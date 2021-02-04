Как рассчитать зарплату по окладу? Для этого разберемся с терминологией и поймем, чем оклад отличается от зарплаты. Затем соберем необходимые исходные данные и подставим их в формулу. Из каких документов взять информацию и в каком порядке произвести расчет, узнайте из нашего материала.

Что такое оклад по Трудовому кодексу

Термин «оклад», а также сопутствующие ему определения «базовый оклад», «должностной оклад» и «заработная плата» расшифрованы в ст. 129 ТК РФ. Чтобы понять, как рассчитать размер зарплаты из оклада, и применить подходящую формулу, разберемся с этими терминами:

На основании приведенных в ТК РФ определений оклад представляет собой минимальную фиксированную денежную сумму, которую работодатель обязан заплатить сотруднику за каждый отработанный месяц при условии выполнения возложенных на него должностных обязанностей.

Заработная плата — более расширенное понятие, включающее помимо оклада различные доплаты, бонусы и премии, на которые работник имеет право.

Оклад и заработная плата совпадают по величине в том случае, если за полностью отработанный расчетный месяц сотруднику помимо оклада не будут начислены компенсационные и стимулирующие выплаты.

Заработную плату можно рассчитывать не только исходя из оклада, но и на основе тарифной ставки — фиксированного размера оплаты труда за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени (час, день, декаду, месяц) без учета компенсаций и доплат.

Формулы расчета зарплаты по окладу и исходя из тарифной ставки отличаются. Далее расскажем, как правильно рассчитать зарплату по окладу.

Как правильно собрать исходные данные для расчета заработной платы

Для расчета заработной платы по окладу собираются исходные данные:

о размере оклада;

количестве рабочих дней в расчетном месяце;

количестве отработанных дней в месяце;

выплатах, положенных работнику помимо оклада.

Откуда эти данные взять?

Размер оклада

Оклады по каждой должности отражаются в штатном расписании:

Кроме того, размер оклада должен быть указан в трудовом договоре:

А также отражен в приказе о приеме на работу:

Количество рабочих дней в расчетном месяце

Подсчет рабочих дней для каждого месяца производится на основе производственного календаря. Этот показатель зависит от продолжительности рабочей недели: с понедельника по пятницу (пятидневка) или в другом режиме (например, с рабочей субботой):

Количество отработанных дней в расчетном месяце

Этот показатель для расчета зарплаты по окладу берется из табеля учета рабочего времени или иного документа, с помощью которого на предприятии учитываются отработанные дни, дни отдыха и иные периоды (командировки, отсутствие по болезни, прогулы, отпуска и т. д.).

Выплаты, положенные работнику помимо оклада

Премии, доплаты, компенсации, бонусы и иные выплаты, на которые может рассчитывать работник помимо оклада, устанавливаются в трудовых договорах, соглашениях, приказах или иных внутрифирменных НПА (коллективном договоре, положении об оплате труда и т. д.).

Базовая расчетная формула

Базовая формула для расчета заработной платы по окладу выглядит так:

С помощью базовой формулы можно рассчитать зарплату, если в расчетном месяце сотрудник не получает премии и иные выплаты в дополнение к окладу.

Расчет з/п по окладу продемонстрируем на примере.

Сотрудники ООО «Корнет» работают в режиме пятидневки. В положении об оплате труда ООО «Корнет» указано, что сотрудникам компании ежемесячно выплачивается премия в размере 15% от оклада. Но есть ограничение: премия не выплачивается, если сотрудник в расчетном месяце не выполнил производственный план и/или получил дисциплинарное взыскание.

Дворник Самойлов П. Г. в январе 2021 года получил выговор за прогул. В результате из 15 рабочих дней в январе (по производственному календарю для пятидневной рабочей недели) он отработал только 14. Его оклад, согласно утвержденному на 2021 год штатному расписанию, составляет 16 250 руб.

Учитывая, что в расчетном месяце Самойлову П. Г. не выплачиваются никакие дополнительные суммы стимулирующего или компенсационного характера, для расчета зарплаты можно применить базовую формулу:

З/п = 16 250 руб. / 15 дн. × 14 дн. = 15 166,66 руб.

В такой сумме будет начислена зарплата Самойлову П. Г. за январь 2021 года.

Базовой формулой можно воспользоваться не всегда. Обычно работники компаний получают зарплату не в размере «голого» оклада, а с учетом дополнительных выплат. Тогда и формула для расчета зарплаты применяется другая.

Расширенная формула: как учесть дополнительные выплаты

Если помимо оклада работник получает стимулирующие и компенсационные выплаты, для расчета зарплаты используется расширенная формула:

При этом если сотрудник отработал в расчетном месяце все рабочие дни (КРД = КОД), эта формула приобретает вид:

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Как рассчитать размер зарплаты по окладу, если работнику выплачивается премия или иные дополнительные суммы? Продолжим предыдущий пример, изменив в нем условия.

Предположим, что дворник Самойлов П. Г. отработал январь без замечаний и дисциплинарных взысканий. Тогда ему дополнительно к окладу будет начислена премия (15% от оклада). А для расчета зарплаты можно использовать расширенную формулу (без корректировки оклада на отработанные дни):

З/п = 16 250 16 250 × 15% = 18 687,5 руб.

Итоги

Оклад — это минимальный фиксированный размер оплаты труда за полностью отработанный календарный месяц без учета дополнительных выплат стимулирующего или компенсационного характера. Чтобы рассчитать зарплату исходя из оклада, необходимо размер оклада скорректировать на количество отработанных в расчетном месяце дней. К рассчитанной сумме прибавляются дополнительные выплаты, если работник имеет право их получать согласно трудовому договору или иным внутрифирменным НПА.