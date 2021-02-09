НДС и налог на прибыль в строительстве: важные детали из судебной практики

Имеется решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены. Из какой даты исходить для исчисления НДС и налога на прибыль?

В Письме Минфина России от 08.10.2020 N 03-07-11/88016 рассматривается ситуация, когда заказчик отказался от подписания акта сдачи-приемки работ, но по решению суда условия договора на выполнение работ подрядчиком признаны выполненными. В этом случае указано, что при применении организацией метода начисления для целей налога на прибыль датой признания дохода от реализации услуг будет признаваться дата фактического оказания таких услуг заказчику (хотя в вопросе шла речь о работах).

По налогу на прибыль с этой позицией можно согласиться с учетом абз.1. п.2. ст. 271, который устанавливает, что по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Далее Минфин отмечает, что доходы организации, полученные по договору об оказании услуг, следует учитывать для целей налогообложения прибыли организаций в том налоговом периоде, в котором документально подтвержден факт оказания услуг, а затем со ссылкой на пункт 4 статьи 753 ГК РФ констатирует:

Cдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Окончательного вывода в части налога на прибыль Минфин из этих рассуждений не делает.

В части НДС ведомство занимает позицию о том, что в случае, если заказчик не подписал акт сдачи-приемки работ, но при этом имеется решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для целей налога на добавленную стоимость следует считать дату вступления в законную силу решения суда.Такая же позиция в части НДС озвучивалась и ранее в Письмах Минфина России от 27.09.2019 № 03-07-11/74445, от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28436, от 02.02.2015 № 03-07-10/3962, № 03-07-РЗ/28436, от 31.12.2014 № 03-03-06/1/68990.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2016 N 09АП-352/2016 по делу N А40-147863/14 (Постановлением АС МО от 10.06.2016 N Ф05-9686/2015 данное Постановление оставлено без изменения ) рассмотрена ситуация, когда налогоплательщик для целей налога на прибыль признал выручку на дату подписания в одностороннем порядке актов приема — сдачи работ, однако в базу по НДС данную сумму не включил. Суд со ссылкой на п.4. ст. 753 ГК РФ указал, что данный акт, подписанный в одностороннем порядке, не признавался судом недействительным, следовательно, на основании этого акта подлежит исчислению НДС.

Из Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.08.2014 по делу N А81-4271/2013 также следует, что акт приема — сдачи работ, подписанный в одностороннем порядке, который на момент окончания налогового периода не признан недействительным, является основанием для исчисления НДС.

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2011 по делу N А56-64893/2010 указано, что так как общество на момент подачи как первоначальной, так и уточненной деклараций по НДС не располагало вступившим в законную силу решением арбитражного суда, которым были бы признаны обоснованными мотивы отказа заказчика от подписания акта приема — сдачи работ, то общество неправомерно не включило в базу по НДС суммы по актам приема — сдачи работ, подписанным в одностороннем порядке (отменены решения суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции).

Из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2016 N 09АП-29376/2016 по делу N А40-226280/15 (Постановлением АС МО от 28.10.2016 N Ф05-16027/2016 данное Постановление оставлено без изменения) следует, что организация-подрядчик должна отразить в налоговом учете по НДС и по налогу на прибыль выручку от реализации работ на дату подписании акта КС-2 в одностороннем порядке в ситуации, когда выполнение работ подтверждено судебным актом. Также суд занял позицию, что момент вступления в силу судебного акта по взысканию задолженности с заказчика в пользу подрядчика значения не имеет.

📌 Реклама

И наконец, в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2015 N 04АП-519/2015 по делу N А58-4038/2014 (Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 31.07.2015 N Ф02-3887/2015 данное постановление оставлено без изменения) указано со ссылкой на ст. 271 НК РФ, что доход для целей налога на прибыль необходимо учитывать на основании подписанных актов приема — сдачи работ в одностороннем порядке. Общество признавало доход на дату вступления в силу судебных актов, подтверждающих выполнение работ. Данным постановлением было отменено решение суда первой инстанции, который согласился с позицией налогоплательщика о правомерности признания дохода на дату вступления в силу судебного акта, подтверждающего выполнение работ.

Таким образом, из приведенной судебной практики следует, что подписанные в одностороннем порядке акты приема — сдачи работ (не признанные судом на дату подачи деклараций недействительными) являются основанием для исчисления НДС и налога на прибыль.

В Письме Минфина России от 18.08.2017 N 03-07-11/53086 указано, что принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость заказчиком в отношении работ, признанных выполненными по решению суда, без наличия счетов-фактур, выставленных подрядчиком, Кодексом не предусмотрено.