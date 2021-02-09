Как открыть обособленное подразделение и когда вам это нужно

Любой предприниматель рано или поздно может решить, что его бизнес созрел до открытия собственного филиала или подразделения в другом городе, например. Разбираемся, как поступить правильно с юридической точки зрения.

Компания может вести деятельность не только по месту своего нахождения, но и на территориальном удалении от него. Это вы, конечно, знаете. Но имейте ввиду, что каждый из видов обособленных подразделений имеет свой статус, функции и налоговые последствия.

С последним, кстати, напрямую столкнулась героиня вашего любимого бухгалтерского сериала на «Клерке» Берта Сергеевна — почитайте на досуге.

Что говорит закон

Прежде всего скажем, что состав терминологии гражданского и налогового права различается.

В НК есть понятие только обособленного подразделения. Оно дано в статье 11. В Гражданском кодексе нет понятия обособленного подразделения, но зато там упоминаются только филиалы и представительства, являющиеся такими подразделениями.

Обособленное подразделение из статьи 11 НК РФ считается созданным при организации новых рабочих мест на постоянной основе по адресу, отличному от места нахождения организации. А для создания филиала или представительства требуется решение общего собрания участников общества, а также осуществление регистрационных процедур.

Кстати, как сообщить об открытии ОП в налоговую? Об этом мы писали здесь.

Что такое филиал

Теперь по порядку. Филиал — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть.

Обратите внимание на слова «вне места нахождения общества».

Что это такое? По мнению многих юристов, это не конкретный адрес, содержащийся в ЕГРЮЛ, а принадлежность к определенному субъекту Российской Федерации (например, Москве). Исходя из этой точки зрения ООО не может открыть филиал там, где оно зарегистрировано. Например, ООО, зарегистрированное в Москве, может открыть филиал в Санкт-Петербурге, но не в столице.

Довольно часто, однако, на практике возникают исключения — когда инспекторы не ограничивают налогоплательщиков в праве создавать филиалы в том же субъекте, где располагается само юридическое лицо.

Филиал не является самостоятельным юрлицом и осуществляет свою деятельность от имени создавшего его общества. Кроме того, филиалы не могут быть истцами и ответчиками в суде.

То же самое и в налоговых отношениях. Филиалы не рассматриваются в качестве участников налоговых правоотношений и не имеют статуса налогоплательщиков, налоговых агентов и иных обязанных лиц.

Как мы уже сказали, филиал осуществляет все или часть функций юридического лица. Иначе говоря, филиал не только ведет переговоры и совершает от имени юридического лица сделки, но и выполняет фактические действия, направленные на исполнение заключенных договоров, т.е. ведет производственную, торговую или иную деятельность, осуществлением которой занимается само юридическое лицо.

Что такое представительство

Представительство — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, так же, как и филиал.

В чем же отличие? Дело в том, что представительство осуществляет исключительно представительские функции, например, выполняет функции ведения переговоров и последующего заключения сделок, а также защиты интересов организации в судебных органах.

Представительства и филиалы имеют много схожих признаков. По сути, все, что мы рассказали про филиалы, касается и представительств. Отличие — еще раз — в том, что представительство ограничено в своей деятельности.

Например, представительство в другом городе не может заключать сделки от имени организации. Но может провести предварительные переговоры по этим сделкам.

А просто обособленных подразделений не бывает?

Существует заблуждение, что просто обособленных подразделений не бывает. Ведь о них не написано в Гражданском кодексе. Но это не так.

Обособленным подразделением является любое территориально удаленное от местонахождения организации подразделение, в котором созданы стационарные рабочие места, независимо от того, отражено ли создание такого подразделения в учредительных документах организации или в ЕГРЮЛ, и от полномочий, которыми оно наделено.

Если в ЕГРЮЛ не отражено создание подразделения и наделение его какими-то полномочиями, значит, это просто обособленное подразделение.

Основная проблема, связанная с простыми обособленными подразделениями, — определить, являются ли они таковыми. К примеру, не всегда возможно определить, создано рабочее место или нет.

Один из самых часто встречающихся вопросов — можно ли не регистрировать подразделение, если оно на территории той же налоговой, к которой относится и головная организация.

Минфин и налоговые считают, что если организация осуществляет деятельность посредством создания оборудованного стационарного рабочего места, находящегося по адресу, отличному от места нахождения организации, указанная деятельность приводит к созданию обособленного подразделения.

А вот особенностей определения подразделений в зависимости от подведомственности одному или нескольким налоговым органам законодательством не предусмотрено.

Т.е. одно из условий признания обособленного подразделения таковым — территориальная обособленность.

Теперь о проблеме с рабочими местами. Рабочее место — место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Важный момент: сама форма организации работ, срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют значения для определения обособленного подразделения.

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Даже если работник приходит на один час в день, обособку надо регистрировать. То же самое касается складов.

Допустим, организация решила арендовать помещение для хранения сырья. Этот склад расположен по адресу, отличному от адреса ее местонахождения. Фактически помещение будет закрыто, а открываться будет несколько раз в месяц только на время завоза или вывоза сырья.

Постоянно находиться на складе работники не будут, но они будут приезжать туда периодически. Так вот: по мнению Минфина это является обособленным подразделением, ведь работники прибывают туда для выполнения своей работы, а значит, это приводит к созданию стационарного рабочего места.