привлекут следующие условия работы с самозанятыми гражданами:

Личный характер прав и обязанностей работника. Подразумевается невозможность передачи возложенных обязанностей на третьих лиц, закрепление в предмете договора трудовой функции[6].

Условие в договоре о ежедневном выполнении одних и тех же обязанностей. Например, по договору выполнялась не какая-либо конкретная разовая работа, а исполнялись определенные функции, входящие в обязанности физического лица — исполнителя, при этом отношения сторон носят длительный характер[7]. Если в договоре указано, что работник обязуется выполнить определенную работу, а заказчик — оплатить ее, то следует вывод, что предметом договора являлось выполнение работ определенного рода, носящих системный характер[8].

Работа выполняется под контролем работодателя. Работа выполняется под руководством работодателя, которым выдавались допуски, удостоверение, проводилась аттестация[9].

Наличие в договоре условия о получении фиксированной или почасовой оплаты труда ежемесячно за процесс труда, а не за конечный результат. Например, оплата труда по договорам была гарантирована в определенной сумме, выплачивалась ежемесячно после подписания акта приема-передачи услуг независимо от объемов выполненных работ, что подтверждается расходными кассовыми ордерами, платежными ведомостями и платежными поручениями[10].

Указание в договоре и иных внутренних документах организации на конкретную должность, наличие должностной инструкции. Отношения можно признать не гражданско-правовыми, а трудовыми, если есть указания на тарифно-квалификационные характеристики работы, должностные инструкции. Также в качестве подтверждения могут быть любые документальные и иные указания на профессию, специальность, вид поручаемой работы. Одним из таких подтверждений может быть документ из центра занятости, направившего гражданина на работу в организацию, в котором указаны конкретная должность, режим работы компании и информация о факте трудоустройства[11].

Установление в договоре графика работы. Признаки того, что трудовая функция выполняется в условиях коллективного труда с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдением трудовой дисциплины.

Отсутствие в договорах конкретного объема работ. Цель договора подряда (оказания услуг) — получение конкретного результата, а не выполнение работы как таковой. Работодатель, как правило, заинтересован не столько в конкретном результате деятельности работника, сколько в личном выполнении им определенной трудовой функции[12].

Стоит оговориться, что поскольку в 2019 году налоговые органы не проводили проверки на предмет злоупотреблений компаниями по привлечению самозанятых лиц, а с конца марта по июнь 2020 года наложен мораторий на налоговые проверки в связи пандемией COVID 19, то какой-либо актуальной судебной практики об оценке с налоговой точки зрения привлечения самозанятых, в том числе через интернет-платформы, в настоящий момент не сформировано. Однако ранее сформулированные позиции по переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые с большой долей вероятности могут быть экстраполированы и на современные реалии.

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Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью говорить, что использование интерне-платформ по поиску и привлечению самозанятых лиц имеет для заказчиков ряд положительных факторов. Это не только удобно с точки зрения контроля за наличием у привлеченных лиц действующего статуса самозанятого и выполнение ими обязанностей по перечислению в бюджет исчисленного налога на профессиональных доход, но также снижает риск предъявления налоговыми органами претензий, связанных с взаимозависимостью. Однако такой метод взаимодействия не является панацей от налоговых доначислений. Поэтому стоит внимательно относиться к содержанию договора с привлекаемым лицом и фактическим обстоятельствам сотрудничества с ним.