Головы уже полетели: как наказывают предпринимателей за неверную маркировку товаров

Обязательная маркировка постепенно распространяется на всё большее количество видов товаров. Предприниматели все еще пытаются разобраться, что к чему, а Роспотребнадзор уже вовсю проводит проверки и штрафует замешкавшихся продавцов. Рассказываем, что важно знать на данный момент.

Коротко о главном

О самых важных новшествах в маркировке в 2021 году «Клерк» уже подробно писал здесь.

Сейчас обязательной маркировке подлежат:

меховые изделия;

табачные изделия;

обувь;

лекарства;

фотоаппараты и фотовспышки;

шины и покрышки;

некоторые товары легкой промышленности;

парфюмерия.

В этом году список пополнят:

сыры и мороженое (с 1 июня);

молочка со сроком годности более 40 дней (с 1 сентября);

велосипеды и велосипедные рамы (с 1 сентября);

молочка со сроком годности до 40 дней (с 1 декабря).

Подробнее о сроках маркировки можно прочитать здесь.

В качестве эксперимента в 2021 году проходит маркировка кресел-колясок, никотиносодержащей продукции, бутилированной воды, пива и слабоалкогольных напитков. Также в планах властей провести экспериментальную маркировку пищевых БАДов.

Что нарушают и как за это наказывают

Несмотря на то, что маркировка началась еще в 2019 году, не все продавцы привыкли к ней. Чаще всего проверяющие находят в разных регионах России нарушения у торговцев обувью и табаком: те до последнего отказываются вливаться в новую цифровую среду и игнорируют маркировку продукции. А зря.

Ответственность за нарушения, связанные с маркировкой, подробно прописана в ст.15.12 КоАП. За продажу товаров без маркировки грозит штраф 2 000 — 4 000 рублей для физлиц, 5 000 — 10 000 рублей для предпринимателей, 50 000 — 300 000 рублей для юрлиц. К тому же, все немаркированные изделия будут конфискованы без возможности возврата.

К примеру, в Кировской области за год, с момента введения в России обязательной маркировки обуви, Роспотребнадзор арестовал у разных продавцов 9,6 тысячи пар обуви на сумму более 7 млн рублей. А в Ростове-на-Дону таможенники во время проверки только в одном магазине обнаружили почти 5 тысяч пар обуви без маркировки на 1,4 млн рублей. В ходе других проверок ростовских магазинов инспекторы нашли еще более 9 тысяч пар контрафактной обуви общей стоимостью более 3 млн рублей. Весь товар арестовали, продавцов привлекли к административной ответственности.

Забавный случай произошел в Екатеринбурге, где инспекторы Роспотребнадзора обнаружили «паленые» Adidas в... фирменном магазине Adidas. На обуви отсутствовала обязательная маркировка. Инспекторы изъяли весь нелегальный товар, а магазин суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за административное нарушение. Отметим, что представители магазина обжаловали эти решения в областном арбитраже, но тот отказал в удовлетворении исковых требований.

Часто в одном магазине во время проверок на радость инспекции обнаруживаются сразу несколько видов немаркированной продукции.

Так, в одном из магазинов Аксая таможенники нашли около 3 тысяч контрафактных товаров: почти 2 тысячи пар обуви, более тысячи комплектов постельного белья и около 80 флаконов различной парфюмерии. Подоспевшие на место сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на все немаркированные товары, а в отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении.

А в Ростове-на-Дону в одной торговой точке таможенники во время проверки обнаружили 146 флаконов духов и более 600 женских блузок без маркировки. Похожий случай произошел в Туле, там в одном из магазинов таможенники обнаружили и изъяли 57 пар обуви и 154 изделия легкой промышленности на 65 тысяч рублей, а также 137 флаконов парфюма на 15 тысяч рублей. У всех товаров отсутствовала обязательная маркировка.

Что касается табачной продукции, то крупную партию сигарет конфисковали у торговца в Орске: у него обнаружили около 10 тысяч пачек на почти 730 тысяч рублей без маркировки «Честного ЗНАКА». Всю продукцию изъяли. В отношении бизнесмена составили протоколы об административном правонарушении.

Кстати, заведением «административки» дело не всегда заканчивается. По закону, если стоимость товаров без маркировки превысит 1,5 млн рублей, то, согласно ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки), виновному уже грозит либо штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тыс. рублей.

Такая участь постигла предпринимателя из Воронежской области, у которого полиция изъяла более 3,2 млн пачек сигарет без маркировки на 400 млн рублей.

Крупную партию немаркированных сигарет также обнаружили самарские таможенники в одном из магазинов города: почти 15 тысяч пачек пришлось конфисковать, на владельца магазина завели уголовное дело.

А в Челябинской области таможенники обнаружили в ехавшей из Казахстана фуре 10 тонн новых автомобильных шин без маркировки на 2,4 млн рублей. На предпринимателя завели уголовное дело, все шины изъяли.

Но серьезно «прилететь» может не только за полное отсутствие маркировки, а еще и за ее неправильное нанесение. Штраф за неверно проставленную маркировку составит 5 000 — 10 000 рублей для ИП и 50 000 — 100 000 рублей для юрлиц (ст.15.12 КоАП).

Так, в Волгограде предприниматель хотел соблюсти закон и проставил маркировку на продаваемых шинах. Только он не учел, что постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958 регулирует, как именно должна быть проставлена маркировка: «Средство идентификации должно быть нанесено на шины или на этикетку методом, не допускающим отделения от товара без повреждений. Маркировка не может быть напечатана на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией».

На этом продавец и попался: во время проверки инспекция обнаружила, что маркировку можно отделить от шин без нарушения их целостности. За невнимательность компании грозит штраф до 100 тысяч рублей и изъятие товара.

Кстати, есть еще одна причина оштрафовать предпринимателя, реализующего маркированную продукцию: отсутствие в кассовом чеке обязательного реквизита «код товара» грозит предупреждением или штрафом от 1500 до 3000 рублей для должностных лиц, для компаний — штрафом от 5000 до 10 000 рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП). Реквизит «код товара» необходим для того, чтобы сведения о выбытии товара из оборота поступали в систему маркировки «Честный ЗНАК».

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Предупрежден — значит вооружен

Ситуация с маркировкой постоянно меняется, а требования и правила — обновляются, вводятся новые группы товаров для проведения экспериментов по маркировке. Проверить, какие сейчас товары подлежат обязательной маркировке, можно на сайте «Честный ЗНАК» в разделе «Маркировка». В разделе «Пилотные проекты» можно найти группы товаров, которые в настоящее время участвуют в эксперименте по маркировке.