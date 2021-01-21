Почему вы ушли с прежней работы? Как не стоит отвечать на этот вопрос

Этот вопрос — один из самых нелюбимых у соискателей и самых любимых у рекрутеров. В вашем ответе важна не только суть (причина увольнения), но и то, как вы эту суть преподнесете. Ответ показывает вашу мотивацию, умение выходить достойно из непростой ситуации и демонстрирует, владеете ли вы нормами делового этикета. А еще это тест на умение быть лояльным к работодателю.

На собеседовании могут поинтересоваться причинами увольнения не только с последней вашей работы, но и со всех предыдущих, указанных в резюме. А если вы работаете сейчас, то будьте готовы не только к вопросу «Чем вас привлекла наша вакансия?», но и к вопросу «Почему вы в поиске — что вас не устраивает на нынешнем месте?».

За формулировкой «По собственному желанию» может скрываться что угодно — от конфликтов с коллегами до расставания «по-хорошему» с неэффективным или токсичным сотрудником. Рекрутеры, конечно, не ждут от соискателей искренности в таких случаях. Они скорее надеются вычислить «опасного кандидата» по реакции на вопрос. Плюс постараются разузнать о вас из других источников.

Если «меня ушли по-хорошему» — не ваша история, все равно важно продумать варианты ответа на вопрос о причинах увольнения. Некоторые ответы, которые кажутся вам вполне естественными с точки зрения обиженного экс-сотрудника, в глазах потенциального работодателя характеризуют вас не с лучшей стороны. И уж точно стоит подумать о корректных формулировках: рассказать о причинах ухода без обиняков другу — совсем не то же самое, что потенциальному новому работодателю.

Как не стоит отвечать на вопрос «Почему вы решили поменять работу?»

Если вы по натуре дипломат, то и без наших советов не допустите подобных формулировок. Но, если привыкли рубить с плеча, проявите сдержанность и будьте аккуратны в выражениях. Любые резкие формулировки в адрес бывшего работодателя покажут, что лояльности от вас ждать не приходится, а значит, однажды вы то же самое можете сказать про нового работодателя. Всем компаниям небезразлично, что говорят о них «бывшие», потому что это может отпугнуть новых кандидатов.

«Невозможно работать в этом гадюшнике! Одни сплетники и лентяи!»

Даже если вам действительно не повезло с коллегами и культура общения в компании оставляла желать лучшего, не надо сообщать об этом прямолинейно. Во-первых, потенциальный работодатель не знает, насколько ваша оценка объективна. Вдруг ваша бывшая компания славится душевной атмосферой? Тогда именно вы покажетесь неуживчивым и конфликтным. Не бывает так, что все вокруг плохие и только вы — в белом пальто. Человеку, который не смог сработаться ни с кем из коллег, будет непросто в любом коллективе. Во-вторых, слушая ваш ответ, рекрутер подумает, что однажды вы начнете рассказывать нечто подобное о том месте, куда устраиваетесь сейчас.

Как можно. «В коллективе, к сожалению, сложилась нездоровая атмосфера, и это серьезно осложняло работу». Но так стоит говорить, только если это не ваши фантазии, из компании действительно то и дело сбегали сотрудники (рекрутер может разузнать по своим каналам), лично вы к образованию такой атмосферы непричастны, а стали ее заложником (о вас ведь тоже могут спросить ваших экс-коллег). Например, так бывает из-за длящегося конфликта между двумя «кланами», от решения которого руководство и HR-служба устранились.

Называя эту причину, важно выбирать тактичные выражения, избегать эмоциональной окраски и деталей, тем более не переходить на личности. Если ваш собеседник настойчиво интересуется подробностями, скажите что-то вроде: «Извините, я считаю неэтичным выносить сор из избы». Так вы и насчет истинной причины не солжете и покажете, что не намерены вредить бывшему работодателю, несмотря ни на что.

Идеально, если кто-то из экс-коллег готов дать вам хорошую рекомендацию и конфиденциально подтвердить, что ситуация там была действительно непростая.

«Денег там мало платили. Да ну, за такие копейки горбатиться!»

Разумеется, труд должен оплачиваться достойно. Но что скрывать — все работодатели мечтают о сотрудниках с «горящими глазами», которые работают не только ради денег, но и от души. Даже если речь не о творческой работе, а о торговле кондиционерами, например. Кандидатов, которые готовы «переметнуться» ради прибавки в 5–10% от их прежней зарплаты, стараются избегать: обычно такие люди всегда в поиске, а значит, и с нового места сбегут, едва на горизонте замаячит хотя бы чуть-чуть более выгодное предложение.

Как можно. Если зарплата была не просто ниже, чем вам хотелось бы, а ниже рыночного уровня для ваших специальности, должности и региона и ваш работодатель не мог изыскать ресурс, чтобы ее повысить, то переход туда, где зарплата в рынке, — нормальная история.

Если количество поручаемых вам задач постоянно росло, вы отлично с ними справлялись, а насчет повышения зарплаты вас лишь кормили обещаниями, но так и не выполнили их, это тоже понятная и уважительная причина.

«Регулярно приходилось перерабатывать! А я не из железа!»

Разумеется, вы не обязаны без доплат работать каждый день до ночи, посвящать работе выходные и отказываться от полноценного отпуска. Но постоянные переработки — довольно скользкая причина для увольнения. Как интервьюеру понять: на вас действительно повесили слишком много обязанностей или вы просто не справлялись с вполне обычным объемом, потому что не умеете себя организовать? Еще есть категория хронических трудоголиков, и работодателям они, вопреки стереотипам, невыгодны.

Наконец, что для вас значит «регулярно перерабатывать» — засиживаться допоздна каждый день? Или задерживаться раз-два в неделю на пару часов, если возникла такая необходимость? Или переживать авралы раз в несколько месяцев (в горячий сезон), притом что остальное время у вас «сонное царство»? Второй и третий варианты — нормальная ситуация во многих компаниях или специфика отдельных отраслей бизнеса, и там вас не поймут, если вы назовете это переработками. Бывают и такие профессиональные сферы, где даже первый вариант — увы! — фактически норма, поэтому наивно искать другие условия, не меняя этой профобласти.

Как можно. «Мой функционал был рассчитан минимум на двоих, мой шеф это понимал, но компания, к сожалению, за столько-то времени не смогла найти ресурс, чтобы расширить штат».

Называя эту причину, будьте готовы подробно рассказать, из чего складывался ваш функционал, сколько задач и какого объема вы выполняли в месяц, в неделю, в день, как вы пытались оптимизировать этот объем и как часто обсуждали проблему с руководством.

Только так ваш собеседник сможет понять, что причина переработок — не в вашей личной неэффективности, а в том, что работы действительно было слишком много для одного. Идеальный вариант, если вы расстались с экс-начальником по-хорошему и он может вас отрекомендовать, подтвердить ваши слова про объем работы и отсутствие у компании возможности взять еще человека.

Еще один уважительный вариант: вы долгое время мирились с огромным объемом работы, потому что вас это устраивало, но теперь у вас изменились обстоятельства (например, семейные), а на прежней работе нет возможности перестроиться на нормальный режим. Только говоря о новых обстоятельствах, дайте понять, что они не вынуждают вас работать вполсилы — просто жить на работе вы уже не готовы.

«Я не собираюсь ждать повышения годами!»

Здоровые амбиции — это хорошо. Но только если они выросли не на пустом месте. Человек, который «ждет повышения», но не может объяснить, почему считает, что готов к нему и в чем конкретно он перерос свой привычный функционал, производит впечатление инфантила, которому что-то должны только потому, что он отработал в компании энное количество времени. Тем более такое впечатление создается, если человек явно в обиде на то, что вместо него повысили кого-то другого, кто пришел в компанию гораздо позже.

Как можно. «Я перерос(ла) свой привычный функционал, но там не было возможностей ни для роста вверх, ни для участия в смежных проектах». Но надо понимать, что этот ответ уместен, только если вы проработали в той компании по крайней мере пару лет и действительно можете похвастаться результатами.

Обоснуйте, почему вы готовы к более сложным задачам и большей ответственности. Например, вы стали справляться с привычными задачами в два раза быстрее, придумали, как повысить эффективность всего отдела, легко выдавали KPI выше, чем у коллег.

И еще: если вы считаете, что достойны более сложного функционала и более высокой должности, то странно устраиваться на функционал и должность, аналогичные тем, какие у вас были на прежнем месте. Значит, вы должны претендовать на должность выше или объяснить, почему вам кажется, что функционал здесь богаче, чем на старом месте, и возможностей для быстрого роста больше.

«Ой, там был такой бардак!» («Такое болото!»)

Да, бывают такие организации, из которых хочется убежать, едва там очутившись. Но если вы отработали там довольно долго, то вас непременно спросят, почему же вы не ушли сразу, как только поняли, что там «всё ужасно». Не сможете — вас заподозрят в лукавстве.

Кроме того, будьте готовы к вопросу о том, что конкретно вас не устраивало в рабочих процессах (например, слишком долгая процедура согласования мельчайших решений) и что вы лично пытались сделать, чтобы их наладить. Если замнетесь, интервьюер сделает вывод, что вы обычный критикан — тип людей, которым нравится всё ругать.

Как можно. «Мне хотелось более творческого и менее формального подхода к работе, я люблю эксперименты, а мои бывшие коллеги этих стремлений не разделяли, и я нашла компанию единомышленников». Это вполне уместное объяснение, если вы переходите из крупной компании в маленький стартап, из госструктуры — в бизнес и так далее.

Отвечая так, поясните на конкретных примерах, как вы вынуждены были решать те или иные задачи на старом месте и как вы решаете (или предполагаете решать) похожие задачи с более творческим подходом.

«В организации было много бюрократических процедур, мне приходилось слишком много рабочего времени тратить на то, чтобы их преодолеть, вместо того чтобы заниматься своими непосредственными функциями. Мне хотелось бы больше времени тратить на основной процесс, чем на его формальное сопровождение». Эти слова тоже лучше проиллюстрировать конкретикой.

«Шеф был самодур, всех третировал... Как с таким работать?!»

О бывшем начальнике — или хорошо, или никак. Даже если он действительно — крайне токсичная личность, об этом знает весь профессиональный круг, а вас до сих пор трясет при одном воспоминании о нем. Ничего не поделаешь — профессиональную этику никто не отменял.

Как можно. «Я обычно неплохо лажу с людьми, но здесь был исключительный случай — мы не сработались с бывшим шефом».

Говорить об этом стоит, только если ваше увольнение проходило бурно и вы понимаете, что рекрутер может легко узнать об этом. Называя такую причину, соблюдайте три важных правила:

ограничьтесь формулировкой «он очень сложный человек» и избегайте подробностей (сошлитесь на этику);

не проявляйте негативных эмоций.

Но неправильно пенять на сложный характер шефа, если в конфликте с ним вы тоже проявили себя не лучшим образом и понимаете это. Велика вероятность, что рекрутер все равно это выяснит. Скажите, что то переживание послужило вам отличным уроком, скорректировало вашу шкалу ценностей и теперь вы не допустите, чтобы эмоции одержали верх. Хорошая фраза: «Иногда, наверное, нужно пройти через такое испытание, чтобы понять смысл слова „профессионализм“».

Еще несколько достойных причин увольнения

Смена команды. Бывает, у компании меняются собственники и (или) топ-менеджеры и это сопровождается постепенной заменой команды — новые руководители приводят своих, а «ветеранов» не воспринимают. Кардинально меняются стиль руководства, внутренние процессы, стратегия бизнеса, и в новых непривычных условиях тем, кто работает в компании давно, становится некомфортно или неинтересно.

С этим явлением все знакомы, так что вам достаточно будет кратко пояснить, что произошла смена топ-менеджмента и в компании всё сильно изменилось. В остальном пригодятся те же советы, что и для случая, когда вы ушли из-за «шефа-самодура» или из «бардака» и «болота».

Правда, есть нюанс: при такой причине увольнения вам особенно важно доказать свою эффективность — рассказать про свои рабочие достижения. Иначе может сложиться впечатление, что новый руководитель от вас избавился как от неэффективного «наследия» своего предшественника.

Компания не сдержала обещаний. Тоже, к сожалению, история, многим знакомая. Она хорошо объясняет причину недолгой работы на одном месте: например, обещали одну зарплату, а по факту она оказалась другой, вы имели в виду оформление по трудовому договору, а вам предложили подряд и черную зарплату, или рабочие обязанности в реальности сильно отличались от того, о чем договаривались. Но правило «меньше эмоций и осторожнее в формулировках» действует и в этом случае.

По личным обстоятельствам. На самом деле это одна из самых частых причин увольнения, которую называют как бывшему работодателю, так и потенциальному новому, когда не хотят говорить об истинных мотивах. И рекрутеры об этом прекрасно знают. Чтобы разубедить интервьюера в том, что личные обстоятельства — всего лишь прикрытие настоящей причины, объясните их, насколько это возможно, без особых подробностей частной жизни. Например, в связи с переездом вам стало очень неудобно добираться до работы.

Разошлись в видении дальнейшего развития. Это причина, которую довольно часто называют уволившиеся руководители любого уровня, от линейных до высшего менеджмента. Действительно, так бывает: вы видите одну стратегию развития компании или отдела, бизнеса, а вышестоящий руководитель — совсем другую. Ваш экспертный уровень не позволяет вам становиться проводником чужих идей, с которыми вы не согласны.

Это нормальная и достойная позиция руководителя. Но есть два нюанса. Первый: важно показать, что вы не просто «самый умный», а ваша позиция — не из серии «я художник, я так вижу». Объясните, что ваше мнение базировалось на серьезных аргументах и вы старались их отстоять перед руководством, а не просто хлопнули дверью.

Второй нюанс: «разошлись в видении стратегии» — часто красивая обертка, за которой скрывается увольнение неэффективного руководителя. Вам надо хорошенько подготовиться к разговору, чтобы убедительно презентовать свои успехи на старой должности.

Вам сделали интересное предложение. Попросту — вас схантили, хотя вы не искали на тот момент работу (новый работодатель сам вас нашел). Но тут придется объяснить, чем вас так привлекло то предложение. Лучше говорить о более интересных задачах, чем о зарплате. Помните, что тех, кто соблазняется незначительными прибавками, предпочитают избегать.

Вы узнали о вакансии в компании мечты. Вас всё устраивало на прежней работе, и вы не искали новую, но случайно узнали о вакансии в компании, в которую давно мечтали попасть, потому что... Дальше — подумайте сами. Этот вариант успешен, когда он искренний.

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