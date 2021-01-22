Перечень случаев, когда нужен обязательный аудит за 2020 год

Организации, проведение аудита для которых обязательно

В силу федеральных законов (за исключением Федерального закона «Об аудиторской деятельности»)

1 Кредитная организация Федеральный закон от 2 декабря

1990 г. № 395-1, статья 42 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1

2 Головная кредитная организация банковской группы Федеральный закон от 2 декабря

1990 г. № 395-1, статья 42 Консолидированная годовая (банковской группы) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

3 Головная организация банковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) Федеральный закон от 2 декабря

1990 г. № 395-1, статья 42 Консолидированная годовая (банковского холдинга) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

4 Страховая организация Закон РФ от 27 ноября 1992 г.

№ 4015-1, статья 29, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1

5 Общество взаимного страхования Закон РФ от 27 ноября 1992 г.

№ 4015-1, статья 29, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 29 ноября

2007 г. № 286-ФЗ, статья 22, часть 1

6 Объединение субъектов страхового дела (профессиональное объединение страховщиков, осуществляющее определенную деятельность) Закон РФ от 27 ноября 1992 г.

№ 4015-1, статья 14, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 14 июня

2012 г. № 67-ФЗ, статья 20, часть 12

Федеральный закон от 25 апреля

2002 г. № 40-ФЗ, статья 28, часть 6

Федеральный закон от от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ, статья 21, часть 4

7 Единое общероссийское объединение страховщиков, осуществляющее деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 25 июля 2011 г.

№ 260-ФЗ Федеральный закон от 25 июля

2011 г. № 260-ФЗ, статья 9, часть 7 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

8 Клиринговая организация (лицо, осуществляющее функции центрального контрагента) Федеральный закон от 7 февраля

2011 г. № 7-ФЗ, статья 5, часть 12 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная отчетность Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после

1 января 2011 г.

9 Организатор торговли (лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы) Федеральный закон от 21 ноября

2011 г. № 325-ФЗ, статья 5, часть 11 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

10 Центральный депозитарий Федеральный закон от 7 декабря

2011 г. № 414-ФЗ, статья 18, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

11 Негосударственный пенсионный фонд Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ, статья 22 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1

12 Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ, статья 22 Бухгалтерская годовая, в том числе по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

13 Специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ, статья 22 Бухгалтерская годовая по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

14 Акционерный инвестиционный фонд Федеральный закон от 29 ноября

2001 г. № 156-ФЗ, статья 50, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

15 Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, статья 88, часть 3 Бухгалтерская годовая (в случае, если организация создана в организационно-правовой форме акционерного общества) Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

16 Управляющая компания паевого инвестиционного фонда Федеральный закон от 29 ноября

2001 г. № 156-ФЗ, статья 50, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

17 Микрофинансовая компания Федеральный закон от 2 июля

2010 г. № 151-ФЗ, статья 15, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

18 Оператор лотереи Федеральный закон от 11 ноября

2003 г. № 138-ФЗ, статья 23 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

19 Организатор азартных игр Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, статья 6, часть 12 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

20 Управляющая компания, осуществляющая деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ, статья 29, часть 1 Бухгалтерская годовая, в том числе по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения Аудиторская организация

21 Специализированный депозитарий, осуществляющий деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ, статья 29, часть 2 Бухгалтерская годовая, в том числе при осуществлении функции контроля за соответствием деятельности по распоряжению управляющими компаниями накоплениями для жилищного обеспечения Аудиторская организация

22 Управляющая компания, осуществляющая деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 июля 2002 г.

№ 111-ФЗ Федеральный закон от 24 июля

2002 г. № 111-ФЗ, статья 9, часть 1 Бухгалтерская годовая по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

23 Специализированный депозитарий, осуществляющий деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ Федеральный закон от 24 июля

2002 г. № 111-ФЗ, статья 9, часть 1 Бухгалтерская годовая по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

24 Некоммерческая организация – собственник целевого капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 млн. руб. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ, статья 6, часть 6 Бухгалтерская годовая в части, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала Аудиторская организация

25 Получатель дохода от целевого капитала, если размер финансирования этого получателя дохода от целевого капитала за счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года составляет более 5 млн. руб. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ, статья 7, часть 2 Бухгалтерская годовая в части использования дохода от целевого капитала Аудиторская организация

26 Управляющая компания, осуществляющая деятельность по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, если балансовая стоимость этого имущества превышает на конец отчетного года 45 млн. руб. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ, статья 17, часть 1, пункт 4 Бухгалтерская годовая, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого капитала Аудиторская организация

27 Жилищный накопительный кооператив Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ, статья 54, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

28 Кредитный кооператив, если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2 000 человек Федеральный закон от 18 июля

2009 г. № 190-ФЗ, статья 31, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

29 Кредитный кооператив второго уровня Федеральный закон от 18 июля

2009 г. № 190-ФЗ, статья 33, часть 10 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

30 Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка Федеральный закон от 13 июля

2015 г. № 223-ФЗ, статья 18, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

31 Саморегулируемая организация, отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 1 декабря

2007 г. № 315-ФЗ, статья 12, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

32 Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента Федеральный закон от 12 января

1996 г. № 7-ФЗ, статья 32, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

33 Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации Федеральный закон от 12 января

1996 г. № 7-ФЗ, статья 32, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

34 Политическая партия, получившая в отчетный период государственное финансирование Федеральный закон от 11 июля

2001 г. № 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

35 Политическая партия, общая сумма пожертвований в отчетный период которой в сводном финансовом отчете составила 60 и более млн. руб. Федеральный закон от 11 июля

2001 г. № 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

36 Политическая партия, общая сумма расходов в отчетный период которой в сводном финансовом отчете превысила 60 млн. руб. Федеральный закон от 11 июля

2001 г. № 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

37 Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, статья 3, часть 5 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

38 Региональный оператор, осуществляющий деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

№ 188-ФЗ, статья 187, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

39 Туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма (если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила более 400 млн. руб.) Федеральный закон от 24 ноября

1996 г. № 132-ФЗ, статья 17.7 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

40 Объединение туроператоров в сфере выездного туризма Федеральный закон от 24 ноября

1996 г. № 132-ФЗ, статья 11.1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

41 Фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ Федеральный закон от 29 июля

2017 г. № 216-ФЗ, статья 9, часть 2, пункт 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

42 Центральный банк Российской Федерации Федеральный закон от 10 июля

2002 г. № 86-ФЗ, статья 93 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

43 Агентство по страхованию вкладов Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ, статья 24, часть 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

44 Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» Федеральный закон от 17 мая

2007 г. № 82-ФЗ, статья 8, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

45 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Федеральный закон от 21 июля

2007 г. № 185-ФЗ, статья 13, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

46 Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Федеральный закон от 23 ноября

2007 г. № 270-ФЗ, статья 8, часть 4, часть 6 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

47 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Федеральный закон от 1 декабря

2007 г. № 317-ФЗ, статья 35, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

48 Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» Федеральный закон от 13 июля

2015 г. № 215-ФЗ, статья 35, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

49 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ, статья 6, часть 2 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

50 Государственная компания «Российские автомобильные дороги» Федеральный закон от 17 июля

2009 г. № 145-ФЗ, статья 18, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

51 Центр исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий Федеральный закон от 13 мая

2008 г. № 68-ФЗ, статья 16, часть 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

52 Фонд перспективных исследований Федеральный закон от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ, статья 18, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

53 Российский научный фонд Федеральный закон от 2 ноября

2013 г. № 291-ФЗ, статья 17, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

54 Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков Федеральный закон от 29 июля

1998 г. № 135-ФЗ, статья 24.10 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

55 Единый институт развития в жилищной сфере Федеральный закон от 13 июля

2015 г. № 225-ФЗ, статья 5 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1

56 Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» Федеральный закон от 2 июня

2016 г. № 154-ФЗ, статья 7, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

57 Фонд содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств) Федеральный закон от 24 июля

2007 г. № 209-ФЗ, статья 15.2, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация Индивидуальный аудитор

(за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательный аудит проводится только аудиторской организацией)

58 Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» Федеральный закон от 29 июля

2017 г. № 218-ФЗ, статья 3, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

59 Акционерное общество «Почта России» Федеральный закон от 29 июня

2018 г. № 171-ФЗ, статья 7, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

60 Организация по управлению правами на коллективной основе, получившая государственную аккредитацию Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, статья 1244, пункт 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

61 Специальные фонды, созданные в качестве юридических лиц организацией по управлению правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, статья 1244, пункт 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

62 Федеральное государственное унитарное предприятие, предусмотренное распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

63 Не поименованные в настоящей таблице организации, представляющие и (или) раскрывающие консолидированную финансовую отчетность Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

64 Акционерное общество, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам и отличное от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, статья 88, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая

65 Акционерное общество, предусмотренное распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, статья 88, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

66 Акционерное общество, в уставном капитале которого доля государственной собственности не менее 25% и отличное от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, статья 88, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

67 Акционерное общество, отличное от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, статья 88, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

68 Государственная корпорация, отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы

Федеральный закон от 12 января

1996 г. № 7-ФЗ, статья 7.1, часть 2 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

69 Государственная компания, отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 12 января

1996 г. № 7-ФЗ, статья 7.2, часть 8 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

70 Публично-правовая компания, отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 3 июля

2016 г. № 236-ФЗ, статья 16, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

В силу Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

71 Организация, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам и отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля

2010 г. № 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая

72 Отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы организация имеет организационно-правовую форму фонда (за исключением государственного внебюджетного фонда, специализированной организации управления целевым капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн. руб. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация,

индивидуальный аудитор

73 Бюро кредитных историй Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 2 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

74 Профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг), отличный от указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 2 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор