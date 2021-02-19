Индексация зарплаты: что говорит закон

Вопрос о порядке индексации заработной платы в коммерческом секторе вызывает много споров из-за нечеткого регулирования. При этом даже надзорные органы и суды в одних и тех же ситуациях могут принимать противоречивые решения.

Согласно ст. 134, проведение индексации заработной платы является не правом, а обязанностью любого работодателя независимо от его организационно-правовой формы. Так же считают и проверяющие органы, и суды:

Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135;

Определение ВС РФ от 08.04.2019 по делу N 89-КГ18-14;

Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 N 1269-О).

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По мнению представителей Роструда, если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет.

Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.

Изучите, например, Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. (утв. Рострудом).

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. Такое правовое регулирование направлено на учет особенностей правового положения работодателей, не относящихся к бюджетной сфере.