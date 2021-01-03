Фиксированные взносы ИП-2021: расчет, КБК, сроки

Обратите внимание! С 2021 года изменены номера счетов налоговых инспекций, куда уплачиваются взносы!

Все про правила расчета взносов ИП. Как рассчитать взносы в разных ситуациях? На какие КБК и когда придется платить?

Что такое фиксированные взносы и почему они уже не фиксированные

Фиксированными взносами назывались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой.

До 2014 года фиксированные взносы были действительно фиксированными (устанавливаемые на год) и одинаковыми для всех уплачивающих их лиц. Затем вступили в силу поправки в законодательство, изменяющие порядок исчисления взносов и по сути взносы перестали быть фиксированными, поскольку часть взносов зависит от дохода предпринимателя.

А с 2018 года такое название убрано из нормативных документов. Мы же продолжим называть эти взносы фиксированными для удобства и потому, что название привычно для предпринимателей.

С 2017 года порядок уплаты фиксированных страховых взносов регулируется главой 34 Налогового кодекса и уплачиваются взносы не во внебюджетные фонды, а в территориальные налоговые инспекции по месту регистрации ИП.

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Кто платит фиксированные взносы

Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов. В частности, если ИП работает где-то по трудовому договору, и за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не является основанием для освобождения от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере.

С 2013 года можно не уплачивать фиксированные взносы за следующие периоды:

служба по призыву в армии;

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Однако если в вышеуказанные периоды предпринимательская деятельность осуществлялась, то взносы придется уплачивать (п.7 статьи 430 НК РФ).