На сколько вырастет пенсия в 2021 году: примеры расчетов

Напомним, что индексация пенсии проводится только для неработающих пенсионеров.

Пример 1

Пенсионер Кириллов из Тверской области после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 100 пенсионных баллов.

В 2020 году после индексации размер его пенсии был:

100*93,00 + 5 686,25=14 986,25

Посчитаем, сколько он получит в 2021 году и далее.

Год Расчет пенсии Пенсия Прибавка 2020 100*93,00 + 5 686,25 14 986,25 2021 100*98,86 + 6 044,48 15 930,48 944,23 2022 100*104,69 + 6 401,10 16 870,10 939,62 2023 100*110,55 + 6 759,56 17 814,56 944,46 2024 100*116,63 + 7 131,34 18 794,34 979,78

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Пример 2

Пенсионер Колесников из Тверской области после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 30 пенсионных баллов.

В 2020 году после индексации размер его пенсии был:

30*93,00 + 5 686,25=8 476,25

Это меньше, чем прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в данном регионе. На 2020 год ПМП в Тверской области установлен в сумме 9 302 руб. На 2021 год этот показатель увеличен до 9 372 руб.

Посчитаем, сколько он получит в 2021 году и далее. Предположим, что ПМП с 2022 года и далее будет увеличиваться на 100 руб.

При этом следует иметь в виду, что с 2019 года изменилась формула расчета минимальной пенсии. Имеется в виду, что федеральная или региональная доплата к маленькой пенсии считается по-новому. Сначала считают доплату, а потом уже индексируют пенсию и суммируют ее с рассчитанной доплатой.

Раньше сначала индексировали пенсию, а уж потом считали доплату.