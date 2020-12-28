Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На сколько вырастет пенсия в 2021 году: примеры расчетов

Размер индексации в 2021 году заложен в бюджете ПФР, который был недавно утвержден.

Кроме того, параметры повышения пенсий оговорены в статье 10 Федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018. В период с 2019 по 2024 индексация будет происходить ежегодно с 1 января.

Повышение в 2021 году будет на 6,3 %. На сколько повысится пенсия в абсолютных величинах — посчитаем на разных примерах.

Для примера возьмем двух пенсионеров, один из которых сейчас имеет пенсию выше прожиточного минимума, а второй — ниже.

📌 Реклама

Формула пенсии

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла на дату назначения пенсии фиксированная выплата

или

СП = ИПК * СИПК ФВ, где:

  • СП страховая пенсия
  • ИПК это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
  • СИПК стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии. (с 01.01.2020 = 93,00 руб.)
  • ФВ фиксированная выплата. На 1 января 2020 года фиксированная выплата — 5 686,25 руб.

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 93,00 + 5 686,25

В 2021 году формула будет следу.ющая:

СП = ИПК * 98,86 + 6 044,48

Стоимость баллов и ФВ

Вышеназванным законом установлены стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты на 2019 и последующие годы.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2019

7,05 %

87,24

5 334,19

2020

6,6 %

93,00

5 686,25

2021

6,3 %

98,86

6 044,48

2022

5,9 %

104,69

6 401,10

2023

5,6 %

110,55

6 759,56

2024

5,5 %

116,63

7 131,34
Oliver Consulting
Надежное закрытие НДС!
Уберем разрыв по НДС.Прямой исполнитель!
Узнать больше
Реклама на Клерке

Напомним, что индексация пенсии проводится только для неработающих пенсионеров.

Пример 1

Пенсионер Кириллов из Тверской области после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 100 пенсионных баллов.

В 2020 году после индексации размер его пенсии был:

100*93,00 + 5 686,25=14 986,25

Посчитаем, сколько он получит в 2021 году и далее.

Год

Расчет пенсии

Пенсия

Прибавка

2020

100*93,00 + 5 686,25

14 986,25

  

2021

100*98,86 + 6 044,48

15 930,48

944,23

2022

100*104,69 + 6 401,10

16 870,10

939,62

2023

100*110,55 + 6 759,56

17 814,56

944,46

2024

100*116,63 + 7 131,34

18 794,34

979,78

📌 Реклама

Пример 2

Пенсионер Колесников из Тверской области после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 30 пенсионных баллов.

В 2020 году после индексации размер его пенсии был:

30*93,00 + 5 686,25=8 476,25

Это меньше, чем прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в данном регионе. На 2020 год ПМП в Тверской области установлен в сумме 9 302 руб. На 2021 год этот показатель увеличен до 9 372 руб.

Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

Посчитаем, сколько он получит в 2021 году и далее. Предположим, что ПМП с 2022 года и далее будет увеличиваться на 100 руб.

При этом следует иметь в виду, что с 2019 года изменилась формула расчета минимальной пенсии. Имеется в виду, что федеральная или региональная доплата к маленькой пенсии считается по-новому. Сначала считают доплату, а потом уже индексируют пенсию и суммируют ее с рассчитанной доплатой.

Раньше сначала индексировали пенсию, а уж потом считали доплату.

Год

Расчет пенсии

ПМП в регионе

Соцдоплата

Пенсия

Прибавка

2018

30*81,49 + 4 982,90 = 7 427,60

8 726

8 726 - 7 427,60 = 1 298,40

8 726

 

2019

30*87,24 + 5 334,19 = 7 951,39

8 846

8 846 — 7 427,60 = 1 418,40

9 369,79

643,79

 

2020

30*93,00 + 5 686,25 = 8 476,25

9 302

9 302 — 7 951,39 = 1 350,61

9 826,86

457,07

2021

30*98,86 + 6 044,48 = 9 010,28

9 372

9 372 — 8 476,25 = 895,75

9 906,06

79,17

2022

30*104,69 + 6 401,10 = 9 541,80

9 472

9 472 — 9 010,28 = 461,72

10 003,52

97,46

2023

30*110,55 + 6 759,56 = 10 076,06

9 572

9 572 — 9541,80 = 30,20

10 106,26

102,74

2024

30*116,63 + 7 131,34 = 10 630,24

9 672

0

10 630,24

523,98

 
Онлайн-курс
Валютные операции: все, что нужно знать для работы без штрафов
Об одной из самых запутанных бухгалтерских тем: понятно и с примерами
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама