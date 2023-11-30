Как заполнить график отпусков на 2024 год: образец + разъяснения Роструда

Профсоюз

В шапке графика формы Т-7 есть строка для мнения профсоюза.

Это поле надо заполнять, если в организации в принципе есть профсоюз и он представляет интересы всех или большинства работников.

Для выдачи мотивированного мнения у профсоюза есть 5 рабочих дней.

Если в профсоюзе состоят менее половины сотрудников, то его мнение о графике запрашивать не нужно, сообщает Роструд.

Мнение иных представительных органов (не профсоюза) учету не подлежит, разъясняет ГИТ в г. Москве в письме от 08.12.2022 № ПГ/30618/10-42828-ОБ/18-964.

Запланированная дата отпуска

В табличной части графика работодатель должен заполнить дату начала отпуска.