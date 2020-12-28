На сколько вырастет пенсия в 2021 году: примеры расчетов

Размер индексации в 2021 году заложен в бюджете ПФР, который был недавно утвержден.
Кроме того, параметры повышения пенсий оговорены в статье 10 Федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018. В период с 2019 по 2024 индексация будет происходить ежегодно с 1 января.
Повышение в 2021 году будет на 6,3 %. На сколько повысится пенсия в абсолютных величинах — посчитаем на разных примерах.
Для примера возьмем двух пенсионеров, один из которых сейчас имеет пенсию выше прожиточного минимума, а второй — ниже.
Формула пенсии
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла на дату назначения пенсии фиксированная выплата
или
СП = ИПК * СИПК ФВ, где:
- СП — страховая пенсия
- ИПК — это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
- СИПК — стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии. (с 01.01.2020 = 93,00 руб.)
- ФВ — фиксированная выплата. На 1 января 2020 года фиксированная выплата — 5 686,25 руб.
Таким образом, расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле:
СП = ИПК * 93,00 + 5 686,25
В 2021 году формула будет следу.ющая:
СП = ИПК * 98,86 + 6 044,48
Стоимость баллов и ФВ
Вышеназванным законом установлены стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты на 2019 и последующие годы.
Год
Процент индексации
Стоимость балла
Размер фиксированной выплаты
2019
7,05 %
87,24
5 334,19
2020
6,6 %
93,00
5 686,25
2021
6,3 %
98,86
6 044,48
2022
5,9 %
104,69
6 401,10
2023
5,6 %
110,55
6 759,56
2024
5,5 %
116,63
7 131,34