Как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за обособленное подразделение: Берта Сергеевна знает, а вы? Бухгалтерский сериал, который вы ждете

После отпуска, о котором мы рассказывали в прошлый раз, Берта Сергеевна уже успела вернуться к работе. Но неожиданно тест на ковид ее молодого человека Андрея выдал положительный результат и, несмотря на вполне приличное самочувствие, пара вынуждена оставаться дома на самоизоляции, как и многие москвичи. Очень неудачно, ведь на носу конец квартала, пора готовить отчетность, а, как вы помните, в «Агор и партнеры» появилась обособка — магазин запчастей в Санкт-Петербурге. Главбуху Берте Сергеевне предстоит решить вопросы с организацией учета, подготовить и сдать отчетность по сотрудниками ОП.

Почему-то считается, что работа из дома это сплошной позитив. Щаз! Так считали наши бесковидные предки из 2019-го. Якобы сидишь себе на уютном диване в обнимку с ноутбуком, пьешь кофе из любимой кружки... Сказочная небыль. На самом деле, если ты дома, то по мнению родных и близких, можешь сразу совмещать в себе домохозяйку и бухгалтера — одной рукой варить борщ, другой набивать платежку.

Некоторым, в отличие от меня, работу на дом не выдают, поэтому они могут себе позволить смотреть сериалы и что-то жевать в процессе. В то время как мне приходится разбираться с новшеством — обособленным подразделением.

Слышно меня?!, — кричит через экран шеф, который пытается освоить возможности современной конференцсвязи.

Да, Бронислав Васильевич, звук отличный, давайте обсудим работу Питера. Стараюсь не улыбаться — на заднем плане у шефа диван, с которого на меня с любопытством смотрит его любимец — йоркширский терьер Бобик.

Стараюсь не улыбаться — на заднем плане у шефа диван, с которого на меня с любопытством смотрит его любимец — йоркширский терьер Бобик. Что там обсуждать, магазин работает, людей набрали, ты вроде говорила настроила учет у себя?

Ну да, я уже добавила плюсом в базу Бухсофт наш филиал и теперь могу вести учет и по нему тоже, с поставщиком договорились об электронном документообороте, все накладные будут поступать ко мне и сразу подгружаться в программу, розничные продажи менеджеры будут вносить со своей стороны. В Бухсофт все онлайн , я в реальном времени увижу данные. Вопрос в другом — будем ли наделять ОП полномочиями по расчету и выплате зарплаты, будет ли там на месте сидеть отдельный бухгалтер или мне все передавать в руки Татьяны и Лены? Людей то приняли уже, надо решать сейчас, сентябрь закончился.

Вечно вы, Берта, находите проблемы на ровном месте — какая разница, кто будет считать зарплату?, — раздражается шеф

Разница есть. Во-первых, если ОП наделяют таким правом об этом в течение месяца надо сообщить в налоговую службу по месту нахождения головной организации . И вы в курсе чем отличаются обычное ОП, филиал и представительство? Если мы собираемся переходить на УСН (а вы такую возможность на будущий год рассматриваете), то наше ОП-филиал стало бы этому помехой, т.к. по закону организация на УСН филиалы иметь не может.

Хмм, я как-то не подумал. Считаю, что нецелесообразно брать отдельного бухгалтера. Давайте Татьяна возьмет на себя кадры, а Леночке делегируем расчет зарплаты. Там персонала человек 10 — грузчики, продавцы, менеджер по закупу, уборщицы и все такое. Справятся.

Согласна. Позвоню Лене, обрадую)

Ага, — хихикнул шеф — Я прямо чувствую ее восторг, но она явно засиделась на административной работе.

Да ладно вам, недавно меня подменяла!

Знаю-знаю, звонила по пять раз в день и сопли распускала, но должен признать с учетом все было четко, никаких ошибок.

Признаюсь, ей помогала поддержка Бухсофт , выдержка у ребят на линии отменная (Леночкины истерики они стойко переносили) и отвечали на все вопросы оперативно и точно.

На этом мы разговор свернули. А Лена, на самом деле, обрадовалась возможности наконец заняться бухгалтерией. Тем более участок зарплаты и кадров ей всегда нравился, недаром она дружила с нашей суровой кадровичкой Таней.

Несмотря на браваду перед шефом, я решила все-таки проверить знания зама по вопросу сдачи отчетов за ОП. Составила ей вот такой список вопросов. Попробуйте сами ответить на них (Леночка вот справилась на ура).

Как платить страховые взносы по ОП и сдавать расчет по взносам, если подразделение находится в другом городе и не наделено правами расчета и выплаты зарплаты? Как уплачивать НДФЛ и сдавать расчет 6-НДФЛ при тех же условиях? Когда можно не сдавать отдельные отчеты по НДФЛ по обособке? Что изменится в отчете РСВ и 6-НДФЛ с 2021 года? Какие еще отчеты по сотрудникам и с какой регулярностью нужно сдавать по ОП?

На самом деле я считала, что «прибавление в семействе» в виде обособки серьезно скажется на нашей работе. Все-таки розницей мы еще не занимались, а я уже и забыла как оно там.

Было время — работала бухгалтером в продуктовом магазине, с содроганием вспоминаю. Постоянные инвентаризации, грузчики подворовывали (а это регулярные недостачи, списания), продавцы постоянно менялись сменами, путали график, а потом возмущались, что им не так считают зарплату.

В «Агор и партнеры» к подбору персонала относились серьезно. Та же Леночка, несмотря на сомнения в собственной компетенции, хорошо ориентируется в вопросах зарплаты, умеет строить доброжелательные отношения как с сотрудниками, так и с клиентами. Когда мы начали пользоваться Бухсофт Онлайн, первой его досконально изучила и вникла во все тонкости именно она.

Кстати, для меня некоторые функции моего любимого онлайн-сервиса оказались приятным сюрпризом. Например, при приеме сотрудника на работу формируется сразу весь пакет необходимых кадровых документов. И, конечно, сдачу отчетности прямо из программы я уже оценила. Никаких лишних телодвижений, выгрузок-загрузок.

Вернемся к нашему импровизированному тесту. Уже ответили на вопросы?

Давайте проверять:

Если обособка не наделена правами по расчету и выплате зарплаты, то РСВ сдаем по месту нахождения головной организации , единым отчетом по всей фирме, без разбивки. Зарплату работникам при этом можно переводить с основного счета.

Сейчас много разговоров про систему быстрых платежей и переводы по номеру телефона. Многие мои коллеги с ужасом воспринимают эту идею. Ха! Когда-то они с сомнением относились и к онлайн-бухгалтерии, а теперь просят «дать ссылочку». Самоизоляция поспособствовала.

С НДФЛ немного сложнее. Налог агент должен уплачивать по месту нахождения ОП (п. 7 ст. 226 НК РФ), но это если сотрудники конкретно приписаны к данному подразделению (в трудовом договоре оно должно быть указано) или договор ГПХ заключен непосредственно с ОП, а не «головой». Получается 6-НДФЛ сдается отдельно по головному офису и обособке.

Кстати, с 2020 года правила изменились и сдача отчета и справок по НДФЛ для организаций с ОП стала проще. А с 2021 года нас ждет много изменений как по самой отчетности, так и по налогам. Все и не расскажешь в двух словах, так что не буду распространяться дальше, а то вам читать надоест.

Если хотите узнать ответы на оставшиеся вопросы или задать какие-то другие по учету, советую обратиться в поддержку БухСофт, там эксперты вам все расскажут, а вот за изменениями в отчетах позволяет следить сам сервис. Обновления происходят без моего участия, поэтому нет нужды перепроверять — актуальные формы отчетов заполняются или нет. Я точно знаю — актуальные!

Пора уже и вправду садиться за компьютер и формировать отчетность, третий квартал закончился. Я еще неделю на самоизоляции, да и потом вряд ли получится выйти в офис, Москва опять переходит на удаленку.

В общем ни штрафа, ни требования вам и удачи коллеги)