Отмена аудиторских проверок — это хорошо, или в будущем возможны проблемы?

Многие уже успели порадоваться изменениям, внесенным 19 декабря 2020 года в Закон «Об аудиторской деятельности». Давайте разбираться, в чем суть.

Изменения устанавливают, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия проводится в случаях:

если доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей;

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей.

Действительно, изменения, с одной стороны, снимают финансовую нагрузку на предприятия с относительно небольшой выручкой. Но для главных бухгалтеров наличие положительного аудиторского заключения подтверждало их правомерные действия по ведению учета и составлению отчетности, что являлось (и является) очень весомым аргументом в случае возможного привлечения главбуха к субсидиарной ответственности.

При этом мало кто обратил внимание на Распоряжение Правительства РФ № 3709-р от 31 декабря 2020 года. Этим распоряжением была утверждена «Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года» (далее — Концепция). Это Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3709-р «Об утверждении Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года»

Если отбросить общие слова и декларативные высказывания, то в Концепции можно выделить несколько основных моментов, которые окажут влияние не только на аудиторские организации, но и на ведение бизнеса в целом.

Подводные камни

В Концепции указывается, что главной целью дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ является формирование и поддержание доверия делового сообщества и общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг. При этом целевая модель организации, регулирования, осуществления аудиторской деятельности, а также контроля (надзора) за аудиторской деятельностью основывается на современных международно признанных стандартах.

Для достижения указанной цели должны быть реализованы следующие меры.

1. Введут понятие «общественно значимые организации» и «общественно значимые организации на финансовом рынке».

2. Планируется вновь (!) пересмотреть сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, а также иных форм обязательного подтверждения достоверности информации, проводимого в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, исходя из общественных интересов.

3. Будет проведена дифференциация аудиторских организаций в зависимости от общественной значимости информации об обслуживаемых ими аудируемых лицах. В частности, будет повышение требований к аудиторским организациям, обслуживающим общественно значимые организации (прежде всего, на финансовом рынке), совершенствование процедур регистрации таких аудиторских организаций.

Скорее всего, это подготовка условий для нового передела рынка аудиторских услуг.

3. Введут в законодательство РФ понятие «руководитель задания по аудиту» и установят требования к лицам, назначаемым руководителями заданий по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций. Фактически, это лицо, назначенное для персональной ответственности за качество аудиторской проверки.

4. Пвысят вовлеченность аудиторского сообщества в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в борьбу с коррупцией, в том числе с подкупом иностранных должностных лиц. Боюсь даже представить, насколько будут вовлечены аудиторы в эту борьбу.

5. Усиление ответственности субъектов экономической деятельности за недостоверность их бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также за уклонение от проведения обязательного аудита этой отчетности, совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности аудиторских организаций, аудиторов перед заказчиками аудиторских услуг и иными лицами, заинтересованными в этих услугах.

Возможно дальнейшее увеличение штрафов для организаций.

6. Совершенствование методик проверки аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами исполнения организациями, которым оказываются аудиторские услуги, требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также требований антикоррупционного законодательства, в том числе по противодействию подкупу иностранных должностных лиц.

А важнейшими факторами обеспечения такого поведения являются своевременное выявление случаев недобросовестного поведения и неотвратимость соразмерного наказания в отношении недобросовестных аудиторских организаций, аудиторов. Как говорится, без комментариев.

7. Предлагается развитие членской базы аудиторов, в том числе посредством, привлечения в качестве членов саморегулируемой организации аудиторов представителей, связанных (смежных) видов экономической деятельности (специалистов по бухгалтерскому учету, иных специалистов).

Интересно, если главный бухгалтер станет членом саморегулируемой организации аудиторов будет ли он обязан сообщать в Росфинмониторинг обо всех подозрительных сделках?

Для усиления ответственности аудиторов предлагается:

совершенствовать институт признания аудиторских заключений заведомо ложными, а также разработать процедуры признания аудиторских заключений ненадлежащими в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности;

ввести административную ответственность аудиторских организаций, аудиторов за грубые нарушения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности;

совершенствовать механизм уголовной ответственности за преступления в сфере аудиторской деятельности.

В качестве «пряника»

В Концепции декларируется укрепление обеспечивающего основу взаимоотношений аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц института аудиторской тайны, имея при этом в виду общественную значимость услуг, оказываемых этими субъектами.

Как вы понимаете, об аудиторской тайне можно просто забыть.

Кроме того, уточнят перечень случаев, в которых неучастие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение 3 последовательных календарных лет не влечет аннулирование его квалификационного аттестата аудитора.

И наконец, провозглашается пересмотр программ повышения квалификации аудиторов в области оказания аудиторских услуг кредитным и не кредитным финансовым организациям, ориентация таких аудиторов в первую очередь на развитие компетенций и навыков, необходимых для оказания аудиторских услуг в финансовой сфере.

Главное

Главное, что заложено в Концепции: при организации и осуществлении управления качеством, контроля внутри аудиторской профессииособое внимание должно уделяться исполнению аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе в случаях выявления подкупа иностранных должностных лиц.

В этой связи совершенствованию и укреплению подлежат формы и методы взаимодействия саморегулируемой организации аудиторов, Федерального казначейства и Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Конечно же, только в целях развития отечественного аудита в 2022 году начнет функционировать единый рынок аудиторских услуг в Евразийском экономическом союзе. В связи с этим в краткосрочной перспективе должно быть принято Соглашение об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза. Законодательство РФ об аудиторской деятельности должно быть приведено в соответствие с этим Соглашением, государствами — членами Евразийского экономического союза должны быть устранены барьеры и ограничения доступа на национальные рынки аудиторских услуг.

Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России нужно обеспечить реализацию Концепции, в 3-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации Концепции.

📌 Реклама

Выводы

Произойдет передел рынка аудиторских услуг.

Многие, особенно мелкие, аудиторские фирмы просто исчезнут, а оставшиеся будут более тесно сотрудничать с государством.

При проведении аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами предприятию будет сложнее получить безусловно положительное заключение по итогам проверки.

В случае вовлечения главных бухгалтеров в качестве членов саморегулируемой организации аудиторов, скорее всего, для них установят ответственность за сокрытие сведений по применению предприятием схем налоговой оптимизации.