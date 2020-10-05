Как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за обособленное подразделение: Берта Сергеевна знает, а вы? Бухгалтерский сериал, который вы ждете

После отпуска, о котором мы рассказывали в прошлый раз, Берта Сергеевна уже успела вернуться к работе. Но неожиданно тест на ковид ее молодого человека Андрея выдал положительный результат и, несмотря на вполне приличное самочувствие, пара вынуждена оставаться дома на самоизоляции, как и многие москвичи. Очень неудачно, ведь на носу конец квартала, пора готовить отчетность, а, как вы помните, в «Агор и партнеры» появилась обособка — магазин запчастей в Санкт-Петербурге. Главбуху Берте Сергеевне предстоит решить вопросы с организацией учета, подготовить и сдать отчетность по сотрудниками ОП.
Почему-то считается, что работа из дома это сплошной позитив. Щаз! Так считали наши бесковидные предки из 2019-го. Якобы сидишь себе на уютном диване в обнимку с ноутбуком, пьешь кофе из любимой кружки... Сказочная небыль. На самом деле, если ты дома, то по мнению родных и близких, можешь сразу совмещать в себе домохозяйку и бухгалтера — одной рукой варить борщ, другой набивать платежку.
Некоторым, в отличие от меня, работу на дом не выдают, поэтому они могут себе позволить смотреть сериалы и что-то жевать в процессе. В то время как мне приходится разбираться с новшеством — обособленным подразделением.
- Слышно меня?!, — кричит через экран шеф, который пытается освоить возможности современной конференцсвязи.
- Да, Бронислав Васильевич, звук отличный, давайте обсудим работу Питера. Стараюсь не улыбаться — на заднем плане у шефа диван, с которого на меня с любопытством смотрит его любимец — йоркширский терьер Бобик.
- Что там обсуждать, магазин работает, людей набрали, ты вроде говорила настроила учет у себя?
- Ну да, я уже добавила плюсом в базу Бухсофт наш филиал и теперь могу вести учет и по нему тоже, с поставщиком договорились об электронном документообороте, все накладные будут поступать ко мне и сразу подгружаться в программу, розничные продажи менеджеры будут вносить со своей стороны. В Бухсофт все онлайн, я в реальном времени увижу данные. Вопрос в другом — будем ли наделять ОП полномочиями по расчету и выплате зарплаты, будет ли там на месте сидеть отдельный бухгалтер или мне все передавать в руки Татьяны и Лены? Людей то приняли уже, надо решать сейчас, сентябрь закончился.
- Вечно вы, Берта, находите проблемы на ровном месте — какая разница, кто будет считать зарплату?, — раздражается шеф
- Разница есть. Во-первых, если ОП наделяют таким правом об этом в течение месяца надо сообщить в налоговую службу по месту нахождения головной организации. И вы в курсе чем отличаются обычное ОП, филиал и представительство? Если мы собираемся переходить на УСН (а вы такую возможность на будущий год рассматриваете), то наше ОП-филиал стало бы этому помехой, т.к. по закону организация на УСН филиалы иметь не может.
- Хмм, я как-то не подумал. Считаю, что нецелесообразно брать отдельного бухгалтера. Давайте Татьяна возьмет на себя кадры, а Леночке делегируем расчет зарплаты. Там персонала человек 10 — грузчики, продавцы, менеджер по закупу, уборщицы и все такое. Справятся.
- Согласна. Позвоню Лене, обрадую)
- Ага, — хихикнул шеф — Я прямо чувствую ее восторг, но она явно засиделась на административной работе.
- Да ладно вам, недавно меня подменяла!
- Знаю-знаю, звонила по пять раз в день и сопли распускала, но должен признать с учетом все было четко, никаких ошибок.
- Признаюсь, ей помогала поддержка Бухсофт, выдержка у ребят на линии отменная (Леночкины истерики они стойко переносили) и отвечали на все вопросы оперативно и точно.
На этом мы разговор свернули. А Лена, на самом деле, обрадовалась возможности наконец заняться бухгалтерией. Тем более участок зарплаты и кадров ей всегда нравился, недаром она дружила с нашей суровой кадровичкой Таней.
Несмотря на браваду перед шефом, я решила все-таки проверить знания зама по вопросу сдачи отчетов за ОП. Составила ей вот такой список вопросов. Попробуйте сами ответить на них (Леночка вот справилась на ура).
- Как платить страховые взносы по ОП и сдавать расчет по взносам, если подразделение находится в другом городе и не наделено правами расчета и выплаты зарплаты?
- Как уплачивать НДФЛ и сдавать расчет 6-НДФЛ при тех же условиях?
- Когда можно не сдавать отдельные отчеты по НДФЛ по обособке?
- Что изменится в отчете РСВ и 6-НДФЛ с 2021 года?
- Какие еще отчеты по сотрудникам и с какой регулярностью нужно сдавать по ОП?
На самом деле я считала, что «прибавление в семействе» в виде обособки серьезно скажется на нашей работе. Все-таки розницей мы еще не занимались, а я уже и забыла как оно там.
Было время — работала бухгалтером в продуктовом магазине, с содроганием вспоминаю. Постоянные инвентаризации, грузчики подворовывали (а это регулярные недостачи, списания), продавцы постоянно менялись сменами, путали график, а потом возмущались, что им не так считают зарплату.
В «Агор и партнеры» к подбору персонала относились серьезно. Та же Леночка, несмотря на сомнения в собственной компетенции, хорошо ориентируется в вопросах зарплаты, умеет строить доброжелательные отношения как с сотрудниками, так и с клиентами. Когда мы начали пользоваться Бухсофт Онлайн, первой его досконально изучила и вникла во все тонкости именно она.
Кстати, для меня некоторые функции моего любимого онлайн-сервиса оказались приятным сюрпризом. Например, при приеме сотрудника на работу формируется сразу весь пакет необходимых кадровых документов. И, конечно, сдачу отчетности прямо из программы я уже оценила. Никаких лишних телодвижений, выгрузок-загрузок.
Вернемся к нашему импровизированному тесту. Уже ответили на вопросы?
Давайте проверять:
- Если обособка не наделена правами по расчету и выплате зарплаты, то РСВ сдаем по месту нахождения головной организации, единым отчетом по всей фирме, без разбивки. Зарплату работникам при этом можно переводить с основного счета.
Сейчас много разговоров про систему быстрых платежей и переводы по номеру телефона. Многие мои коллеги с ужасом воспринимают эту идею. Ха! Когда-то они с сомнением относились и к онлайн-бухгалтерии, а теперь просят «дать ссылочку». Самоизоляция поспособствовала.
- С НДФЛ немного сложнее. Налог агент должен уплачивать по месту нахождения ОП (п. 7 ст. 226 НК РФ), но это если сотрудники конкретно приписаны к данному подразделению (в трудовом договоре оно должно быть указано) или договор ГПХ заключен непосредственно с ОП, а не «головой». Получается 6-НДФЛ сдается отдельно по головному офису и обособке.
Кстати, с 2020 года правила изменились и сдача отчета и справок по НДФЛ для организаций с ОП стала проще. А с 2021 года нас ждет много изменений как по самой отчетности, так и по налогам. Все и не расскажешь в двух словах, так что не буду распространяться дальше, а то вам читать надоест.
Если хотите узнать ответы на оставшиеся вопросы или задать какие-то другие по учету, советую обратиться в поддержку БухСофт, там эксперты вам все расскажут, а вот за изменениями в отчетах позволяет следить сам сервис. Обновления происходят без моего участия, поэтому нет нужды перепроверять — актуальные формы отчетов заполняются или нет. Я точно знаю — актуальные!
Пора уже и вправду садиться за компьютер и формировать отчетность, третий квартал закончился. Я еще неделю на самоизоляции, да и потом вряд ли получится выйти в офис, Москва опять переходит на удаленку.
В общем ни штрафа, ни требования вам и удачи коллеги)