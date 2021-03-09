На Кубани ПФР требовал с пенсионеров вернуть переплату пенсии. Но в итоге пожилых людей оставили в покое

Краснодарское отделение ПФР судилось с 80-ти и 90-летними пенсионерами, которые без всякого злого умысла получали доплату к пенсии, хотя она им уже не полагалась. Расскажем, почему так вышло и чем все закончилось.

Добавим, что история тянется с 2019 года, и в минувшие выходные наступил финал — ПФР объявил, что отказывается от своих претензий.

Доплата к пенсии

Речь идет о доплате за иждивенцев. Она составляет треть от фиксированной выплаты (в 2021 году — 6 044,48/3 = 2014,83 руб.).

Эта доплата должна прекращаться, как только право на нее потеряно — например, при наступлении смерти иждивенца.

При назначении этой выплаты в заявлении, которое подписывает пенсионер, говорится, что необходимо незамедлительно оповестить ПФР, если право на доплату прекратится.

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Если же человек не оповестил пенсионщиков и продолжил получать выплату, то деньги придется вернуть. Такая норма заложена в законе.

Что случилось

В 2019 году при ликвидации отделения ПФР в Успенском районе Краснодарского края выяснилось, что около 30 пенсионеров много лет получали выплаты по уходу за умершими иждивенцами.

ПФР стал требовать возврата незаконно полученных денег. Переплата составляла от десятков до сотен тысяч рублей. Для пенсионеров это немалые деньги.

В итоге ПФР направил иски в суд.

Один из ответчиков — 90-летний пенсионер из Армавира, который задолжал Пенсионному фонду 25 тыс. рублей. Его жена, за которую он получал доплату, умерла в 2017 году. Пожилой мужчина принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил выплату на погребение. По словам пенсионера, сотрудница ПФР приняла документы и сообщила, что больше никаких документов для прекращения выплат на умершую представлять не нужно, передает портал «Юга».

Как уведомлять?

С одной стороны, ПФР прав, требуя переплату назад. Он действует в рамках закона. Но с другой стороны, что считать надлежащим уведомлением?