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Индексация зарплаты: что говорит закон

Вопрос о порядке индексации заработной платы в коммерческом секторе вызывает много споров из-за нечеткого регулирования. При этом даже надзорные органы и суды в одних и тех же ситуациях могут принимать противоречивые решения.

Согласно ст. 134, проведение индексации заработной платы является не правом, а обязанностью любого работодателя независимо от его организационно-правовой формы. Так же считают и проверяющие органы, и суды:

  • Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135;
  • Определение ВС РФ от 08.04.2019 по делу N 89-КГ18-14;
  • Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 N 1269-О).
По мнению представителей Роструда, если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет.

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Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.

Изучите, например, Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. (утв. Рострудом).

Порядок проведения индексации в коммерческом секторе (периодичность, размер, условия) должен быть отражен в ЛНА работодателя (коллективном договоре, соглашении). Такое правовое регулирование направлено на учет особенностей правового положения работодателей, не относящихся к бюджетной сфере.
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Трудовой кодекс не предусматривает никаких требований к механизму индексации, поэтому работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности.

Например, может быть признано законным непроведение индексации в конкретном периоде при недостижении экономических показателей (Определение ВС РФ от 24.04.2017 N 18-КГ17-10).

При этом, независимо от того, какой порядок прописан в ЛНА работодателя и прописан ли такой порядок, позиция надзорных органов состоит в том, что в любом случае индексация заработной платы работников должна проводиться регулярно.

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Также представители Роструда указали, что «государственная инспекция труда вправе обязать работодателя принять в случае его отсутствия локальный нормативный акт об индексации заработной платы в организации, однако не может установить обязательные для работодателя порядок и сроки индексации, поскольку данные условия отнесены трудовым законодательством к компетенции работодателя, за исключением случаев, если порядок индексации установлен отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющим свое действие на организацию.»

Депутаты предпринимали попытки обязать работодателей к ежегодной индексации — законопроекты об этом неоднократно вносились в Госдуму (например, законопроект N 1055983-6), однако не были приняты. Поэтому периодичность проведения индексации устанавливается ЛНА, т.к. другого ответа на этот вопрос в законе нет. Нет единого мнения и среди представителей ГИТ.

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Например, на сайте «Онлайнинспекция.рф», отвечая на один вопрос: «Если установить в локальных документах индексацию один раз в 3, 5 или 10 лет, будет ли это нарушением?», представители Роструда указали: «Индексацию заработной платы следует проводить не реже чем один раз в год».

В другом вопросе: «В случае отсутствия прямой законодательной нормы возможно ли установить периодичность 1 раз в 3 года?», ответ экспертов был однозначным: «Да, можно».

В то же время еще в одной консультации представителями Роструда было указано: «Трудовое законодательство не содержит положений, обязывающих работодателя, не финансируемого за счет бюджета, индексировать заработную плату ежегодно.»

По поводу размера индексации представители Роструда указали, что работодателям, не финансируемым из бюджета, законодателем предоставлено право самостоятельно, с учетом мнения представительного органа работников, устанавливать размер индексации заработной платы в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

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Таким образом, пробельными оказались все нюансы процедуры индексации оплаты труда: порядок, размер, периодичность выплат и т.п. При отсутствии регламентации перечисленных вопросов многие работодатели вообще упускают из вида необходимость пересмотра заработной платы с учетом роста цен на товары и услуги.

Но, учитывая текущую практику и позиции надзорных органов, полагаю, что рискованно не указывать вообще ничего в локальных актах об индексации или устанавливать периодичность индексации реже одного раза в два-три года.

Обратите внимание, еще есть судебная практика, о том, что индексация — не единственный способ обеспечения работодателем повышения уровня реального содержания зарплаты. Вместо того чтобы проводить индексацию, работодатель вправе периодически увеличивать зарплату, в частности путем повышения должностных окладов, выплаты премий. Но такой способ обеспечения работодателем повышения уровня реального содержания зарплаты лучше с учетом профсоюза закрепить в ЛНА (п. 10 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2017), Определение КС РФ от 08.04.2019 по делу N 89-КГ18-14).
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