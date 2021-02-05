Как применять кассу в кафе, барах и ресторанах, чтобы избежать штрафов?

В январе ФНС объявила о реализации проекта «Общественное питание». На сей раз внимание сфокусировано на кассах кафе и ресторанов. Владельцам предприятий, где ещё не налажен «белый» учёт выручки через контрольно-кассовую технику (ККТ), стоит срочно этим озадачиться.

На первом этапе проекта представители налоговой проводят мероприятия, где рассказывают предпринимателям о последствиях нарушения 54-ФЗ. Казалось бы, безобидно и полезно...

Однако одновременно с просветительскими мероприятиями ведётся мониторинг. Для отслеживания используют данные, которые передают онлайн-кассы. В ФНС есть своя автоматизированная система контроля (АСК ККТ), через которую ведомство получает сумму продаж. Затем информацию сопоставляют с показателями налоговой отчётности и в результате анализа выявляют правонарушителя.

Привлечь внимание налоговиков могут несостыковки в выручке. К владельцу точно возникнут вопросы, если в пиковые часы — выходные и вечер пятницы, заведение зарабатывает как в будни или даже меньше.

На следующем этапе отраслевого проекта «Общественное питание» к предпринимателям, которые не прислушались к рекомендациям, придут с налоговыми проверками.

Напомним, что мораторий на проверки ККТ закончился 31 декабря 2020.

В рамках проекта налоговая активно взаимодействует с потребителями. Их призывают проверять чеки через мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России». С помощью приложения посетители заведения смогут отличить нефискальный пречек от настоящего кассового чека.

Пречек — это квитанция, в которой указано, какую сумму необходимо заплатить. Он носит ознакомительный характер и не имеет юридической силы. А настоящий (фискальный) чек выбивается после того, как деньги оказываются в кассе. Его обязаны принести после оплаты счёта.

В некоторых заведениях ограничиваются лишь пречеком, «забывая» вовремя пробить фискальный чек. За подобное нарушение владельца бизнеса могут привлечь к административной ответственности.

К каким штрафам привлекают за неприменение ККТ и как их избежать?

Если произведён расчёт без кассы, то должностному лицу грозит штраф в размере от ¼ до ½ размера суммы расчёта, но не менее 10 тысяч рублей, а юр.лицу — от 3/4 до 1 размера суммы расчёта, но не менее 30 тысяч рублей (п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Если чек пробили и не выдали клиенту (не распечатали или не направили по почте/в смс) — нарушителю грозит предупреждение или штраф от 2 до 10 тысяч рублей.

Избежать штрафов можно, если добровольно заявить о правонарушении в налоговую. Для этого нужно либо лично подать заявление, либо сформировать на кассе чек коррекции.

Если нарушение обнаружила налоговая, а предприниматель признал и добровольно устранил его, назначается штраф в размере 1/3 минимального размера административного штрафа без составления протокола (ч. 3.4 ст. 4.1 КоАП РФ, ч. 4 ст. 28.6 КоАП РФ).

О том, как правильно заполнять чек коррекции, мы расскажем подробно на бесплатном вебинаре 3 марта в 10:00.

Для чего общепиту кассы?

В 54-ФЗ указано, что кассы в обязательном порядке применяются всеми организациями и ИП при осуществлении расчётов. Поэтому и огромные рестораны, и небольшие придорожные кафе, и ларьки с шаурмой должны быть оснащены онлайн-кассами. Исключение — школьные столовые (ч. 2 ст. 2 54-ФЗ).

Как сказано выше, за неприменение ККТ или нарушение правил использования кассы предусмотрена ответственность по ст. 14.5 КоАП РФ. Повторное неприменение кассы и вовсе может привести к приостановлению деятельности до 90 суток.

К счастью, использование ККТ — как раз то обязательство, из которого предприниматель может извлечь для себя максимум пользы. Помимо чистой совести, касса даёт целый ряд преимуществ:

удобно печатать пречеки для счетов или передачи заказа на кухню;

возможно отследить выручку за каждую смену;

упрощается контроль над сотрудниками — можно увидеть, как много клиентов обслуживает конкретный сотрудник, во сколько он открывает и закрывает смену и т.д.;

посетители могут оплатить заказ безналичными и ознакомиться с кассовым чеком.

И всё это — бонусы от применения самой простой кассовой техники с базовым программным обеспечением.

Но кассовый рынок растёт и развивается. Целый ряд компаний-разработчиков предлагают свои программы, которые значительно расширяют возможности касс. Современное кассовое программное обеспечение объединяет в себе товароучётную систему (можно перенести в неё данные из 1С или excel), базовые кассовые функции по 54-ФЗ (печать чеков прихода, расхода, возврата, коррекции) и дополнительные опции: аналитику, документооборот, заказы на производство и т.д. (в зависимости от разработчика).

В кассовых программах, написанных специально под общепит, есть разделение заказов по столикам и гостям, технологические карты, учёт используемых ингредиентов (рецепты и модификаторы), возможность работать с ЕГАИС и маркированным товаром, передавать алкогольную декларацию, анализировать выручку по блюдам, датам, персоналу и многое другое.

Так, онлайн-кассы могут полностью избавить заведение от «бумажного» учёта, сделать бизнес прозрачным для владельца и полностью законным.

Как сэкономить на использовании касс?

Оборудование для рабочего места кассира стоит несколько десятков тысяч. Нужно оплатить кассу, фискальный накопитель, банковский терминал, дополнительные устройства (весы, сканер, принтер). Часто кассы и терминалы приобретают на каждого официанта.

Но на покупке ККТ можно сэкономить, не нарушая закон, а кассы для каждого официанта легко заменяются смартфонами.

ККТ можно взять в аренду. Сейчас такую услугу предлагают производители касс, разработчики кассовых приложений и банки. Чаще всего клиенты оплачивают подписку на услуги и сервисы, а кассовый аппарат получают «в подарок». В среднем, такое решение будет стоить от 2000 руб./мес. за одну кассу.

Стационарную кассу можно превратить в облачную, чтобы подключать к ней неограниченное число устройств. Эту услугу называют «Расшаривание кассы». Все чеки будут пробиваться на одной кассе, при этом платежи можно принимать прямо в зале. А вместо переносной кассы официанты смогут использовать свои смартфоны. Существует особый тип приложений — мобильный кассир. С помощью такого приложения сотрудники могут принимать заказы и оплату прямо у столика. И это не противоречит 54-ФЗ. Подобные услуги и сервисы предоставляются платно, но это может быть значительно выгоднее покупки целого набора кассовой техники.

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Применение касс в 2021 году — не только обязательство, исполнение которого контролируется налоговой службой, но и способ управления бизнесом. С помощью программ и современных устройств можно ускорить обслуживание клиентов, настроить аналитику, вести товароучёт, следить за сотрудниками и экономить. А главное — соблюдать закон и избегать многотысячных штрафов.