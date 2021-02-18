Четыре ошибки в удаленной работе, которые могут стоит миллионов рублей

Уже 1,5 месяца действует закон ФЗ-407 о дистанционном труде. Теперь у нас четыре вида удаленки, но времени на раздумья нет: изменения в локальные акты надо вносить прямо сейчас. Что если этого не сделать?

Как мы знаем, отныне у нас четыре вида удаленки: постоянная работа вне офиса, временная удаленная работа, смешанный режим и особые ситуации, когда можно ввести удаленку в одностороннем порядке. И даже если таких сотрудников у вас нет, надо быть готовым к очередному массовому «переходу на дом».

Закон установил несколько требований к дистанционному труду, в т.ч. порядок взаимодействия, порядок передачи отчетов, обмена документами, возмещения расходов и т.д. Причем процесс надо описать для всех случаев: в коллективном договоре, в трудовом договоре, дополнительном соглашении, локальном акте.

Самая главная тема — порядок взаимодействия, который стал обязательным требованием в ТК РФ. Именно он обеспечит контроль коммуникации и защитит интересы работодателей. А это необходимо, чтобы проверять выполнение задач, их качество и применять взыскания в случае невыполнения обязанностей.

Для этого же нужно описать и другие правила работы, например, время взаимодействия с сотрудником. Дело в том, что оно включено в рабочее, и звонок вечером сотрудник может расценить как сверхурочку с повышенной оплатой. Тогда придется указывать ненормированную работу, делить день на части, устанавливать гибкое время или суммированный учет.

К тому же, если не установить рабочее время, сотрудник имеет право сделать это на свое усмотрение. А это ведет к неминуемым серьезным рискам.

Более того, обязательным является и возмещение затрат при удаленке. Вы должны предоставить технику или компенсировать ее покупку, плюс возместить расходы, связанные с ее использованием. Причем это может быть не только интернет, но и покупка мебели, оплата за свет. Все зависит от того, о чем вы договоритесь и опишете. То же самое — с территорией работы. В практике уже немало кейсов, когда человек принят в одном регионе, а трудится в другом. И лучше прописать все детали, связанные с этим нюансом.

Наконец, нельзя забывать про допоснования для увольнения. Ранее для полевых сотрудников ТК РФ озвучивал — правила могут быть прописаны по соглашению сторон в договоре. Сейчас дополнительных «поводов» осталось лишь два: невыход на связь в течение 2 дней без уважительной причины и смена места проживания, если из-за этого нельзя выполнять обязанности. Это надо учесть.

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Так или иначе, все изменения лучше внедрить сейчас. Это закроет все риски и даст максимум возможностей. Да и реализовать проект сейчас проще, чем потом, ведь подписи сотрудников в любом случае нужны. А итог внедрения — уверенность в правильности документов, если придет ГИТ или сотрудник перестанет выполнять обязанности.