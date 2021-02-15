Ведение трудовых книжек внешних совместителей: важные нюансы

Электронная трудовая книжка при совместительстве — это документ сотрудника, находящийся в ПФР. Работодатели подают в Пенсионный фонд сведения по форме СЗВ-ТД на всех застрахованных лиц, это касается и работников, занятых на таких условиях.

Надо ли уведомлять внешних совместителей о переходе на ЭТК

Работники выбирают один из вариантов отражения сведений о рабочей деятельности — в бумажной форме (ст. 66 ТК РФ) или электронном формате (ст. 66.1 ТК РФ). По правилам 439-ФЗ от 16.12.2019 работодатель обязан письменно уведомить каждого служащего о нововведениях в ТК РФ, переходе на ЭТК и праве выбора способа ведения трудовых книжек (подпункт 4 пункта 1 статьи 2 439-ФЗ). Никаких исключений в этой норме нет: уведомления получают в том числе внешние совместители, и электронные трудовые книжки им оформляют через ПФР по сведениям, полученным от работодателя.

Но Роструд выпустил разъяснения по поводу трудоустройства таких служащих и представил иную позицию. Трудовая книжка находится в организации по основному месту работы. При приеме на должность на условиях совместительства этот документ не подается (ст. 65 ТК РФ). Более того, запись о совместительстве вносится только по желанию сотрудника на основании документа о приеме (ч. 5 ст. 66 ТК РФ, определение Московского городского суда по делу № 33-6275/16 от 24.02.2016), следовательно уведомлять работника по совместительству об ЭТК не требуется.

Роструд пояснил, что переход на электронные трудовые книжки внешнего совместителя — задача его основного работодателя. Он рассылает уведомления, собирает заявления и переводит работника-совместителя на новый формат подачи сведений о рабочей деятельности.

Не требуйте заявление на ведение электронной трудовой книжки от совместителя: он пишет заявку по основному месту работы. Даже если служащий по совместительству подаст заявление, оно никак не изменит отчетность в ПФР и не повлияет на форму ведения ТК в этой организации, т. к. работодатель не ведет его документы (письмо ПФР №В-6181-19/10665-20 от 05.03.2020).

Включать ли в СЗВ-ТД внешних совместителей

Учреждения подают информацию по форме СЗВ-ТД на всех зарегистрированных служащих (п. 1.4 Порядка из постановления Правления ПФ РФ № 730п от 25.12.2019). Совместителей необходимо включать в отчет наравне с основными сотрудниками.

Если внешний совместитель уволился с основного места работы

Если служащий по совместительству уволился с основного места работы и переводится в вашу организацию, необходимо подать форму СЗВ-ТД в Пенсионный фонд.

Содержание отчета зависит от формы перевода:

Расторгаем договор на совместительство по заявлению сотрудника и заключаем новое соглашение по основному месту работы. В СЗВ-ТД отражаем увольнение с должности по совместительству и фиксируем поступление на основное место. Подписываем дополнительное соглашение к основному договору: с конкретного числа работа по внешнему совместительству является основной рабочей деятельностью такого сотрудника. В СЗВ-ТД работодатель указывает перевод с совмещения на основную должность (письмо Минтруда № 14-2/В-308 от 25.03.2020).

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Надо ли выдавать при увольнении СТД-Р

Нормативно переход на электронные трудовые книжки совместителей описан в 439-ФЗ и ТК РФ. В ст. 66.1 ТК РФ указано, что работодатели обязаны выдавать сотруднику, совмещающему работу, заполненный СТД-Р (ч. 5 ст. 66.1). Сведения о трудовой деятельности выдаются тем способом, который указал служащий в своей заявке.

Где еще посмотреть информацию

Нормативно-правовая база по этому вопросу: