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На Кубани ПФР требовал с пенсионеров вернуть переплату пенсии. Но в итоге пожилых людей оставили в покое

Краснодарское отделение ПФР судилось с 80-ти и 90-летними пенсионерами, которые без всякого злого умысла получали доплату к пенсии, хотя она им уже не полагалась. Расскажем, почему так вышло и чем все закончилось.

Добавим, что история тянется с 2019 года, и в минувшие выходные наступил финал — ПФР объявил, что отказывается от своих претензий.

Доплата к пенсии

Речь идет о доплате за иждивенцев. Она составляет треть от фиксированной выплаты (в 2021 году — 6 044,48/3 = 2014,83 руб.).

Эта доплата должна прекращаться, как только право на нее потеряно — например, при наступлении смерти иждивенца.

При назначении этой выплаты в заявлении, которое подписывает пенсионер, говорится, что необходимо незамедлительно оповестить ПФР, если право на доплату прекратится.

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Если же человек не оповестил пенсионщиков и продолжил получать выплату, то деньги придется вернуть. Такая норма заложена в законе.

Что случилось

В 2019 году при ликвидации отделения ПФР в Успенском районе Краснодарского края выяснилось, что около 30 пенсионеров много лет получали выплаты по уходу за умершими иждивенцами.

ПФР стал требовать возврата незаконно полученных денег. Переплата составляла от десятков до сотен тысяч рублей. Для пенсионеров это немалые деньги.

В итоге ПФР направил иски в суд.

Один из ответчиков — 90-летний пенсионер из Армавира, который задолжал Пенсионному фонду 25 тыс. рублей. Его жена, за которую он получал доплату, умерла в 2017 году. Пожилой мужчина принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил выплату на погребение. По словам пенсионера, сотрудница ПФР приняла документы и сообщила, что больше никаких документов для прекращения выплат на умершую представлять не нужно, передает портал «Юга».

Как уведомлять?

С одной стороны, ПФР прав, требуя переплату назад. Он действует в рамках закона. Но с другой стороны, что считать надлежащим уведомлением?
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«Фишка» в том, что никаких специальных форм уведомлений для таких случаев не существует. Нет такого утвержденного бланка.

Поэтому в данной ситуации то, что пенсионер принес в ПФР свидетельство о смерти жены, тоже можно посчитать уведомлением. По сути человек не скрывал факт смерти супруги. Он оповестил об этом ПФР. Пособие на погребение выплатили, а выплату пенсии супруге прекратили. А вот доплату за умершую супругу не отменили.

Забегая вперед, скажем, что за пенсионеров вступилась депутат Госдумы Наталья Костенко. Она заявила, что пенсионер все сделал правильно.

«Мы считаем, что пенсионер повел себя как добросовестный гражданин. С учетом мизерности выплаты (1,5 тыс. рублей) и преклонного возраста ее получателя, можно предположить, что пенсионер не обратил внимания на то, начисляется она [выплата] ему по-прежнему или нет», — отметила Костенко.

Чем дело кончилось

4 марта Следственный комитет сообщил, что организует по этому делу доследственную проверку.

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5 марта на сайте ПФР появилось сообщение, что все претензии снимаются.

Пенсионным Фондом РФ принято решение не обращаться в судебные органы в целях взыскания с пенсионеров Успенского района Краснодарского края излишне выплаченных сумм пенсий, принимая во внимание законодательство об исковой давности, а также их преклонный возраст и состояние здоровья.

Как говорится в сообщении, работа по освобождению пенсионеров от взыскания излишне выплаченных сумм пенсий в связи со смертью иждивенца, была проведена Пенсионным фондом при участии депутата Госдумы Натальи Костенко.

«Все пенсионеры будут освобождены от взыскания излишне выплаченных сумм. Уже предъявленные ПФР судебные иски будут отозваны», — цитирует «Интерфакс» депутата.

По ее словам, решение было принято 4 марта, когда она встречалась с руководителем краевого управления ПФР Татьяной Ткаченко.

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Костенко добавила, что Думе и ПФР нужно будет сделать все, чтобы не допустить подобных судов в будущем.
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