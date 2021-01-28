Если работник ушел на больничный перед отпуском в 2021 году

Больничный перед отпуском может помешать сотруднику воспользоваться правом на отдых, например, если не закончена какая-то работа в срок, что может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. О том, каковы особенности для такого переноса/продления и как следует оформить этот факт, вы узнаете далее из нашей статьи.

Перенос или продление отпуска из-за болезни

Предъявление больничного перед отпуском является основанием для переноса начала отпускных дней в соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 124 ТК РФ, если сотрудник выздоровел к его началу, но не успел получить отпускные (ч. 2 указанной нормы).

Если болезнь или травма случилась с сотрудником уже в период его нахождения в отпуске, тогда он может воспользоваться правом на его продление либо перенос. Такой же сценарий ожидается и в том случае, если сотрудник заболел и не успел выздороветь до начала отпуска.

Обратите внимание! Согласно ч. 1 ст. 423 ТК РФ нормативные акты, принятые еще во времена СССР и действующие на территории современной Российской Федерации, могут применяться и сегодня в части, не противоречащей ТК РФ.

Как указано в ч. 1 ст. 18 Правил об очередных и дополнительных отпусках (далее — Правила), утв. Наркомтруда СССР 30.04.1930 № 169, если до начала отпуска появились определенные причины, которые мешают сотруднику уйти туда вовремя, то по соглашению с работодателем можно установить новый срок его начала. То есть речь ведется о переносе отпуска, который не начался вовремя, в том числе из-за болезни работника.

В том случае, если больничный был закрыт уже во время ежегодного оплачиваемого отпуска, который не был перенесен, т. к. этот вопрос не согласовывался сторонами, сотрудник может воспользоваться правом, данным ст. 124 ТК РФ, на продление отпуска на количество дней временной нетрудоспособности, совпавших с отпускными, либо на перенос этих оставшихся дней на новый период.

Больничный перед отпуском по графику

Очередность предоставления отпуска определяется по графику, который является обязательным для сотрудника и работодателя (ст. 123 ТК РФ). Если работник заболел и выздоровел до начала отпуска, он может уйти в него по согласованному ранее графику.

В том случае, если работодатель решил изменить график (например, если работник болел и не выполнил определенный объем работы), перенеся дату начала отпуска на другой срок, то он должен в первую очередь согласовать это с самим сотрудником. Если же уведомление не будет своевременно передано, то сотрудник получит право по своему письменному заявлению потребовать от работодателя определения другой даты начала отпуска (ч. 2 ст. 124 ТК РФ).

График отпусков является обязательным для соблюдения сторонами, в связи с чем если работник ушел на больничный перед отпуском и не выздоровел к его началу, то:

работодатель может перенести отпуск на новую дату, которую он должен будет согласовать с сотрудником;

сотрудник после больничного может идти в отпуск, уведомив сразу же после выздоровления работодателя о своем решении продлить отпуск, или перенести дни, совпавшие с болезнью, на другой период.

Больничный по беременности перед ежегодным отпуском

Беременная сотрудница может взять ежегодный отпуск до декрета или сразу после него согласно ст. 260 ТК РФ. Кроме того, муж декретницы также может подать заявление своему работодателю на предоставление ежегодного отпуска в тот период, когда его беременная жена оформит отпуск по беременности и родам на основании предоставленного больничного. И работодатель не вправе ему отказать согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ.

Это означает, что сразу после завершения больничного по беременности и родам (декретного отпуска) работница сможет беспрепятственно оформить себе ежегодный отпуск даже в том случае, если для выхода в него не хватает необходимого стажа (ст. 122 ТК РФ), и независимо от того, на какое время он был запланирован по графику. Этот отпуск оформляется по заявлению сотрудницы.

Переносятся ли другие виды отпуска в связи с больничным

В том случае если сотрудник заболел перед уходом в другие виды отпуска (учебный, по уходу за ребенком, без содержания) и болезнь завершилась лишь в период нахождения на отдыхе, то дни болезни не могут послужить основанием для продления отпускных дней. Ведь в ст. 124 ТК РФ речь идет о продлении/переносе в связи с болезнью лишь ежегодного оплачиваемого отпуска.

В то же время если сотрудник планировал уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, то на дни болезни, которые совпали с отпускными, можно будет продлить его или перенести на другой срок. Ведь в ст. 124 ТК РФ говорится о возможности переноса/продления ежегодного оплачиваемого отпуска, а он может быть основным (ст. 115) и дополнительным (ст. 116–119).

Кроме того, в ст. 17 Правил говорится о возможности переноса/продления как очередного, так и дополнительного отпусков по причине временной нетрудоспособности.

Если работник перед отпуском находился на больничном по уходу за другим членом семьи, то (в этом случае наложения дней болезни и отпускных) права на продление или перенос отпускных дней у него нет. Однако согласно ст. 18 Правил это обстоятельство может быть признано мешающим сотруднику вовремя уйти в отпуск, и тогда вопрос о его переносе может быть решен по соглашению сторон.

Как оформить перенос отпуска

Работнику необходимо подать работодателю соответствующее заявление, если он решил:

перенести дату начала отпуска;

перенести на другую дату отпускные дни, совпавшие по времени с нахождением на больничном;

продлить ежегодный отпуск на дни болезни.

Это заявление оформляется в произвольной форме и подается либо лично, либо путем отправки почтой. В заявлении необходимо указать:

предмет прошения (перенос/продление);

основание для предоставления прошения (болезнь, травма, другие причины);

желаемые даты переноса/продления.

Так, например, заявление о переносе начала отпуска в связи со взятым до отпуска больничным может выглядеть следующим образом:

Заявление о переносе отпуска По причине того, что я травмировал ногу, мною был открыт лист нетрудоспособности с 4 феврая 2021 года. Мой ежегодный отпуск должен был начаться 15 февраля 2021 года, но к этой дате я не смогу выздороветь. В связи с чем прошу перенести дату начала моего ежегодного оплачиваемого отпуска на 1 марта 2021 года. Суворов Н. П. 09.02.2021

Работодатель после получения письменного заявления о переносе/продлении отпуска вправе принять решение о принятии предложения, если на то есть законные основания. После чего издается соответствующий приказ, в котором указывается решение:

внесении изменений в график отпусков с согласованием у профкома;

переносе дней отпуска.

В случае если сотрудник ушел на больничный прямо перед началом отпуска, соответствующий приказ вступил в силу и сделана запись в личной карточке, то следует внести соответствующие изменения. Так, предыдущий приказ может быть отменен в связи с изменением даты начала отпуска, а запись в личной карточке исправлена.

Оснований для внесения такого рода исправлений на законодательном уровне не предусмотрено, поэтому правки вносятся так, как это принято в правилах кадрового делопроизводства. Исправления делаются следующим образом: предыдущий текст зачеркивается и на свободном месте пишется исправленный. Рядом с исправлением необходимо проставить дату и подпись лица, ответственного за заполнение исправляемого документа с расшифровкой Ф. И. О. и указанием должности.

Приказ о переносе отпуска может выглядеть так:

Приказ № 11 о переносе ежегодного отпуска на основании заявления электрика Суворова П. Н. приказываю: В связи с временной нетрудоспособностью, совпавшей с датой начала ежегодного оплачиваемого отпуска, перенести Суворову П. Н. отпуск продолжительностью 28 дней с 15 февраля на 1 марта 2021 года. Специалисту по работе с кадрами Петровой Г. В. внести изменения в график отпусков на 2021 год.

Как выплачиваются больничные и отпускные при переносе отпуска

Уплата пособия по нетрудоспособности производится в том случае, если выздоровление произошло до начала отпуска или если больничный был закрыт в период нахождения сотрудника в оплачиваемом ежегодном отпуске (в том числе и дополнительном). А вот если бы сотрудник заболел во время нахождения в других видах отпуска (в частности, в отпуске за свой счет), то он бы не имел права не только на оплату, но даже и на выдачу больничного.

Что касается выплаты отпускных, то тут имеются нюансы. Рассмотрим их подробнее.

Больничные

Лист нетрудоспособности, закрытый перед выходом в отпуск, оплачивается полностью после его предъявления. Основанием для получения пособия по временной нетрудоспособности как раз и является больничный — пособие выплачивается в полном объеме за все дни болезни/травмы согласно ч. 1 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании…» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (далее — закон № 255-ФЗ).

Это же касается оплаты больничного по уходу за больным родственником, если он был закрыт до наступления отпуска, пособие выплачивается в соответствии с ч. 5 указанной выше статьи.

Если лист нетрудоспособности был открыт до отпуска, а закрыт уже после его начала, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается целиком за все дни болезни, если речь идет о ежегодном оплачиваемом отпуске (п. 1 ч. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ).

Если больничный закрывался во время нахождения в учебном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без содержания и др., то за этот период совпадения дней болезни и отпускных пособие не выплачивается.

При расчете размера пособия по временной нетрудоспособности имеет значение стаж застрахованного лица, то есть работника. Согласно ч. 1 ст. 7 закона № 255-ФЗ в зависимости от количества лет работы у страхователя пособие выплачивается в размере от 60% до 100% среднего заработка. При этом если больничный выдавался по уходу за ребенком, который лечился на дому, то начиная с 11-го дня пособие выплачивается в размере половины среднего заработка (п. 1 ч. 3 вышеуказанной статьи).

Согласно ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ средний заработок для расчета больничного вычисляется за 2 календарных года, которые предшествовали началу болезни/получению травмы. Другими словами, в 2021 году доходная база берется за 2019 и 2020 годы.

В 2021 году изменился порядок начисления и выплаты по больничным. По новым правилам пособие не может быть меньше МРОТ, из расчета за полный календарный месяц болезни. К минимальному размеру оплаты труда при расчете оплаты больничного листа учитываются повышающие районные коэффициенты к зарплате, установленные в регионе проживания. Условие сохраняется на все виды заболеваний: карантин, травма, грипп и прочие. Сравнивая средний заработок с учетом стажа и минимум по МРОТ, пособие платим по большему значению.

Больше всего вопросов вызывает переход на прямые выплаты от ФСС. До недавнего времени ФСС работал со страхователями по зачетному принципу:работодатель выплачивал пособие, а в Фонд перечислял разницу между суммами начисленных взносов и выплаченных пособиий. Ситуация стала меняться в 2011 году когда стартовал проект «Прямые выплаты» в ряде пилотных регионов, в 2021 этот проект распространится уже на всю страну. Суть проекта в том, что работодатель перечисляет взносы в Фонд социального страхования в полном объеме, а Фонд напрямую выплачивает работнику пособие.

Когда сотрудник принесет документы, подтверждающие его право на получение пособия, а работодатель их проверит на соответствие, дальше составляется заявление в ФСС по форме, установленной Приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. Оно требуется для всех страховых случаев, в том числе для периода временной нетрудоспособности.

Работодатель расчитывает пособие и выплачивает сумму за первые 3 дня, удерживая НДФЛ (пп. 1 п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294; п. 1 ст. 217 НК РФ).

Остальную часть пособия работник получит от ФСС, поэтому с неё НДФЛ удерживает Фонд.

Сотрудник может выбрать удобный способ получать пособие: на банковский счёт, почтовым переводом или на платёжную карту «Мир». Пособия могут быть перечислены работнику, как на зарплатный счёт, так и на любой другой.

Заполнить и передать ФСС электронный реестр по проекту «Прямые выплаты» можно в бухгалтерском ПО, доработанном под требования проекта, в информационных системах специализированных операторов связи, а также в бесплатном АРМ «Подготовка расчетов для ФСС», который доступен для загрузки на официальном сайте ФСС.

В течение 10 календарных дней с момента получения полного компленкта документов региональное отделение ФСС принимает решение о назначении и выплате пособия. Если в процессе обработки документов была выявлена ошибка, документы вернутся работодателю для исправления.

Узнать о выплаченном пособии можно в личном кабинете получателя услуг. Войти в него можно с логином и паролем от портала госуслуг.

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Отпускные

В соответствии со ст. 139 ТК РФ для исчисления отпускных используется значение заработка за последние 12 месяцев. Ежегодный отпуск (основной) предоставляется сроком на 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК), во время него сохраняется средний заработок (ст. 114 ТК).

Важно! Для расчета отпускных необходимо количество дней отпуска умножить на значение среднедневного заработка. Исходя из формулы, представленной в ч. 4 ст. 139 ТК РФ, следует среднегодовой заработок разделить на 12 (количество месяцев в году) и на 29,3 (среднемесячное количество дней).

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК выплата отпускных должна быть произведена за 3 дня до начала отпуска. И если сотрудник получил отпускные, но заболел, а затем по соглашению с работодателем перенес день начала отпуска, то возвращать их необязательно — они могут быть учтены при произведении следующей выплаты заработной платы. Удерживать выплаченные сотруднику отпускные в случае переноса отпуска работодатель не вправе (ст. 137 ТК).

Если так случилось, что сотрудник заболел и выздоровел до начала отпуска, но из-за его отсутствия ему не были своевременно выплачены отпускные, этот факт может послужить основанием для переноса отпуска на новый срок по желанию сотрудника (ч. 2 ст. 124 ТК).

В случае если сотрудник ушел на больничный перед началом отпуска, имеется несколько вариантов:

если больничный был закрыт до начала запланированного отпуска, то его можно не переносить и не продлевать;

если же из-за больничного появились препятствия для планового выхода в отпуск (например, несделанная в срок работа), то по соглашению сторон ежегодный отпуск может быть перенесен;

если мешающим выходу в отпуск фактором является несвоевременная выплата отпускных, то таковой может быть перенесен на другой срок лишь на основании заявления работника;

а если открытый до начала ежегодного оплачиваемого отпуска листок нетрудоспособности был закрыт уже в этот период и работник не имел возможности согласовать с работодателем вопрос о переносе начала отдыха, то сотрудник получает право на его продление на дни болезни, совпавшие с отпускными, либо на их перенос на другой период; однако при условии, что работник, находясь на больничном, смог согласовать с работодателем условие переноса начала отпуска, последний издает новый приказ о внесении изменений в график и переносе отпускных заболевшего сотрудника.

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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие ситуации с началом или переносом отпуска зависит от того, как быстро до его наступления сотрудник выздоровел либо продолжил болеть и как при этом повели себя обе стороны трудовых правоотношений.