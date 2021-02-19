Индексация зарплаты: что говорит закон

Вопрос о порядке индексации заработной платы в коммерческом секторе вызывает много споров из-за нечеткого регулирования. При этом даже надзорные органы и суды в одних и тех же ситуациях могут принимать противоречивые решения.
Согласно ст. 134, проведение индексации заработной платы является не правом, а обязанностью любого работодателя независимо от его организационно-правовой формы. Так же считают и проверяющие органы, и суды:
- Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135;
- Определение ВС РФ от 08.04.2019 по делу N 89-КГ18-14;
- Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 N 1269-О).
Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Изучите, например, Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. (утв. Рострудом).Порядок проведения индексации в коммерческом секторе (периодичность, размер, условия) должен быть отражен в ЛНА работодателя (коллективном договоре, соглашении). Такое правовое регулирование направлено на учет особенностей правового положения работодателей, не относящихся к бюджетной сфере.